Sportswear im Alltag: Nationaltorwart Kevin Trapp zeigt dir die angesagtesten Athleisure-Looks

links: Polo von Arket (um 50 €), Hose von Boss (um 230 €), Handschuhe von Adidas (um 120 €) / rechts: Shirt von Ron Dorff (oben, um 60 €), Sweat von Tiger of Sweden (unten, um 100 €) © Florian Raz/PR

Zu den Basics gehören Oberteile wie T-Shirts, Polos und Kurzarmsweater. Der Fit darf entspannt und leicht oversized sein, was den sportlichen Look unterstreicht. Auf Prints und Verzierungen solltest du komplett verzichten: Unifarbene Oberflächen in gedeckten Tönen unterstreichen die Wertigkeit, im Kontrast zu den sportlichen Elementen. Diesen Sommer sind besonders pastellige Beige-, Sand- und Kameltöne angesagt. Beim Material ist ein Jersey immer die sichere Bank, aber wenn du es etwas schicker magst, wähle ein T-Shirt oder Polo aus leichten Feinstrick. DIY-Tipp: Wer seinem Look Coolness verpassen möchte, schnappt sich einen Sweater und schneidet die Ärmel ab.

>>> Die coolsten 90s-Looks für Männer

Das Athleisure-Trendteil: Lightweight-Parka