Das bringen Pre-Workout-Booster wirklich

Nach einem langen Arbeitstag fehlt dir die Energie fürs Gym? Ein Pre-Workout-Booster soll dich wach machen, die Konzentration steigern und beim Training mehr Leistung ermöglichen. Klingt praktisch – doch ein spürbarer Kick bedeutet nicht automatisch ein besseres Workout.

Entscheidend ist, welche Inhaltsstoffe enthalten sind, wie hoch sie dosiert sind und wie du darauf reagierst. Manche können deine Leistung unterstützen, andere bringen wenig zusätzlichen Nutzen. Und einige Kombinationen können deine Gesundheit gefährden. Hier erfährst du, wann ein Booster sinnvoll sein kann – und wann du besser darauf verzichtest.

Was ein Trainingsbooster kann – und was nicht Das englische Wort "to boost" steht für "etwas Antrieb verleihen" und bringt damit die Wirkungsweise von sogenannten Pre-Workout-Boostern eigentlich schon auf den Punkt. Die Nahrungsergänzungsmittel werden meist als Pulver zum Anrühren angeboten, teilweise auch als Kapsel. Grundsätzlich sollen sie diese Effekte erzielen:

Mehr Wachheit und Fokus: Dafür sorgt vor allem Koffein.

Dafür sorgt vor allem Koffein. Mehr Leistungsfähigkeit: Bestimmte Inhaltsstoffe können einzelne Belastungsformen unterstützen. Nicht alle wirken allerdings schon nach einer Einnahme.

Bestimmte Inhaltsstoffe können einzelne Belastungsformen unterstützen. Nicht alle wirken allerdings schon nach einer Einnahme. Mehr Pump: Stoffe wie Citrullin können die Stickstoffmonoxidbildung und damit die Gefäßerweiterung unterstützen.

Stoffe wie Citrullin können die Stickstoffmonoxidbildung und damit die Gefäßerweiterung unterstützen. und eine bessere Durchblutung. Zusätzlich sollen die Nahrungsergänzungsmittel aber auch auf psychischer Ebene wirken und zum Beispiel die Konzentration stärken, um sich mental komplett aufs Workout zu fokussieren.

Wichtig: Ein Booster liefert nicht automatisch mehr Trainingsenergie im Sinne von Kalorien. Viele Produkte enthalten kaum Kohlenhydrate. Bist du erschöpft, weil du zu wenig gegessen oder geschlafen hast, behebt ein koffeinhaltiges Pulver die Ursache nicht.

Infobox: Mehr Pump heißt nicht mehr MuskelwachstumBeim Krafttraining werden die beanspruchten Muskeln vorübergehend stärker durchblutet und wirken praller. Dieser "Pump" kann motivieren, ist aber kein zuverlässiger Maßstab für Trainingsqualität oder Muskelaufbau. Dafür zählen vor allem wirksame Trainingsreize, ausreichend Protein, eine passende Energiezufuhr und Erholung.

Produkt-Check: Für volle Power und Konzentration vor dem Workout: Der Origin Pre-Workout von Myprotein ist dein perfekter Trainingspartner. Mit Inhaltsstoffen wie Koffein, Beta-Alanin und L-Citrullin unterstützt er dich bei intensiven Einheiten, fördert die Durchblutung und verschiebt deine mentale wie körperliche Ermüdungsgrenze.

Hersteller Mit dem Origin Pre-Workout von Myprotein kannst du beim Workout richtig Gas geben.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe von Pre-Workout-Boostern im Check Da jeder Booster – egal von welcher Marke – im Grunde für dieselben Benefits beim Training sorgen soll, findet man in vielen Produkten ähnliche Zutaten. Hauptbestandteile sind in der Regel BCAAs (verzweigtkettige Aminosäuren), Citrullin, Koffein, Grüntee-Extrakt und/oder Guarana. Einige Booster enthalten zusätzlich noch Glutamin, Taurin oder Kreatin. Dazu kommen meistens noch die beiden Aminosäuren L-Tyrosin und Beta-Alanin sowie Süßstoffe und Aromen.

Citrullin-Malat (beziehungsweise L-Citrullin) ist in den meisten Boostern mengenmäßig am stärksten vertreten. Die nicht essenzielle Aminosäure versorgt die Muskulatur optimal mit Nährstoffen und Sauerstoff und sorgt laut Studien für eine verbesserte Performance beim Workout, sowie eine schnellere Regeneration.

