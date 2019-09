Anti-Aging-Produkte im Test: Das sind die 5 besten Anti-Aging-Cremes und Seren für Männer

Jung aussehen ist keine Frage des Alters, sondern der richtigen Pflegeprodukte. Aber nicht alle halten, was sie versprechen. Diese Cremes und Seren helfen wirklich, die Hautalterung aufzuhalten

Die gute Nachricht zuerst: Männer altern langsamer als Frauen. Die typischen Merkmale kommen später, sind aber gleich: Am Anfang zeigen sich feine Linien und Fältchen, die mit der Zeit tiefer werden. Schließlich kommen Pigmentflecken und dauerhafte Rötungen dazu. Das musst du aber nicht einfach hinnehmen, du kannst dagegen ancremen.

Grundsätzlich gilt: Kein Pflege-Produkt dieser Welt wird dir deine Falten wegzaubern. Aber mildern geht etwas. Kurze Erklärung: Gerade in jungen Jahren sind viele sichtbare Linien bloß Trockenheitsfältchen – besonders um die Augen. Wenn du deine Haut intensiv pflegst, polstert du sie durch das Plus an Feuchtigkeit auf und sie wird automatisch glatter.

Wenn sich mit der Zeit aber tiefe Falten im Gesicht bilden – zum Beispiel auf der Stirn oder zwischen den Augenbrauen – dann sind das nicht bloß Trockenheitsfältchen, sondern Mimikfalten. Schau doch mal in den Spiegel, zieh deine Stirn hoch, lache und gucke angespannt. Du wirst sehen, dass sich dabei genau die Stellen runzeln, an denen du sonst deine Falten siehst. Keine Creme, kein Serum der Welt kann und soll die Muskeln lahm legen. Das kann nur Botox. Aber das ist ein anderes Thema.

Trockenheitsfältchen kannst du wie gesagt ausgleichen, Mimikfalten nicht. Aber du kannst ihnen vorbeugen. Durch gute Pflegeprodukte kannst du die Hautbarriere unterstützen und dazu beitragen, den Alterungsprozess noch ein wenig aufzuhalten. Deshalb am besten rechtzeitig anfangen zu pflegen und nicht erst, wenn das Gesicht schon mit Falten übersäht ist.

Je früher, desto besser. Die Zellerneuerung verlangsamt sich nämlich bereits mit etwa 25 Jahren. Die Elastizität des Bindegewebes lässt nach und das eingelagerte Kollagen baut sich nur langsam wieder auf. Außerdem produziert der Körper weniger Antioxidantien. Das bedeutet, dass die Hautzellen empfindlicher für die schädlichen Effekte von freien Radikalen aus der Umwelt und von Abgasen werden.

Heißt: Ab Mitte 20 solltest du gegen die Hautalterung ancremen.

Nicht alle, so viel steht fest. Deshalb haben wir uns einmal quer durchs Sortiment gestestet. Die Cremes und Seren, die uns überzeugt haben, stellen wir hier vor. Damit du ganz genau weißt, wofür du dein Geld guten Gewissens ausgeben kannst.

"Hyaluronic Serum" von Dr. BARBARA STURM, etwa 265 Euro. © PR / Dr. Barbara Sturm Hyalu... – was? Hinter dem komplizierten Namen steckt eine körpereigene Substanz, die es vermag, Unmengen von Feuchtigkeit anzulagern. Pro Gramm bis zu 6 Liter um genau zu sein. Kannst du dir nicht vorstellen? Schau dir mal die prallen Bäckchen und speckigen Fältchen von Babys am Handgelenk an. Bei ihnen ist der Hyaluronsäure-Speicher bis oben hin voll. Doch leider nimmt er im Laufe des Lebens ab: Mit 50 ist nur noch rund die Hälfte davon da. Aber keine Sorge, es gibt Schützenhilfe von außen. Zum Beispiel das "Hyaluronic Serum" von Barbara Sturm. Es enthält den idealen Mix kurz- und langkettiger Hyaluronsäuremoleküle. Erstere können tiefer in die Haut eindringen, füllen die Feuchtigkeitsdepots so nachhaltig auf. Zweitere glätten die Oberfläche. Und das sieht man sofort: Die Haut wirkt viel praller und Fältchen sind gemildert. Über ein paar Wochen baut sich der Effekt noch weiter auf. Schwindet logischerweise aber auch wieder, wenn man das Produkt absetzt. Wir meinen: Dranbleiben lohnt sich. >>> So pflegst du trockene Haut 2. Das Vitamin-Serum von SkinCeuticals

