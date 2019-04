Rührei-Rezepte: 6 leckere Rührei-Variationen für Ihren Muskelaufbau

Rechtzeitig zu Ostern haben wir leckere Rührei-Rezepte für Sie. Diese Frühstück- und Brunch-Alternativen sind abwechslungsreich, simpel zuzubereiten und pushen vor allem den Muskelzuwachs

Rührei ist die ideale Mahlzeit, um in den Tag zu starten. Nicht umsonst gilt die Eierspeise als perfektes Sportler-Frühstück: Eier enthalten eine gute Portion Eiweiß mit hoher biologischer Wertigkeit, was bedeutet, dass Ihr Körper das Protein optimal verwerten kann. Eier sind aber nicht nur wegen des Eiweißgehalts beliebt, sondern auch wegen ihrem hohen Anteil an gesunden Fetten.

Mit diesen 6 leckeren und einfachen Rezepten bringen Sie Abwechslung in die Küche