(beziehungsweise L-Citrullin) ist in den meisten Boostern mengenmäßig am stärksten vertreten. Die nicht essenzielle Aminosäure versorgt die Muskulatur optimal mit Nährstoffen und Sauerstoff und sorgt laut Studien für eine verbesserte Performance beim Workout, sowie eine schnellere Regeneration. Koffein stimuliert – in moderaten Dosen – das zentrale Nervensystem und trägt zu erhöhter Wachsamkeit und verbesserter Konzentration bei. Das belegt unter anderem das wissenschaftliche Gutachten zur Sicherheit von Koffein der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit).

stimuliert – in moderaten Dosen – das zentrale Nervensystem und trägt zu erhöhter Wachsamkeit und verbesserter Konzentration bei. Das belegt unter anderem das wissenschaftliche Gutachten zur Sicherheit von Koffein der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit). Beta-Alanin zögert die Übersäuerung im Muskel hinaus und wird zu Carnosin abgebaut, einem Säurepuffer. Dadurch wird das Brennen im Muskel bei höheren Wiederholungszahlen reduziert, weil die Muskulatur durch das Beta-Alanin später übersäuert und man so laut Studie länger trainieren kann.

zögert die Übersäuerung im Muskel hinaus und wird zu Carnosin abgebaut, einem Säurepuffer. Dadurch wird das Brennen im Muskel bei höheren Wiederholungszahlen reduziert, weil die Muskulatur durch das Beta-Alanin später übersäuert und man so laut Studie länger trainieren kann. Optimal ergänzt sich Beta-Alanin mit Kreatin , was auf lange Sicht auch mit mehr Kraft einhergeht. Beta-Alanin sorgt neben dem Muskelpump übrigens auch für ein Kribbeln im Körper, auch Parästhesie genannt. Keine Angst, das ist keine allergische Reaktion, sondern eine typische körperliche Reaktion nach der Einnahme eines Trainingsboosters.

, was auf lange Sicht auch mit mehr Kraft einhergeht. Beta-Alanin sorgt neben dem Muskelpump übrigens auch für ein Kribbeln im Körper, auch Parästhesie genannt. Keine Angst, das ist keine allergische Reaktion, sondern eine typische körperliche Reaktion nach der Einnahme eines Trainingsboosters. Taurin ist ebenfalls ein häufiger Bestandteil von Trainingsboostern. Die Aminosulfonsäure hat verschiedene Aufgaben im Körper und wird von Sporttreibenden gern zur Leistungssteigerung und zum Zellschutz eingenommen. Aussagekräftige Studien dazu fehlen aber noch. Produkt-Tipp: Götterpuls "Premium Pre-Workout" von OS Nutrition liefert pro Portion 180 Milligramm Koffein plus 20 Milligramm Koffein aus Grüntee-Extrakt und liegt damit im sicheren Bereich. Wenn du bereits weißt, dass du sehr empfindlich auf Koffein reagierst, dann versuch mal den Crank Pump Pro Booster von ESN, denn er enthält keinerlei Koffein oder andere Stimulanzien.

Gefährliche Inhaltsstoffe und Nebenwirkungen: Darauf musst du achten Auch wenn ein Booster an manchen Tagen eine sinnvolle Trainingsergänzung sein kann, sind die Pulver und Kapseln nicht ganz unbedenklich und schon gar nicht gesund. Denn die Einnahme kann tatsächlich gefährlich sein. Und das liegt an mehreren Faktoren.

Es kann zu unerwünschten Nebenwirkungen, wie Kopfschmerzen, Herzrasen oder Übelkeit kommen, wenn du die Zubereitungsanweisungen nicht befolgst und den Booster überdosierst.

Ebenso solltest du nicht zu Präparaten von Online-Anbietern aus dem Ausland (zum Beispiel USA) greifen. Dort gelten nicht die gleichen Zulassungsbeschränkungen wie in Deutschland, sodass der Booster dort ganz legal gesundheitsschädliche Stoffe enthalten darf – die bei uns allerdings auf der WADA-Dopingliste stehen und im Wettkampfsport verboten sind.

