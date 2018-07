Pre-Workout-Snack: Die 10 besten Snacks vor dem Sport

Gemüse mit Hummus dippen

Hummus ist eine orientalische Paste au der Basis von pürierten Kichererbsen. Kichererbsen haben einen hohen Eiweißanteil, so dass Hummus ein Top-Eiweißlieferant ist. Im Hummus finden sich zudem zahlreiche B-Vitamine wie Folsäure, die die Nerven (während des Trainings) stärken, sowie Vitamin C, welches am Aufbau von Kollagen, Knochen, Bindegewebe & Co. beteiligt ist.

>>>Basis-Rezept für Hummus

Hummus gibt es mittlerweile in fast jedem Supermarkt. Richtig gute Pasten – ohne Zusatzstoffe & Co. – sollten Sie aber lieber im Bio-Laden kaufen oder sogar selber machen. Dippen Sie vor dem Training Karottensticks, Gurkenscheibe oder Selleriestangen in Hummus.