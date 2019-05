EAAs: So pushen essentielle Aminosäuren den Muskelaufbau

Wer ordentlich Muskeln aufbauen will, kann seine Ziele mithilfe der EAA-Pulver oder Tabletten schneller erreichen. Die in Wasser gelösten Mischungen sind besonders für unterwegs eine bequeme Alternative. Zudem können Sie damit, vor allem in Phasen erhöhter körperlicher Belastung, schnell wieder in einen anabolen Zustand gelangen. Der anabole Zustand ist ein Aufbau-Stoffwechsel, bei dem Zellen repariert und neue Zellen gebildet werden können. In diesem Zustand werden also auch neue Muskelzellen gebildet. Sollten Sie nach einem Workout keinen Bissen runterbekommen, kann ein Getränk mit EAAs eine einfache Lösung für Sie sein, Ihren Körper mit allen essentiellen Aminosäuren zu versorgen.

Ist es sinnvoll, das EAA-Pulver auch an Ruhe-Tagen zu nehmen?

Ja! "Das enthaltene Leucin regt auch an trainingsfreien Tagen die Muskelproteinsynthese an", erläutert der Nahrungsergänzungs-Experte. Ganz ohne Training sorgt die EAA­-Zufuhr für die Erhaltung Ihrer Muskulatur.

Worauf sollten Sie bei EAAs achten?

Um beim Kauf keine Mogelpackung zu erwischen, hilft folgende Grundregel: "Molke-Eiweiß, auch Whey genannt, ist unangefochten die hochwertigste Quelle für Aminosäuren. Je ähnlicher die EAAs dem Aminosäureprofil von Whey sind, desto besser", erklärt Weigl. Wesentlich ist außerdem die biologische Wertigkeit des enthal­tenen Proteins, da diese Ziffer den verwendbaren Anteil des Protein-Pulvers bestimmt.

EAAs oder BCAAs, welches Pulver pusht das Muskelwachstum mehr?

BCAA steht für "Branched Chain Amino Acids" oder zu deutsch "verzweigtkettige Aminosäuren". In BCAAs finden Sie mehr Leucin, Isoleucin und Valin als in EAAs. Letztere liefern Ihnen hingegen größere Mengen der essenziellen Aminosäuren. "Schnell verfügbar sind beide. Wählen Sie also am besten die Aminosäuren, an denen es Ihnen am meisten fehlt", so Weigl. Pillen oder Pulver? Für Letzteres spricht der günstigere Preis – und aufgrund der enthaltenen Aromastoffe schmeckt es besser.