Laut der "Öffentlichen Warnung vor gefährlichen Sportlerprodukten" (Stand 2024) der Verbraucherzentrale gehören dazu:

DMAA (Dimethylamylamin) – auch Geranienextrakt oder Dimethylamylamin genannt

DNP (Dinitrophenol)

DMBA (1,3-Dimethylbutylamin)

und dessen Nachfolger DMHA (Dimethylhexylamin /Octadrin) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) warnt zudem in einer Pressemitteilung explizit vor "Nahrungsergänzungen für Sportler mit nicht zulässigen Substanzen wie 1,3-Dimethylbutylamin (DMBA), das pharmakologische Wirkungen zeigt und zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Unruhe und Bewegungsdrang führen kann."

Auch dem hohen Koffeingehalt der Präparate stehen Fachleute eher kritisch gegenüber. Zum Vergleich: Ein normaler Espresso enthält um die 30 Milligramm Koffein, eine Tasse Kaffee 90 Milligramm. Ein Pre-Workout-Booster kann hingegen bis zu 400 Milligramm Koffein pro Portion enthalten. Wie kann das sein? Eine Mengenbegrenzung von Koffein gibt es in solchen Produkten schlichtweg nicht. Über den Tag verteilt wären maximal 400 Milligramm Koffein laut Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) unbedenklich, als Einzeldosis werden allerdings maximal 200 Milligramm empfohlen.

Shutterstock.com/Daniel Megias Durch die Einnahme eines Boosters können Nebenwirkungen auftreten und dein Training sabotieren

Das Problem: Das Koffein sorgt für eine Gefäßverengung, zudem steigen Blutdruck und Herzfrequenz rasant an. "In Abhängigkeit von der Dosis und der individuellen Koffeinempfindlichkeit sind unerwünschte Wirkungen wie Nervosität, Schlaflosigkeit, gastrointestinale Beschwerden, erhöhter Blutdruck, Herzrasen bis hin zu Herzrhythmusstörungen möglich", so die Einschätzung des BfR. Wer bereits Herz-Kreislauf-Probleme hat, könnte die Einnahme definitiv gefährlich werden.

Infobox: Schon gewusst? 2021 sorgte der Todesfall des Personal Trainers Thomas Mansfield aus Wales für Aufsehen in der Presse: Er starb an einer ungewollten Überdosis Koffein bei dem Versuch, sich einen DIY-Trainingsbooster zuzubereiten.

Booster einnehmen: Diese 6 Regeln sind wichtig Wenn du dich für einen Pre-Workout-Booster entscheidest, solltest du nicht einfach die größtmögliche Portion nehmen.

1. Prüfe die Mengen pro Portion Achte auf konkrete Angaben zu Koffein und anderen Wirkstoffen. Bei undurchsichtigen Mischungen ohne einzeln ausgewiesene Mengen kannst du Nutzen und Risiken schlechter einschätzen.

2. Halte dich an die Zubereitungsangaben Überschreite die angegebene Portion nicht. Die Herstellerempfehlung ist allerdings kein Beleg dafür, dass diese Menge für dich persönlich geeignet ist. Pulver solltest du immer wie vorgesehen mit Flüssigkeit anrühren – niemals trocken schlucken.

3. Plane den Zeitpunkt passend Bei koffeinhaltigen Produkten sind etwa 30 bis 60 Minuten vor dem Training ein üblicher Zeitraum. Ein nüchterner Magen ist dafür nicht erforderlich. Eine Mahlzeit kann den Wirkungseintritt verzögern, verhindert die Wirkung aber nicht grundsätzlich.

4. Schütze deinen Schlaf Koffein bleibt mehrere Stunden im Körper. Vermeide koffeinhaltige Booster in den Stunden vor dem Schlafengehen. Bei empfindlichen Menschen kann auch ein Abstand von sechs bis acht Stunden zu kurz sein. Ein abendlicher Leistungskick lohnt sich kaum, wenn dadurch Schlaf und Regeneration leiden.

5. Kombiniere nicht wahllos Zusätzliche Energy-Drinks, weitere Booster oder andere stimulierende Mittel erhöhen das Risiko für Nebenwirkungen. Bei Medikamenten sind mögliche Wechselwirkungen zu beachten.

6. Nimm Beschwerden ernst Bei Herzrasen, starkem Unwohlsein oder Schwindel solltest du das Training abbrechen und kein weiteres Koffein einnehmen. Brustschmerzen, Ohnmacht, Atemnot oder ausgeprägte Herzrhythmusstörungen sind ein Fall für den Notruf 112.

