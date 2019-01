Diese Protein-Pancakes sind das ideale Fitness-Frühstück

Zucker und Mehl suchen Sie in unseren Protein-Pancakes vergeblich. Die wurden nämlich gegen Sixpack-taugliche Zutaten, wie Haferflocken und Magerquark, ausgetauscht

Beim Anblick von goldbraunen, fluffigen Pancakes läuft Ihnen sicher auch das Wasser im Mund zusammen. Der Haken: Die Frühstücks-Fladen sind dank Weißmehl, Zucker und Toppings, wie Schokosauce oder Ahornsirup, wahre Kalorienbomben und alles andere als gesund. Doch es gibt gute Nachrichten für alle Naschkatz... äh Naschkater, die streng auf Ihre Ernährung achten und Süßes meiden. Denn mit den richtigen Zutaten verwandelt sich jedes Pancake-Rezept in eine echte Protein-Bombe.

>>> Das sind die 10 besten Protein-Pancake-Mischungen

Gesunde Eiweiß-Pfannkuchen: Die Zutaten

Mehl und Co. lassen sich in Eiweiß-Pancakes ohne Probleme durch Proteinpulver und gesunde Zutaten, wie Haferflocken und Magerquark, ersetzen – ohne das der Geschmack darunter leidet, versprochen! Natürlich können Sie einfach eine Fertigmischung für Protein-Pancakes kaufen – das ist unkompliziert und spart Zeit. Leider sind die Produkte nicht wirklich günstig und häufig finden sich Aromen und Süßstoffe in der Zutatenliste, auf die Ihr Körper gut verzichten kann.

>>> 6 Sorten Protein-Eis im Test

Bleiben Sie lieber clean und halten Sie sich an natürliche Zutaten – so wissen Sie ganz genau was in Ihren Protein-Pancakes drinsteckt. Also, Bock auf selbstgemachte Protein-Pancakes aus natürlichen Zutaten?

Protein-Pancakes: 3 Rezept-Ideen für Sportler

Rezepte für eiweißreiche Pfannkuchen gibt es im Netz viele. Doch welche schmecken wirklich? Diese hier – und super einfach sind sie auch noch. Die kriegt wirklich jeder Mann (ausge-)backen:

1. Rezept für Protein-Pancakes (ohne Whey)