Sexy Frisuren: 3 heiße Männerfrisuren, denen keine Frau widerstehen kann

Um beim weiblichen Geschlecht zu landen, lohnt sich ein Blick in den Spiegel, genauer auf Ihre Frisur.Klar, die inneren Werte zählen. Die Wahrheit ist aber, dass Sie von Frauen schon aufgrund Ihres Haarschnittes in ein Schema eingeordnet werden. Die gute Nachricht: Das ist leicht zu durchschauen. Eine Studie der „Wahl Clipper Corporation“ hat nämlich genau das untersucht. Das Ergebnis: Frauen lieben klassische Looks. Mit diesen 3 Frisuren kommen Sie besonders gut an:

Was sag ich meinem Friseur ? Um den Lieblingslook der Damen zu bekommen, werden die Haare an den Seiten kürzer geschnitten, das Deckhaar bleibt länger. Mit dem Undercut hat es aber nichts zu tun. Die Übergänge sind weich und das Haar wird an den Seitenpartien nicht einfach auf eine Länge abrasiert.

Kurzes Haar ist bei den Ladys hoch im Kurs © Parker Whitson / Unsplash.com

Was sag ich meinem Friseur? Für den Look werden die Haare an den Seiten auf ungefähr 15 mm gekürzt. Vom Ohr aufwärts werden sie immer länger, so dass das Deckhaar am längsten ist. Die Frisur kann sogar mit einer Maschine geschnitten werden. Aber: Wenn Sie sich damit nicht auskennen, lohnt ein Termin bei einem Profi. Immerhin wollen Sie mit der Frisur beim weiblichen Geschlecht punkten und der Schnitt soll nicht nach einem Unfall aussehen.

Wie stylt man die Frisur? Einen Klacks Stylingpaste in den Händen verreiben und mit gespreizten Fingern durchs Deckhaar fahren, fertig!

>>> Diese Männerfrisuren sind Trend

Mit Messy Wuschel-Frisuren verdrehen Sie Frauen den Kopf

Je wilder, desto besser: Diese Frisur darf ein bisschen so aussehen, als wären Sie gerade aus dem Bett gesprungen – die Vorstellung macht bei den Ladys nämlich Lust auf mehr. Mit einem Mann, der diesen Hairstyle trägt, würden sich Frauen in allen Altersklassen einlassen. Das liegt wohl auch an dem Rockstar-Image, das sie damit verbinden. Doch egal, ob Sie singen können oder nicht, attraktiv wirken Sie mit einem Wuschelkopf so oder so. Die zerzausten Haare lassen Sie nämlich liebenswert, gelassen und interessant wirken.