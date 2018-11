Nutella selber machen : So stellen Sie gesunde Nutella ganz einfach selbst her

Ölpalmen können nur unter tropischen Bedingungen wachsen, wie in den Gebieten des Regenwalds. Aufgrund der steigenden Nachfrage von Palmöl wird immer mehr Regenwald abgeholzt, um Platz für weitere Plantagen zu schaffen. Dadurch wird der Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten vernichtet. Darüber hinaus setzt die Rodung und der Anbau neuer Ölpalmen Unmengen an Kohlenstoff frei, welcher als Kohlendioxid (CO2) den Klimawandel beschleunigt.

Palmöl klingt im ersten Moment gar nicht nach so schlimm, sondern sogar irgendwie gesund, oder? Lassen Sie sich nicht täuschen: Palmöl ist zwar ein Naturprodukt, doch auf dem Markt ist es das günstigste Öl und somit bei der Industrie sehr gefragt. Es ist aber nicht nur ein billiger Rohstoff, sondern hat auch hervorragende, sensorische Eigenschaften, die in Aufstrichen zum Beispiel für eine leichte Streichfähigkeit sorgt.

Neben Übergewicht sind Bluthochdruck und Diabetes die häufigsten Folgen, welche wiederum zu Arteriosklerose führen können: eine strukturelle Veränderung der Blutgefäße durch Ablagerungen von Fett und Kalk, auch Plaques genannt. Dies führt dazu, dass die Blutgefäße immer enger werden, wodurch eine Durchblutungsstörung entsteht. So wird das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, enorm erhöht.

Unglaublich, aber wahr: Im Vergleich zu einer Liter-Flasche Cola enthält ein Glas Nutella doppelt so viel Zucker, nämlich sage und schreibe 78 Stück Würfelzucker. Mehrwert für Ihren Körper? Gleich null. Das Gegenteil ist der Fall, denn ein zu hoher Zuckerkonsum führt zu gesundheitsschädlichen Auswirkungen, die nicht ignoriert werden sollten.

Die Schoko-Creme müsste daher eigentlich in "Zucker-Palmöl-Aufstrich" umbenannt werden. Das Problem: Zucker und Palmöl wirken sich negativ auf Gesundheit und Umwelt aus.

Auch der gesundheitliche Aspekt darf nicht außen vor gelassen werden. So kann der Verzehr von Palmöl das Risiko einer Krebserkrankung erhöhen, da bei der Verarbeitung unter Hitzeeinwirkung krebserregende Stoffe entstehen können. Des Weiteren erhöhen die gesättigten Fettsäuren die Blutfettwerte, wodurch das Diabetes-Risiko steigt.

Machen Sie um Palmöl und Zucker am besten einen großen Bogen. Deswegen auf Schokocreme zum Frühstück verzichten muss aber niemand. Die Lösung: gesunde Nutella selber machen.

Nutella selber machen: Das einfachste Rezept der Welt

Nutella zu Hause selber zu mixen, ist im Grunde genauso einfach, wie ein Glas im Supermarkt zu kaufen. Vorausgesetzt, Sie halten sich an unser Rezept. Das Besondere daran: Im Gegensatz zu anderen Nutella-Rezepten benötigen Sie weder einen teuren Hochleistungsmixer, noch einen Food Processor. Alles, was Sie brauchen, haben Sie entweder bereits zuhause, oder Sie können die Zutaten im Supermarkt nebenan oder in einer Drogerie besorgen. Somit steht der schnellsten und gesündesten Nutella-Alternative nichts im Wege.

Unser gelingsicheres Rezept mit Haselnuss-Crunchies für die schnellste Nutella-Alternative der Welt – ganz ohne Palmöl und mit wenig Zucker.

Zutaten für ein 300 Gramm Nutella-Glas: