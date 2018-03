Meal Prep-Rezepte: Geniale Ideen für Ihre Lunchbox

Beim Meal Prepping kochen Sie Ihr Essen clever vor und nehmen es am nächsten Tag mit oder frieren es ein. Damit keine Langeweile aufkommt, haben wir die besten Meal Prep-Rezepte für Sie gesammelt

Einmal (vor)kochen, mehrere Male essen – das ist Meal Prep

Dank Meal Prep (englisch meal = Mahlzeit; prep von preparation = Vorbereitung) haben Sie immer ein leckeres und gesundes Essen parat – ob auf der Arbeit oder zu Hause. Denn wer an einem Tag mehrere Portionen eines Rezepts vorkocht und diese auf verschiedene Frischhaltedosen aufteilt, kann an den Folgetagen davon profitieren – ohne erneut frisch kochen zu müssen. So sparen Sie sich mittags das Katinenessen und abends landen Sie nicht schon wieder mit einer fettigen Tiefkühlpizza auf dem Sofa.

Planung ist beim cleveren Vorkochen alles. Wir liefern die passenden Rezepte dazu.

>>> Diese 8 Fehler beim Mittagessen machen fett

Meal Prep-Rezepte für Mittag- und Abendessen

Während Ihre Kollegen mittags in die Kantine oder zum nächsten Fast Food-Lokal rennen, holen Sie Ihr gesundes Lunchpaket einfach aus der Tasche. Grundlage jeder Meal Prep-Mahlzeit sollten Proteine, Gemüse sowie gesunde Carbs sein. Stellen Sie sich es wie eine Art Baukastensystem vor. Bei der Wahl der Lebensmittel ist es dabei sogar äußerst wichtig, für Abwechslung zu sorgen. Tagelang das Gleiche zu essen wird schnell langweilig und schon stehen Sie doch vor der Döner-Bude.

>>> So funktioniert Meal Prepping

Kohlenhydratlieferanten wie Reis, Quinoa, Kartoffeln oder Couscous lassen sich wunderbar in großen Mengen vorkochen, so dass Sie gleich für mehrere Tage ausgesorgt haben. Kalt lassen sich daraus auch leckere Salate zubereiten, die definitiv Meal Prep tauglich sind.

Gute Proteinlieferanten für Ihr Meal Prep sind:

Fleisch (z.B. Pute oder Hähnchen) oder Tofu

Fisch und Meeresfrüchte (wie Lachs oder Garnelen)

Käse (zum Beispiel Feta und Mozzarella)

hartgekochte Eier

Hülsenfrüchte (Linsen, Kichererbsen)

Wählen Sie eine Kohlenhydratquelle, ein oder zwei Proteinlieferanten und kombinieren Sie Gemüse nach Wahl dazu, z.B. Paprika, Brokkoli oder Tomaten. Vielleicht variieren Sie dabei sogar zwischen gekochten Sorten und Rohkost oder kombinieren beides. Salate sind zum Preppen eher ungeeignet, da Sie schnell zusammenfallen.

>>> 6 Tipps, um sich sofort gesünder zu ernähren

Ideale fürs Vorkochen sind auch Suppen, Eintöpfe und Aufläufe. Hier bereitet man eh meist mehrere Portionen auf einmal zu, da bietet es sich an, die Reste aufzuteilen und sie am nächsten und übernächsten Tag zu essen.

Sie sind auf der Suche nach passenden Meal Prep-Rezepten? Dann klicken Sie sich durch unsere bunte Auswahl an Ideen für Ihre nächste Meal Prep-Woche.