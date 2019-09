Wenn der Po juckt: So gefährlich ist es, wenn der Hintern zwickt

Manchmal lohnt es sich, auf Unterhosen aus anderen Stoffen zu wechseln – denn auch Baumwolle und Kunststoffe können Juckreiz verursachen © sabath / Shutterstock.com

3. Deine Unterwäsche könnte allergische Reaktionen auslösen

Oft hilft es, bestimmte Sachen zu verändern und zu schauen, ob sich das Problem löst. Anfangen könntest du mit der Unterhose: "Baumwolle kann bei manchen Menschen allergische Reaktionen auslösen", betont Löscher. Sprich: Bei deinen Unterhosen lohnt sich manchmal ein Wechsel auf Teile aus anderen Stoffen.

Manchmal verursacht der Schlüpfer zwar keine Allergie, aber dafür ein anderes Problem: "Einige Kunststoffe können zu einem erhöhten Schweißfluss führen, der wiederum Juckreiz verursachen kann", sagt Experte Löscher. Wechsel in diesem Fall also lieber zu luftdurchlässigeren Unterhosen, damit du vor allem nach dem Workout nicht ständig Juckreiz am Hintern verspürst.

4. Juckreiz-Gefahr: Besser Waschmittel mit wenigen Chemikalien nutzen

Wenn auch andere Klamotten Juckreiz an anderen Hautstellen verursachen, könnte es am Waschmittel liegen. Denn du könntest eine Allergie gegen einen Inhaltsstoff des Produkts haben, das du üblicherweise zum Waschen verwendest. "Ist das Waschmittel die Ursache, ist es häufig schwierig herauszufinden, welche Substanz die allergische Reaktion auslöst", sagt Löscher. Oft ist die allergische Reaktion dann an Stellen stärker, an denen man viel schwitzt – eben am After. Setze also in diesem Fall besser auf Waschmittel, die nur wenige chemische Inhaltsstoffe beinhalten.

5. Auch Sexuell übertragbare Krankheiten können analen Juckreiz verursachen

Bei wem es am After brennt, sollte sich auch auf mögliche sexuell übertragbare Krankheiten untersuchen lassen. Besonders, wer in letzter Zeit Analsex ohne Kondome hatte. "Es gibt eine Reihe an sexuell übertragbaren Krankheiten, die Juckreiz am After verursachen können: Etwa Gonorrhoe, Chlamydien und Humane Papillomviren", warnt Löscher. Auch die von Humanen Papillomviren oft verursachten Feigwarzen können Entzündungen im analen Bereich hervorrufen. Oft brennt’s aber dann nicht nur dort, sondern auch am Penis oder an den Hoden. Bei Verdacht also ab zum Arzt – die Behandlung kann meist die Symptome lindern.

>>> Das musst du über Geschlechtskrankheiten wissen

6. Ekzeme am After lösen Entzündung aus

Diese Hauterkrankung – auch Juckflechte genannt - kennzeichnet sich meist durch eine Rötung und einen schuppigen Hautausschlag. "Bestimmte Stoffe in Kleidungsstücken, Salben, aber auch Antibiotika können Ekzeme auslösen", sagt Löscher. Aber auch Stress und bestimmte Allergien können die Juckflechte verursachen.

Zur Behandlung werden oft Kortisonsalben verschrieben. Doch auch hier solltest du vorsichtig sein: "Kortison sollte keine Dauerlösung sein, denn dadurch wird die Haut dünner und empfindlicher", rät der Arzt. Das körpereigene Hormon lindert den Juckreiz zwar meist sehr schnell, kann aber so auch wiederum Juckreiz auslösen.