"CE Ferulic" von SkinCeuticals, zirka 140 Euro © PR / SkinCeuticals Beauty-Profis aus aller Welt schwören auf dieses Serum. Drin stecken nämlich besonders viel Vitamin C, E und Ferulsäure. Und es gibt unzählige Studien dazu, dass die drei Stoffe zu den stärksten Antioxidantien in Kosmetikprodukten zählen. Antioxidantien schützen unter anderem vor freien Radikalen. Das sind aggressive Sauerstoffverbindungen, welche die Zellen schädigen. Kein Wunder also, dass Antioxidantien auch als "Radikalfänger" bezeichnet werden. Der Zellschutz passiert erstmal unsichtbar – macht sich aber mit den Jahren bemerkbar. Denn die Haut altert gut geschützt nachweislich langsamer. Was du aber schon nach ein paar Wochen sehen kannst: Vitamin C wirkt aufhellend bei Pigmentflecken, wodurch die Haut ebener wird. Und Vitamin E hilft der Haut, mehr Feuchtigkeit zu speichern, wodurch sie praller wirkt. 3. Das Retinol-Treatment von The Ordinary

"Retinol 0.5% in Squalane" von The Ordinary, um 7 Euro © PR / The Ordinary Noch ein Skincare-Wirkstoff, dessen Wirkung zahlreiche Studien bewirken: Retinol, eine Form von Vitamin A. Retinol glättet die Haut, hellt Aknenarben auf, hilft gegen Sonnenschäden, Pigmentflecken und verfeinert die Poren. Das macht den Wirkstoff multifunktional einsetzbar und zum Lieblingswirkstoff vieler Dermatologen. Unser Retinol-Favorit ist das Serum von The Ordinary. Das gibt's in unterschiedlich starken Konzentartionen von 0,1 bis 1 Prozent. Anfänger sollten niedrig starten und das Produkt in den ersten 2 Wochen nur jeden zweiten Tag benutzen. Danach geht's täglich. Man muss die Haut nämlich langsam an den Wunder-Wirkstoff gewöhnen, sonst reagiert sie mit Pickeln, Rötungen und Schüppchen. Jedes Mal wenn das Fläschchen leer ist, kannst dir dann die nächst höhere Konzentration zulegen. 4. Die Peeling-Pads von Dr. Dennis Gross

"Alpha Beta Universal Daily Peel" von Dr. Dennis Gross, 30 Treatments, zirka 29 Euro © PR / Dr. Dennis Gross Okay, jetzt geht's endgültig ans Eingemachte. Wer seine Hautpflege aufs nächstes Level heben möchte, sollte unbedingt chemische Peelings verwenden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rubbel-Peelings arbeiten sie mit Säuren, die alte, abgestorbene Hautzellen lösen. Klingt rabiat, ist aber viel besser für die Haut als aggressives Rubbeln. Und außerdem landen so keine Mikroplastik-Partikel in der Umwelt. Unser Favorit: Das "Alpha Beta Universal Daily Peel" von Dr. Dennis Gross, das in 2 Steps mit kleinen Pads, verpackt wie Brillenputztücher, aufgetragen wird. Mit dem ersten Tuch streicht man einen Mix aus Alpha- und Beta-Hydroxysäuren auf die Haut – daher auch der Name. Nach 2 Minuten wird mit dem zweiten in Feuchtigkeitsserum getränkten Tuch "gelöscht." Denn Phase 1 brennt tatsächlich etwas. Keine Sorge, das ist normal. So merkst du, dass die Säure wirkt und ihren Job erledigt, nämlich abgestorbene Hautzellen lösen, die Poren klären und Pigmentflecken aufhellen. Klappt einwandfrei, schon nach wenigen Anwendungen in Folge wirkt der Teint ebener, reiner und sieht einfach jünger aus. Wichtig: Abends benutzen oder danach Sonnenschutz verwenden! Weil die oberste Hornschicht abgetragen wird, verliert die Haut nämlich ihre natürliche Lichtschwiele. >>> Die 3 besten Säuren gegen Pickel und Falten 5. Der mattierende Sonnenschutz von Avène