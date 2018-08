Infektionsrisiko Rasur: 4 Infektionen, die Sie sich beim Rasieren einfangen können

Was kann schon bei der Bartrasur passieren? Eine ganze Menge! Wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie schnell Opfer von fiesen Infektionen

Autsch! Wieder mal beim Rasieren geschnitten? Das kann zwar schon mal vorkommen, aber leider auch böse enden. Kleine Schnittwunden sind da Ihr geringstes Problem: Im schlimmsten Fall drohen sogar schmerzhafte Infektionen. Hautarzt Dr. Thomas Meyer vom Berufsverband der Deutschen Dermatologen erklärt, auf welche Infektionen Sie achten müssen.

4 fiese Infektionen nach der Bartrasur

1. Follikulitis

Was ist eine Follikulitis? Pickel nach der Rasur kommen Ihnen bekannt vor? So gut wie jeder Mann hat beim Rasieren mal mit Follikulitis Bekanntschaft gemacht. Damit sind Entzündungen der Haarwurzeln gemeint, die sich als Pickel sichtbar machen.

Wie werde ich eine Follikulitis wieder los? Am besten ist es natürlich, wenn Sie es gar nicht erst dazu kommen lassen: Eine vorsichtige und gründliche Rasur kann das Infektionsrisiko deutlich reduzieren, weil die Entzündungen meist nach einer Verletzung der Haut zu Stande kommen. "Bakterien und Keime können in die Haut eindringen und die Haarfollikel befallen – das ist eine häufige Folge", sagt Meyer. Wenn es aber schon zu spät ist, helfen diese Tipps:

2. Bartflechte

Was ist eine Bartflechte? Wenn der Bart juckt und sich kreisrunde, schuppige Flecken bilden, könnten Sie an Tinea Barbae erkrankt sein, der sogenannten Bartflechte. "Das ist eine Pilzinfektion, die in der Regel mit Antimykotika behandelt wird", erklärt Dr. Meyer. Die Infektion erfolgt meist über Hautkontakt, wobei der Pilz erst einmal einen Weg durch die natürliche Hautflora finden muss – nach der Rasur geht das aber flott. Diese Pilze sind in ländlichen Gegenden üblich, besonders nach Kontakt mit einem infizierten Tier. Dann reicht es schon, wenn Sie sich am Kinn kratzen. Die Erkrankung kann aber auch durch infizierte Rasierklingen, Bürsten oder Handtücher übertragen werden, vor allem, wenn Sie gemeinschaftlich benutzt werden (was Sie ohnehin nicht tun sollten). Die Bezeichnung Bartflechte ist übrigens leicht irreführend, weil die Infektion auch ohne Bart entstehen kann. Der Name erklärt sich, weil nur Männer daran erkranken können.