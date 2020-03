Hamsterkäufe sinnvoll? Diese 8 Lebensmittel solltest du wirklich immer auf Vorrat haben

Es ist immer eine gute Idee, ein paar Vorräte in deiner Speisekammer zu haben. So empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sogar in normalen Zeiten, einen Zehntages-Vorrat zu Hause zu haben, unabhängig vom aktuellen Corona-Virus.

Hamsterkäufe gefährden die Grundversorgung deiner Mitmenschen!

Wichtig: Wir raten von jeglichen Hamsterkäufen ab! Die Lebensmittel-Versorgung ist in Deutschland gewährleistet. Daher solltest du weder 20 Packungen Toilettenpapier, noch 20 Packungen Nudeln kaufen. Ansonsten führt es dazu, dass die Regale leer sind, nur damit du ein Jahr lang Nudeln essen kannst. Handelsübliche Mengen für den Eigenbedarf sind hingegen völlig ok. Kaufst du nur das, was du auch in nächster Zeit verbrauchen möchtest, bleiben für jeden genügend Lebensmittel übrig.

Unsere Empfehlung: Diese 8 gesunden Lebensmittel sind extrem lange haltbar, gesund und einfach zuzubereiten. Zudem kannst du sie vielseitig in der Küche einsetzen. Kaufe bitte nur so viel, wie du aktuell brauchst.

1. Haferflocken

Haferflocken sind immer eine gute Wahl – ob als Frühstück oder Snack für Zwischendurch. Zwar sind Haferflocken mit 370 Kalorien auf 100 Gramm nicht gerade kalorienarm, doch dafür punkten sie mit ihren komplexen Kohlenhydraten und jeder Menge Ballaststoffen. Haferflocken sorgen so für einen konstanten Blutzuckerspiegel, was dich vor der einen oder anderen Heißhungerattacke bewahrt. Plus: Die 500-Gramm Packung Haferflocken kostet im Discounter unter einem Euro – gesund essen muss also nicht teuer sein.

2. Thunfisch aus der Dose

Thunfisch aus der Dose sollte jeder Mann in seinem Küchenschrank bunkern. Thunfisch ist besonders reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren. Die ungesättigten Fette treiben nicht nur deine Regeneration voran, sondern helfen auch noch dabei das Eiweiß, dass du über die Nahrung aufnimmst, in körpereigenes Eiweiß umzuwandeln.

Bogdan Wankowicz / Shutterstock.com Thunfisch aus der Dose ist lange haltbar, eiweißreich und vielseitig verwendbar

Apropos Eiweiß: Der Fisch ist ein ideales Muskelfutter, da Thunfisch jede Menge Eiweiß enthält, nämlich satte 25 Gramm pro 100 Gramm. Zudem hat er wenig Kalorien (bevorzuge die Variante "Thunfisch im eigenen Saft bzw. Wasser") und braucht so gut wie keine Vorbereitung, wenn du ihn in einem Gericht verwenden möchtest. Wie wäre es beispielsweise mit einem Thunfisch-Baguette oder einem proteinreichen Thunfisch-Salat?

3. Nüsse

Dass Nüsse gesund sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Und auch beim Abnehmen können sie eine große Hilfe sein, obwohl sie ziemlich viele Kalorien enthalten. Schon eine Handvoll Nüsse reichen aus, um dich für einige Stunden satt und den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Sie versorgen dich dabei nicht nur mit gesunden, ungesättigten Fettsäuren, sondern auch mit Ballaststoffen und pflanzlichem Eiweiß, sowie Vitaminen und Mineralstoffen.

Nüsse sind aber nicht nur der perfekte Snack für Zwischendurch: Zahlreiche Gerichte können mit Nüssen aufgepeppt werden. Zum Beispiel kannst du Nüsse fettfrei in der Pfanne rösten und so einem simplen Salat mehr Biss verleihen. Oder du wirfst ein paar Nüsse in deine Gemüsepfanne oder ins Curry.

4. Hülsenfrüchte

Bohnen aus der Dose sind ewig haltbar und können daher in großen Mengen gekauft werden können, um dann immer griffbereit im Schrank zu stehen. Sie liefern eine Menge pflanzliches Eiweiß (im Durchschnitt rund 20 Gramm pro 100 Gramm) und eignen sich zum Beispiel gut als Beilage zu Fleisch oder als Einlage in einem Eintopf. Auch eine schnelle Hack-Pfanne mit Gemüse und Kidneybohnen ist schnell gemacht.