Infobox: Ein Booster ersetzt keine ErholungWenn dir des Öfteren die Motivation zum Training fehlt und/oder du häufig an deine Leistungsgrenzen stößt, kann das auch ein Anzeichen für Übertraining sein. So erkennst und verhinderst du Übertraining. Höre auf deinen Körper und pump ihn nicht wahllos mit Boostern voll. Muskelaufbau benötigt Zeit.

Pulver oder Kapseln: Welche Booster-Form ist besser? Wenn du einen Booster einnehmen möchtest, empfehlen wir dir, eher zur Pulver-Variante zu greifen, denn in Wasser aufgelöst ist diese schneller für den Körper verfügbar.

Nimm dir beim Kauf auf jeden Fall Zeit und check immer die Inhaltsstoffe. Taucht eine der oben genannten, potenziell gefährlichen Substanzen auf, dann lass die Finger von dem Zeug. Ein kurzer Energiekick ist es nicht wert, dass du deine Gesundheit aufs Spiel setzt.

Kann man einen Pre-Workout-Booster auch überdosieren? Ja. Du solltest es vor allem mit dem Koffein nicht übertreiben. Halte dich daher immer an die Dosierungsempfehlung. Der Grund: Der Koffein-Boost lässt bereits nach 2 bis 3 Einnahmen pro Woche nach. Lässt die Wirkung nach, kann es außerdem vorkommen, dass du dich schlapper als vor dem Training fühlst. Bei einer großen Menge an Koffein kann es zudem zu Vergiftungserscheinungen kommen. Auch eine Überdosierung von Beta-Alanin ist nicht zu empfehlen, da ein starkes (nicht mehr angenehmes) Kribbeln auftreten kann.

Pre-Workout-Booster sollten mit Bedacht und eher sparsam eingesetzt werden, also nicht bei jedem Training. Bei dauerhafter Einnahme lässt der Effekt nach, und man neigt dazu, größere Mengen als empfohlen zu dosieren.

Geht der Trainingskick auch ohne Booster? Ja – wenn es dir vor allem um Wachheit geht, kann bereits ein Kaffee oder Espresso ausreichen. Große Mengen sind dafür nicht zwangsläufig nötig. Der Koffeingehalt schwankt allerdings je nach Zubereitung und Portionsgröße deutlich. Auch hier zählen deine Verträglichkeit, die gesamte Tagesmenge und der Abstand zum Schlafengehen.

Fehlt dir Energie, weil du länger nichts gegessen hast, ist ein Snack oft die sinnvollere Wahl: etwa eine Banane, ein Brot oder eine kleine Portion Haferflocken. Wähle Menge und Zeitpunkt so, dass du dich beim Training wohlfühlst.

Das Kribbeln durch Beta-Alanin musst du nicht nachahmen: Es ist eine Begleiterscheinung, kein Trainingsvorteil. Für ein gutes Workout brauchst du weder Kribbeln noch einen extremen Pump. Ausreichend Schlaf, passende Mahlzeiten, Flüssigkeit und ein gutes Aufwärmen bilden die verlässlichere Grundlage.

FAQ: Häufige Fragen zu Pre-Workout-Boostern Was passiert, wenn ich einen Booster nehme, aber nicht trainiere? Du wirst wahrscheinlich die anregende Wirkung spüren: innere Unruhe, erhöhter Herzschlag und gesteigerte Wachsamkeit. Ohne körperliche Betätigung als Ventil kann dies als unangenehm empfunden werden. Bricht ein Pre Workout Booster das Intervallfasten? Die meisten Booster enthalten Süßstoffe und Aminosäuren, die eine minimale Kalorienmenge haben. Streng genommen unterbrechen sie das Fasten, da sie eine Insulinreaktion auslösen können. Was ist der Unterschied zwischen einem Pre Workout Booster und einem Energy Drink? Energy Drinks enthalten primär Zucker und Koffein für einen schnellen Energieschub. Pre Workout Booster sind komplexer formuliert und enthalten zusätzliche Inhaltsstoffe wie Citrullin für den Pump, Beta-Alanin für die Ausdauer und Aminosäuren zur Unterstützung der Muskulatur. Warum kribbelt die Haut nach einem Booster? Häufig steckt Beta-Alanin dahinter. Es kann vorübergehendes Kribbeln auslösen, eine sogenannte Parästhesie. Das ist bei üblichen Mengen meist harmlos, aber kein Zeichen für eine bessere Wirkung. Bei Ausschlag, Schwellungen oder Atemproblemen darfst du dagegen nicht von einem normalen Booster-Effekt ausgehen.