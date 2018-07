Muskelzuwachs-Probleme: Die 13 größten Fehler beim Muskelaufbau

Muskelaufbau-Fehler 10: Hungern nach dem Training

Nach einem harten Workout sollten Sie essen! Denn dann will Ihr Körper Glucose in Glycogen umwandeln, damit sich Ihre Muskeln selbst reparieren und somit wachsen können. "Wenn Sie nicht essen, verwandelt der Körper Muskelmasse in Aminosäuren, um sie in Glucose umzuwandeln", sagt John Ivy von der Universität von Texas.

Tipp: Essen Sie nach dem Workout eine kohlenhydrat- und proteinreiche Mahlzeit. Einer im Journal of Strength and Conditioning veröffentlichten Studie nach bewirkt eine Mahlzeit, die im Verhältnis vier zu eins Kohlenhydrate und Proteine kombiniert, eine besonders hohe Glycogen-Speicherung im Körper.

