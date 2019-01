Proteinpulver zum Abnehmen: 6 Tricks, um mit Eiweißpulver abzuspecken

Das Besondere an Casein: Die Eiweißkomponente gelangt langsamer als Whey ins Blut und versorgt den Körper so länger mit essentiellen Aminosäuren, da eine konstante Aufnahme durch das Magen-Darm-System erfolgt. Außerdem sättigt Casein sehr lange. Auch ein Mehrkomponenten-Pulver, also ein Mix aus Whey und Casein-Proteinpulver, ist eine gute Wahl beim Abnehmen.

Wenn Sie also gerade versuchen, ein paar Kilos zu verlieren, kann Proteinpulver Ihnen den Weg zum Traumkörper erleichtern. Dafür müssen Sie nicht mal einen Shake trinken. Es ist viel schlauer, wenn Sie in jede Mahlzeit des Tages ein wenig Eiweißpulver schmuggeln. Wir haben 6 clevere Alltags-Hacks für Sie gesammelt. So verbessern Sie Frühstück, Mittag und Abendessen mit einer extra Portion Protein.

Durch die Zugabe von einem Löffel Proteinpulver – gerne mit Geschmack – verwandeln Sie öden Haferbrei ganz einfach in ein leckeres Protein-Porridge. Das Eiweißpulver macht Ihr Oatmeal nicht nur cremiger, sondern verwandelt es außerdem noch in das perfekte Abnehm-Frühstück: Langkettige Kohlenhydrate plus Protein und wenig Fett halten lange satt und sind die optimale Basis für einen stressigen Tag oder ein hartes Workout.

Magerquark ist grundsätzlich schon reich an Proteinen, doch mit einem Löffel Ihres Casein-Proteinpulvers wird er zur reinsten Eiweiß-Bombe. Das Pulver können Sie natürlich auch in jeden griechischen Joghurt oder Naturjoghurt rühren, das funktioniert genauso gut. Sie können den Geschmack variieren, je nachdem für welche Sorte Eiweißpulver Sie sich entscheiden. Lecker dazu: frisches Obst und Nüsse.

Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Mixer. Rund 10 Gramm Casein-Proteinpulver mit Vanille-Geschmack in den Mixer geben und eine Tasse aufgebrühten Kaffee dazu schütten. Kurz mixen und schon haben Sie einen leckeren Kaffee mit einer schönen Crema. Fast wie ein echter Cappuccino.

Mit zusätzlichen Toppings wie Obst, Nüssen und Samen pimpen Sie Ihren Protein-Brei nicht nur geschmacklich, sondern verpassen ihm damit auch noch einen extra Vitamin- und Mineralstoff-Kick. Übrigens: Der Trick funktioniert auch mit Müsli, indem Sie das Pulver einfach in die Milch mischen.

5. Reichern Sie Suppen mit Proteinpulver an

Suppen sind schnell gemacht, leider halten Sie ohne kohlenhydratreiche Beilage, wie Brot, meist nicht lange satt. Der Trick: Geben Sie das nächste Mal ein Löffelchen Eiweißpulver in Ihre Brokkoli-, Süßkartoffel- oder Karottensuppe. Natürlich nicht das mit Vanillegeschmack, sondern ein geschmacksneutrales Proteinpulver. Das Ganze in einem Mixer oder mit einem Pürierstab kurz vermengen, so dass sich keine kleinen Klumpen bilden. Fertig ist die Proteinsuppe, die Sie lange satt hält und dank des Pulvers auch noch eine schön cremige Konsistenz erhält.

>>> Rezepte für Suppen, Eintöpfe und Currys

Übrigens: Auch Pasta-Saucen auf Tomatenbasis oder Bolognese lassen sich mit Proteinpulver "strecken". Oder wie wäre es mit einem schönen Protein-Risotto?

6. Machen Sie sich proteinreiche Dips

Sie planen einen Filmeabend und wollen trotz Diät nicht auf Nachos und Dips verzichten? Müssen Sie auch nicht, denn Cheaten ist beim Abnehmen durchaus mal erlaubt. Einen Protein-Hack hätten wir in diesem Fall aber trotzdem noch für Sie parat: Reichern Sie Ihre Lieblings-Dips doch einfach mit ein wenig Proteinpulver an. Egal ob Hummus, Guacamole oder Salsa – in jeden selbstgemachten Dip können Sie geschmacksneutrales Proteinpulver ganz einfach untermischen. So leicht machen Sie einen Snack zum optimalen Proteinlieferanten für Ihre Muskeln.

>>>Schnelles Guacamole-Rezept

Fazit: Abnehmen mit Proteinpulver – aber ohne Shakes!

Wer mit Casein-Proteinpulver abnehmen will, muss ganze Mahlzeiten nicht zwangsweise immer durch Shakes ersetzen. Mit unseren Abnehm-Hacks haben wir bewiesen, wie leicht es ist, kleine Mengen an Eiweiß in den Alltag einzuschleusen und somit den Proteingehalt Ihrer Mahlzeiten zu erhöhen. Und das führt nicht nur zu einer schnelleren Sättigung, sondern dank der großen Sortenvielfalt häufig auch zu einem geschmacklichen Upgrade Ihrer Gerichte.