Buzz Cut: Darum solltest du den Haarschnitt ausprobieren

Der Buzz Cut ist so einfach wie genial: Ohne großen Aufwand siehst du mit diesem Herrenhaarschnitt immer gepflegt aus. Wir zeigen dir, worauf es beim Buzz Cut ankommt.

Trendfrisur Buzz Cut Praktisches trendet immer. Daher ist es kein Wunder, dass der Buzz Cut zu den besonders populären Herrenhaarschnitten gehört.

Im Sommer sorgen die kurzen Haare für einen kühlen Kopf und im Rest des Jahres für einen mühelos gepflegten Look, der sich fürs Business genauso eignet wie für den Sport. Entdecke mit uns die Trendfrisur Buzz Cut und lass dich von dem Kurzhaarschnitt für Männer inspirieren.

Was ist ein Buzz Cut? Der Buzz Cut ist ein Kurzhaarschnitt. Anders als bei anderen Männerfrisuren werden dabei alle Haare auf die exakt gleiche Länge gebracht. Damit das gelingt, schneidet die Hairstylistin oder der Hairstylist den Buzz Cut mit einer Haarschneidemaschine. So entsteht rundherum ein sauberes, einheitliches Bild mit gleichmäßig kurzen Haaren.

Bei der Länge hast du die freie Wahl: Üblich ist der Buzz Cut mit einer Haarlänge von 3 mm bis etwa 15 mm.

Durch die Verwendung der Haarschneidemaschine hat der Buzz Cut auch seinen Namen: "Buzz" steht für "Summen", also für das Geräusch des Geräts beim Haareschneiden.

Der Buzz Cut wird, angelehnt an eine Comicfigur, hier und da auch "Meckifrisur" genannt. Er ist außerdem in vielen Ländern der klassische Haarschnitt für Rekruten des Militärs.

Viorel Kurnosov / GettyImages Kurz, cool, unkompliziert: Der Buzz Cut ist ideal für Sport und Outdoor-Aktivitäten – kein Styling, kein Schwitzen unter den Haaren.



Welche Varianten des Buzz Cuts gibt es? Buzz Cut ist nicht gleich Buzz Cut: Du hast verschiedene Optionen, diesen speziellen Haarschnitt genau so zu gestalten, dass er ideal zu deinem Style passt.

Klassischer Buzz Cut: Der klassische Buzz Cut ist so einfach wie optisch ansprechend. Die rundherum gleichlangen Haare sorgen für ein gepflegtes Äußeres.

Der klassische Buzz Cut ist so einfach wie optisch ansprechend. Die rundherum gleichlangen Haare sorgen für ein gepflegtes Äußeres. Buzz Cut mit längeren Haaren: Länger als 1,5 cm sollten die Haare beim Buzz Cut nicht sein, sonst verliert er die akkurate Optik. Lässt du den Buzz Cut länger, spricht man auch vom "Long Buzz Cut" oder einem "Longish Buzz Cut".

Länger als 1,5 cm sollten die Haare beim Buzz Cut nicht sein, sonst verliert er die akkurate Optik. Lässt du den Buzz Cut länger, spricht man auch vom "Long Buzz Cut" oder einem "Longish Buzz Cut". Buzz Cut mit Taper Fade: Kombiniere den Buzz Cut mit einem Taper Fade zu einem Buzz Cut Fade. Dabei sind die Haare am Oberkopf etwas länger, an den Seiten und zum Nacken hin werden sie übergangslos immer kürzer. Diese Buzz-Cut-Frisur wird häufig auch "Boxerschnitt" genannt. Für wen eignet sich der Buzz Cut? Auf besonders einfache Weise lässt der Buzz Cut Männer (und Frauen) gepflegt aussehen. Er wirkt sportlich, aber gleichzeitig seriös. So ist der Maschinenschnitt auch für deinen Business-Look geeignet.

Grundsätzlich kann jeder und jede einen Buzz Cut tragen. Es gibt jedoch ein Aber. Damit der Schnitt wirklich gut aussieht, ist eine Sache entscheidend, die du nicht wirklich beeinflussen kannst: deine Kopfform.

