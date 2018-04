Smartwatches 2018: So finden Sie die richtige Smartwatch

Smartwatches für Männer im Vergleich: Apple Watch Series 3

Preise: 369 Euro (GPS) und 449 Euro (GPS + Cellular)

Die "Apple Watch Series 3" ist in zwei Versionen erhältlich: mit GPS und mit GPS + Cellular (Mobilfunk). Die GPS-Funktion gab es bereits im Vorgängermodell, neu ist das in der Cellular-Version integrierte LTE-Modul. Damit lassen sich unterwegs ohne Smartphone Nachrichten schreiben, Wegbeschreibungen abrufen, Telefongespräche führen (frei oder mit Kopfhörer). Die Cellular-Version ist praktisch, kostet aber ganze 80 Euro mehr als die herkömmliche Variante und läuft in Deutschland derzeit nur über einen Mobilfunkvertrag bei der Telekom. Das neueste Modell der Smartwatch-Serie von Apple bietet außerdem vor allem für Fitness-Freaks neue interessante Möglichkeiten: Der barometrischen Höhenmesser erkennt, ob Sie Treppen steigen oder etwa einen Berg hochklettern. Die 3. Generation der Apple Watch zeichnet zudem permanent Ihren Puls nun ohne der Mithilfe von iPhone-Funktionen auf und alarmiert Sie bei Aufälligkeiten. Wie beim Vorgänger ist die Smartwatch bis zu 50 Meter wasserdicht.

Verschiedene Smartwatch-Designs für jedermann

Am Design hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell nichts geändert und Apple setzt auch wieder auf den Dual-Core-Prozessor - wobei dieser jetzt 7 Mal schneller als bei der Apple Watch Series 2 sein soll. Zusammen mit Nike wurde eigens eine Sonderedition für Läufer entwickelt. Aber auch Herren, die ihre Smartwatch eleganter haben möchten, kommen nicht zu kurz: Die Watch Series 3 ist auch im ikonischen Design von Uhren-Hersteller Hermès mit Lederarmband erhätlich. Das Gehäuse ist wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl und in den Farben Gold, Grau, Schwarz oder Silber verfügbar. Bei der großen Auswahl an Armbändern können Sie auch beim Standardmodell je nach Belieben ein eher sportliches oder stylisches Design wählen.

Größe/Gewicht (38 mm): Höhe: 38,6 x 33,3 x 11,4 Millimeter / 26,7 g (GPS) bzw. 28,7 (GPS + Cellular) (Aluminium-Modell ohne Armband)

Größe/Gewicht GPS-Modell (42 mm): 42,5 x 36,4 x 11,4 Millimeter / 32,3 g (GPS) bzw. 34,9 g (GPS + Cellular) (Aluminium-Modell ohne Armband)

Display: 272 x 340 Pixel (38 mm-Modell) und 312 x 390 Pixel (42 mm-Modell)

Speicherplatz: 8 GB (GPS) 16 GB (GPS + Cellular)