Männershampoo: Die 9 besten Shampoos für Männer

Männershampoo: "New Wash" von Hairstory

Ok, das hier ist eigentlich kein richtiges Shampoo, sondern eher eine Wasch-Creme. Die Konsistenz erinnert an eine Spülung und schäumt auch nicht. Klingt erstmal nicht so toll, ist genau dadurch aber besonders haarschonend. Denn die Schaumbildner in herkömmlichen Shampoos können die Haare bei zu häufiger Anwendung austrocknen. So geht’s: Einfach 2-3 Pumphübe in den Händen verreiben, damit durch die Ansätze fahren und die Kopfhaut massieren. Anschließend gründlich ausspülen. Conditioner braucht man nicht, der ist bereits integriert. Die Haare glänzen wie verrückt und fühlen sich schön kräftig an.