Natürlich spricht nichts dagegen, Bohnen auch in getrockneter Form zu kaufen. Allerdings kannst du diese dann nicht spontan verwenden da du sie erst stundenlang einweichen musst. Daher sind Hülsenfrüchte wie Kichererbsen und Kidneybohnen aus der Dose immer eine gute Wahl. Übrigens: Auch Linsen sind gesund und gehören regelmäßig auf den Speiseplan. Hier am besten die schnell kochenden roten Linsen wählen.

5. Popcorn

Popcorn kennst du nur aus dem Kino? Dann kaufe Popcorn-Mais, denn daraus kannst du dir zu Hause mit wenigen Handgriffen schnell einen gesunden Snack für den TV-Abend selber machen.

VladaKela / Shutterstock.com Der perfekte Snack mit wenig Kalorien: selbst gemachtes salziges Popcorn

So wenige Kalorien wie (ungesüßtes) Popcorn hat nämlich kaum ein anderer Snack. Den Popcorn-Mais einfach mit ein wenig Öl und Salz – für die salzige Popcorn-Variante – in einen Topf geben, Deckel drauf und fertig.

6. (Pseudo-)Getreide

Die Kohlenhydrate aus Getreide sind böse und machen fett? Obwohl Kohlenhydrate immer noch gerne verteufelt werden, darf man nicht alle Carbs über einen Kamm scheren, denn es gibt gute und schlechte Kohlenhydrate. Und um die guten Carbs geht es hier natürlich, denn die können dir sogar beim Abnehmen helfen, da sie lange sättigen. Dazu gehören zum Beispiel brauner Reis (Naturreis), Quinoa, Amaranth, Teff, Hirse, Vollkornpasta oder Buchweizen.

Übrigens: Pseudogetreide (etwa Buchweizen) heißen so, weil sie Getreide zwar ähnlich sind, aber eben dennoch kein richtiges Getreide sind. Pseudegetreide ist übrigens auch glutenfrei. Quinoa & Co. sind aber nicht nur optimale Kohlenhydrat-Lieferanten, sondern versorgen dich auch mit Eiweiß, Ballaststoffen und anderen wichtigen Nährstoffen. Eine Portion von 50 Gramm Quinoa (ungekocht) beispielsweise liefert 7 Gramm pflanzliches Eiweiß.

7. Eiweißpulver

Ob Sportler oder nicht: Eiweiß-Pulver (z.B. Whey oder Casein) gehört in jeden guten Männer-Haushalt. Du trinkst gerne Smoothies zum Frühstück? Dann gib deinem Smoothie-Rezept ein kleines Update und füge einfach ein wenig Eiweißpulver hinzu. Das gibt es in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Auch deine Milch fürs Müsli oder deinen Joghurt kannst du mit ein wenig Proteinpulver pimpen.

Dan_photography/ Shutterstock.com Eiweißpulver kannst du nicht nur für Shakes verwenden

Auch backen mit Eiweißpulver (zum Beispiel Protein-Pancakes) ist kein Problem. So erhöhst du ganz einfach den Proteingehalt deiner Mahlzeiten. Und das wirkt sich nicht nur positiv auf deinen Muskelzuwachs aus, sondern hilft auch beim Abnehmen, denn eine eiweißreiche Ernährung ist in beiden Fällen der Schlüssel zum Erfolg. Falls du Probleme damit hast, Milchprodukte zu verdauen, gibt es pflanzliche Alternativen wie Reisprotein- oder Sojaproteinpulver. Du siehst es lohnt sich, die Eiweißbombe im Schrank zu haben. Deine Muskeln werden es dir danken.

8. Tomaten aus der Dose

Dosentomaten – ob püriert, gestückelt oder auch in Form von Tomatenmark – sind nicht nur praktisch, sondern auch noch gesund. Für solche Tomatenprodukte reifen die Tomaten nämlich in der Regel ein wenig länger und werden gleich nach der Ernte verarbeitet, so sind sie besonders geschmacksintensiv. Zusatzstoffe, wie Aromen, sind daher nicht nötig. Dosentomaten sind genau wie frische Tomaten kalorienarm und sehr gesund. Anstatt fertige Tomatensoßen zu nehmen, mach die Pasta- oder Pizzasoße das nächste Mal also einfach selbst. In deinem Küchenschrank halten sich die Tomatenprodukte ewig.

Es lohnt sich, bestimmte Lebensmittel zu kaufen und so immer griffbereit im Haushalt zu haben. Du kannst die Produkte auch untereinander kombinieren und zum Beispiel ein Porridge aus Haferflocken, Nüsse und Proteinpulver herstellen. Auch lecker: Reispfanne mit Kidneybohnen oder Kichererbsen in einer aromatischen Tomatensauce.

