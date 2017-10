Knochenbrühe: Darum sollten Sie "bone broth" statt Kaffee trinken

In NY gibt es mittlerweile tatsächlich Läden, in denen ausschließlich Knochenbrühe verkauft wird. Verrückt, die Amis! Oder? Nö, ganz schön clever, denn die Kraftbrühe hat es nicht nur geschmacklich echt in sich

Das wohl ursprünglichste Superfood der Welt feiert ein Revival: Die Knochenbrühe – mittlerweile wohl besser bekannt als "bone broth" – erobert als neues Trend-Getränk die Metropolen der Welt und lässt Kaffee, Kokoswasser und Konsorten dabei ziemlich alt aussehen. Brühe kommt schon seit Jahrhunderten bei Erkältungen zur Stärkung des Immunsystems & Co. erfolgreich zum Einsatz. Auch die Anhänger der Paleo-Diät schwören auf die positiven Effekte der Brühe. Doch was genau macht die "Kraftbrühe" so gesund und wie bereitet man sie richtig zu? Wir verraten's Ihnen.

Was genau ist Knochenbrühe überhaupt?

Eine Knochenbrühe ist – wie der Name es schon vermuten lässt – eine Art konzentrierter Sud, der beim Kochen von Knochen (Rind, Huhn etc.) in Wasser entsteht. Die eingekochte Brühe, die mindestens 2-3 Stunden köcheln sollte (je länger, desto besser), ist am Ende sehr geschmacksintensiv und ein fester Bestandteil der Paleo-Küche. "Knochenbrühe ist quasi das vergessene Superfood – unsere Omas haben schon darauf geschworen", sagt Paleo-Blogger Nico Richter. "Die Brühe steckt voller gesunder Nährstoffe und schmeckt sowohl pur, als auch in Eintöpfen, Suppen und sogar in Smoothies", so Richter, der fast täglich eine schöne Tasse heiße Knochenbrühe am Vormittag genießt.

Im Gegensatz zur Fleischbrühe werden für die Herstellung von bone broth übrigens nur (fleischlose) Knochen verwendet und nicht das Fleisch selbst.

Es schadet der Knochenbrühe allerdings auch nicht, wenn man Knochen UND Fleisch zusammen ansetzt. Das zerkochte Fleisch kann hinterher kleingeschnitten werden und als Einlage in der Brühe verbleiben.

Diese Inhaltsstoffe machen bone broth so gesund

In China gilt Knochenbrühe als eine Art Medizin. Und auch Ihre Oma wusste, dass eine schöne warme Kraftbrühe geschwächte Lebensgeister wieder erwecken kann. Doch Knochenbrühe hat noch viel mehr gesundheitliche Vorzüge. "Für mich gibt es vor allem einen, ganz besonders wichtigen Health-Benefit von Knochenbrühe, und zwar die positive Wirkung auf den Darm", sagt Health Coach Nadine Hüttenrauch aus Berlin. "Der Darm steuert gemeinsam mit unserem Gehirn zahlreiche Funktionen in unserem Körper und wird daher auch zurecht oft als "Zentrum unserer Gesundheit" betitelt", so die Gesundheits-Expertin. Daher ist es besonders wichtig, ihn mit der richtigen Ernährung fit zu halten. "Die harmonisierende Wirkung von Knochenbrühe auf den Darm, kann zu einer erhöhten Nährstoffversorgung, einer Stärkung der Immunabwehr und einem effektiveren Ausscheiden von Giftstoffen führen." Zudem sollen durch das Trinken der Brühe Knochen und Gewebe gestärkt werden und sogar für einen sichtbaren Anti-Aging-Effekt (Verjüngungs-Effekt) von Haut, Haare und Nägeln sorgen.

Der Grund für all die vielen Health-Benefits liegt in den Zutaten und der Zubereitung: Durch das lange Kochen von Rinder-, Hühner- oder auch Fischknochen werden wertvolle Mineralstoffe (wie Magnesium und Calcium) und Proteine (wie Kollagen) aus den Knochen gelöst und bleiben in der Brühe zurück.