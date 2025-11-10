Ed Sheeran in Topform: So arbeitet er am Sixpack

Zuerst bewunderte Ed Sheeran in seinem gleichnamigen Song die Shape of You, jetzt geht es ihm immer mehr um seine eigene Figur. Mit 34 Jahren hat der Musiker das Fitnesstraining für sich entdeckt und sagt, er sei "in der besten Form meines Lebens".

Aber damit gibt er sich noch nicht zufrieden: Jetzt soll tatsächlich ein Sixpack her! Wir zeigen dir, wie er das Thema Waschbrettbauch angeht und wo er derzeit steht.

Laufen und Pilates: So trainiert Ed Sheeran Schon seit der COVID-19-Pandemie achtet der zweifache Vater intensiver auf seine Gesundheit. Da weltweite Tourneen regelmäßige Top-Performances an mehreren Abenden hintereinander verlangen, braucht Sheeran ohnehin ein gewisses Fitnesslevel, um seine Energie auf der Bühne konstant hochzuhalten. Doch während andere Künstler wie Stormzy oder Tom Grennan ihre freie Zeit gerne im Kraftraum verbringen, war Ed Sheeran bisher nie als typischer Gym-Gänger bekannt.

Stattdessen setzte der 34-Jährige bisher lieber auf Schwimmen, Radfahren und Laufen als seine bevorzugten Trainingsformen. Besonders das Laufen schreibt er einer positiven Veränderung zu: Es habe ihm geholfen, als er 2019 mit dem Rauchen aufhörte. In letzter Zeit hat Sheeran zudem Reformer-Pilates für sich entdeckt, allerdings ohne sich bisher auf ein konkretes Trainingsziel zu konzentrieren. Wer schon mal Pilates ausprobiert hat, weiß, wie fordernd es ist – und dass es durchaus den Body formen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Will Ed Sheeran jetzt wirklich ein Sixpack? Das ist gut möglich. Mit Beginn des Jahres 2025 hat sich seine Haltung zum Fitnesstraining geändert: Sheeran begann das Jahr mit klaren körperlichen Ambitionen. "Ich bin ins neue Jahr gestartet und dachte mir, nachdem ich letztes Jahr ziemlich zugenommen hatte: Ich geh jetzt richtig ins Gym, will ein paar Kilos verlieren", erzählte er im Interview mit Andy Cohen bei SiriusXM, als er gefragt wurde, wie er so "shredded" geworden sei. Das Wort "shredded" steht im Englischen schon für eine sehr austrainierte, definierte Figur.