Während der Buzz Cut Geheimratsecken und dünnes Haar perfekt kaschiert, bringt er andere Dinge erst zum Vorschein: Unebenheiten wie kleinere Dellen, Beulen oder auch Narben werden durch den Buzz Cut sichtbar. Da die Haare alle die exakt gleiche Länge haben, lassen sich diese Besonderheiten beim einfachen Maschinenschnitt nicht ohne Weiteres verbergen. Auch Menschen mit einem eher langen Gesicht profitieren nicht vom Buzz Cut.

Am besten lässt du deine Hairstylistin oder deinen Hairstylisten einschätzen, ob sich deine Kopfform für den Buzz Cut eignet.

Übrigens: Narben am Kopf müssen nicht zwingend ein Makel sein. Schließlich erzählen sie deine ganz persönliche Geschichte. Fühlst du dich wohl damit, sie gegebenenfalls mit anderen Menschen zu teilen, spricht nichts dagegen, dich für den Buzz Cut zu entscheiden.

Welche Haarfarbe ist die beste für einen Buzz Cut? Hier haben wir gute Nachrichten für dich: Denn ganz unproblematisch steht der Buzz Cut Herren und Damen grundsätzlich mit jeder Haarfarbe – auch mit der natürlichen.

Ob schwarz, braun, blond oder rot und unbedingt auch bei grau: Der Buzz Cut wirkt durch die Einfachheit des Schnitts immer gelungen.

Dennoch: Besonders trendy wirkst du, wenn du deine Haare platinblond färben lässt. So ziehst du alle Blicke auf dich. Alternativ sorgen dunkle Haartöne für einen attraktiven Kontrast zwischen Haaren, Kopfhaut und Gesicht. Hast du rote oder rötliche Haare, kannst du die natürliche Farbe mit einer Tönung oder Färbung betonen.

Erlauben es dein Alltags- und Berufsleben, könntest du deinen Haaren für den Buzz Cut aber auch eine echte Hinguckerfarbe verpassen: Wir wäre es mit einem kräftigen Blau oder Violett? Und keine Bange: Sollte dir das Ergebnis nicht gefallen, ist es ohnehin nicht von Dauer. Bei den kurzen Haaren wachsen Fehlgriffe im Nu wieder heraus.

Wie kann man den Buzz Cut schneiden? Der Name "Maschinenschnitt" für den Buzz Cut kommt nicht von ungefähr: Die Frisur schneidet die Friseurin oder der Friseur in der Regel mit einer Haarschneidemaschine.

Lediglich dann, wenn du den Buzz Cut mit einem Taper Fade kombinierst, wird der Schnitt etwas aufwendiger. Dann muss die Haarexpertin oder der Haarexperte die Übergänge an den Seiten und am Hinterkopf so sauber herausarbeiten, dass die Haare kantenlos immer kürzer werden.

In einigen Fällen lohnt es sich beim Buzz Cut, bestimmte Partien, wie die Stirn oder den Nacken, mit einem Rasierer auszuarbeiten. Das sorgt für einen besonders exakten und markanten Look.

kmatija / GettyImages Mit etwas Übung und der richtigen Maschine kannst du den Buzz Cut auch selbst schneiden. Einfach den Rasierer ansetzen und gleichmäßig über den Kopf führen.



Den Buzz Cut pflegen Der Buzz Cut ist auch deshalb so beliebt, weil er besonders pflegeleicht ist. Es ist egal, ob du den Buzz Cut lang oder ganz kurz trägst: Die Pflege ist so oder so ein Kinderspiel.

Der wichtigste Tipp dabei ist, den Buzz Cut regelmäßig nachzuschneiden. Je nachdem, wie akkurat du es gern hättest, lohnt sich ein Schnitt alle 2 bis 3 Wochen. Das kannst du mit einer passenden Haarschneidemaschine und etwas Übung auch selbst übernehmen.

Zusätzlich ist die regelmäßige Haarwäsche wichtig. Denn auch wenn die Haare kurz sind, brauchen sie Pflege. Nutze ein zu deinem Haartyp passendes Shampoo. Massiere beim Haarewaschen die Kopfhaut. Das regt die Durchblutung an und sorgt für gesunde Haut. Das ist grundsätzlich wichtig, aber beim Buzz Cut besonders: Schließlich scheint die Kopfhaut durch und sollte somit gesund und gepflegt sein.

