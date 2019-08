15 Fatburner-Lebensmittel, die das Fett zum Schmelzen bringen

Über 30 Vitamine – darunter das Provitamin A, die Vitamine B1, B2, B6, E und C, jede Menge Kalium und viele weitere Mineralstoffe tummeln sich in und unter der knackigen Apfelschale. Dort befinden sich 70 Prozent der wertvollen Nährstoffe – also Finger weg vom Schälmesser. Ein durchschnittlich großer Apfel (180 Gramm) liefert zudem nur rund 97 Kalorien. Und besonders wichtig: Der Ballaststoff Pektin regt die Verdauung an und sättigt langanhaltend. Wie praktisch, dass diese Früchtchen hier zu Lande tonnenweise auf Bäumen wachsen und das ganze Jahr über verfügbar sind. Sie eignen sich auch gut, um klassische Kalorienbomben wie etwa Kuchen oder Pfannkuchen auf ein Sixpack-konformes Kalorien-Niveau runterzubringen.

Hier ist der Name Programm, denn dick wirst du von Magerquark bestimmt nicht. Der Quark schlägt mit lediglich 71 Kalorien pro 100 Gramm zu Buche und liefert zugleich stattliche 13 Gramm Proteine und jede Menge gesundes Calcium. In 500 Gramm Magerquark stecken 460 Milligramm Calcium – das ist zirka die Hälfte deines Tagesbedarfs.

Das Pektin aus dem Apfel regt die Verdauung an und macht satt © VasiliyBudarin / Shutterstock.com

6. Fatburner-Lebensmittel: Spargel

Spargel besteht zu rund 95 Prozent aus Wasser – da bleibt nicht viel, was dick machen könnte. Nach dem Spargelessen wird zudem schneller Wasser aus dem Körper geschwemmt.

Plus: Spargel liefert fast alle Vitamine, vor allem die Vitamine A, C und E, sowie Folsäure, die viele lebenswichtige Funktionen im Körper erfüllt. So wirkt Folsäure bei der Bildung der Blutkörperchen mit und ist am Aufbau von DNA und RNA beteiligt.

7. Fatburner-Lebensmittel: Kichererbsen

In 100 Gramm der leckeren Hülsenfrüchte sind 16 Gramm Ballaststoffe enthalten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt, pro Tag 30 Gramm Ballaststoffe aufzunehmen. Mit 100 Gramm Kichererbsen hast du also schon gut die Hälfte des Bedarfs abgedeckt.

Setze 2-mal in der Woche Kichererbsen auf deinen Speiseplan – etwa in Form von Hummus. In Kombination mit anderen Power-Nahrungsmitteln reicht diese Menge schon aus. Die Angaben sind übrigens auf das Trockengewicht der kleinen Hülsenfrüchte bezogen.

8. Fatburner-Lebensmittel: Mandeln

Sie sind nicht gerade arm an Kalorien. Deshalb solltest du auch davon nicht endlos viele davon futtern. Ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften (etwa die Senkung des Herzinfarktrisikos) und ihr Abnehmpotenzial sind jedoch so herausragend, dass du niemals komplett auf sie verzichten solltest. Der Ballaststoff-Anteil liegt mit 15 Gramm pro 100 Gramm sehr hoch – das gibt deinem Abnehmvorhaben den finalen Kick. Der Richtwert: Eine Handvoll Mandeln pro Tag.

9. Fatburner-Lebensmittel: Avocado

In der Kategorie Obst gehört die herzhafte Power-Frucht zu den besten Lieferanten von Ballaststoffen: 6 Gramm pro 100 Gramm. Sie enthält zugleich jedoch etwa 4-mal so viele Kalorien wie ein Apfel. Zwei Früchte in der Woche sind perfekt. Dann läufst du auch nicht Gefahr, zu viele Ballaststoffe zuzuführen.

Wer weitaus mehr als 50 Gramm Ballaststoffe verdauen muss, bekommt dies sehr bald als Gasentwicklung zu spüren.