Wichtig: Schütze dich unbedingt vor der Sonne! Bei einem kurzen Buzz Cut herrscht akute Sonnenbrandgefahr am Kopf. Nutze Sonnencreme und trage zusätzlich ein Cap oder einen Hut.

Den Buzz Cut stylen: 6 Ideen Beim Buzz Cut sind die Haare denkbar kurz. Wenn du keine Lust auf Styling hast, kannst du sie einfach so tragen. Ist dir nach mehr Abwechslung und einem gestylten Look, hast du aber auch verschiedene Möglichkeiten zum Stylen. Hier kommen 6 Ideen:

Konturen: Die Konturen deines Buzz Cuts definieren den Gesamt-Look. Entscheide dich für weiche Linien oder markant-harte Konturen. Definierte Partien: Trägst du den Buzz Cut länger? Dann schaffe mit Gel oder Wachs Struktur am Oberkopf und definiere einzelne Partien für einen lebendigen Look. Fade: Bringe mit einem Fade Dynamik in den Buzz Cut und lass die Haare an den Seiten und im Nacken langsam ausfaden. Kombi mit Bart: Hast du einen guten Bartwuchs? Dann kannst du für den idealen Kontrast zum Buzz Cut sorgen: Trage die Haare am Kopf maximal kurz und kombiniere den Look mit einem stattlichen Vollbart. Farbe: Ausprobieren ist nirgendwo so risikolos wie beim Buzz Cut. Hab also Mut zur Farbe und wage mal was! Was dir nicht gefällt, ist innerhalb kürzester Zeit schon wieder herausgewachsen. Muster und Linien: Zugegeben: In den Buzz Cut rasierte Muster und Linien sind nicht jedermanns Sache. Aber wenn dir danach ist, probiere es einfach aus. Auch hier gilt: Was nicht gefällt, wächst im Nu wieder nach.

monkeybusinessimages / GettyImages Buzz Cut trifft Bart: Der Kontrast zwischen kurzem Haarschnitt und markantem Vollbart wirkt besonders maskulin. Ideal auch, wenn obenrum weniger los ist wegen Geheimratsecken oder Haarausfall.



Gründe, den Buzz Cut auszuprobieren Dich hat der Buzz Cut neugierig gemacht? Dann probiere ihn unbedingt einmal aus. Hier kommen noch einmal alle Vorteile des Kurzhaarschnitts für Herren auf einen Blick:

Ist praktisch und pflegeleicht

Betont das Gesicht und lässt es markant-männlich erscheinen

Lässt sich leicht selbst nachschneiden

Braucht kein kompliziertes Styling, bietet aber verschiedene Optionen

Kaschiert dünnes Haar und Haarausfall

Kaschiert Geheimratsecken Lass dich beraten und trau dich: Der Buzz Cut lohnt sich unbedingt. Also ab in den Haarsalon und ran an die Maschine!

Die häufigsten Fragen zum Buzz Cut Welchem Gesicht steht ein Buzz Cut? Der Buzz Cut lenkt die Aufmerksamkeit auf dein Gesicht. Besonders gut steht er Menschen mit einer ovalen Gesichtsform, markanten und symmetrischen Gesichtszügen. Weniger geeignet ist er bei sehr langen, schmalen Gesichtern. Wie viele Millimeter hat ein Buzz Cut? Du kannst die Länge der Haare beim Buzz Cut selbst bestimmen. Sie sollten jedoch nicht kürzer als 3 mm und nicht länger als 15 mm sein. Bei längeren Varianten spricht man vom „Long Buzz Cut“. Wie oft sollte ich mit einem Buzz Cut zum Friseur gehen? Die klare Form und die Kürze machen den Buzz Cut aus. Damit du immer gepflegt aussiehst, solltest du etwa alle 3 bis 4 Wochen zum Friseur oder zur Friseurin gehen. Alternativ kannst du den Buzz Cut mit einer Haarschneidemaschine auch selbst alle paar Wochen nachschneiden.