Die 12 besten Lebensmittel zum Abnehmen für Männer

Du reduzierst deine Portionen, doch schon kurz nach dem Essen knurrt wieder der Magen? Dann lohnt es sich darauf zu schauen, was auf deinem Teller landet. Eine große Portion Gemüse, Kartoffeln und eine passende Eiweißquelle kann dich beispielsweise besser sättigen als ein kleiner, energiereicher Snack.

Entscheidend ist die Kombination: Eiweiß, Ballaststoffe und wasserreiche Lebensmittel erleichtern es, ein Kaloriendefizit einzuhalten. Welche Lebensmittel sich dafür besonders gut eignen und wie du daraus vollständige Mahlzeiten baust, erfährst du hier.

Was macht ein Lebensmittel zum guten Sattmacher? Kein Lebensmittel baut von allein Körperfett ab. Zum Abnehmen brauchst du über längere Zeit ein Kaloriendefizit – du nimmst also weniger Energie auf, als du verbrauchst. Gute Sattmacher können dir helfen, dieses Defizit durchzuhalten, ohne ständig hungrig zu sein.

Dabei zählt nicht nur, wie wenige Kalorien ein Lebensmittel liefert. Auch sein Eiweißgehalt, die enthaltenen Ballaststoffe, sein Wassergehalt und die Portionsgröße spielen eine Rolle. Haferflocken oder Samen sind beispielsweise nicht besonders kalorienarm, können in passenden Mengen aber trotzdem sinnvoll sein.

Wenn du Krafttraining machst, ist außerdem wichtig: Deine Ernährung soll nicht nur beim Fettverlust helfen, sondern auch ausreichend Eiweiß liefern, um zusammen mit dem Training deine Muskulatur zu erhalten.

Schnell wieder hungrig? Prüfe zuerst deine Mahlzeiten Hunger und Sättigung entstehen durch ein Zusammenspiel aus Magendehnung, Hormonen, Nährstoffversorgung und weiteren Einflüssen wie Schlaf und Stress. Du kannst sie nicht vollständig kontrollieren – deine Mahlzeiten aber so zusammenstellen, dass sie dich besser versorgen.

Mehr Volumen bei weniger Kalorien Wasserreiche Lebensmittel wie Gemüse und Obst bringen viel Volumen auf den Teller. Sie füllen den Magen, ohne zwangsläufig viel Energie zu liefern. Die Dehnung des Magens trägt zu den Sättigungssignalen bei.

Langsamer zu essen kann dir helfen, diese Signale bewusster wahrzunehmen. Eine feste Regel, nach der Sättigung erst nach exakt 20 Minuten einsetzt, gibt es jedoch nicht.

Kohlenhydrate sinnvoll kombinieren Kohlenhydrate sind nicht automatisch der Grund für schnellen Hunger. Entscheidend sind unter anderem Verarbeitung, Ballaststoffgehalt und die Zusammensetzung der gesamten Mahlzeit.

Ein süßes Gebäck allein sättigt häufig weniger nachhaltig als Haferflocken mit Quark und Beeren. Du musst deshalb weder Brot noch andere Kohlenhydratquellen streichen. Kombiniere sie mit Eiweiß und ballaststoffreichen Zutaten, statt nur möglichst kleine Portionen zu essen.

Kurzcheck: Warum bin ich schon wieder hungrig?Prüfe bei wiederkehrendem Hunger:



● War die letzte Mahlzeit groß genug?

● Enthielt sie eine Eiweißquelle?

● Waren Gemüse, Obst, Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte dabei?

● Ist dein Kaloriendefizit möglicherweise zu groß?



Dauerhunger ist kein Beweis für eine besonders wirksame Diät. Oft ist er ein Anlass, die Ernährung anzupassen.

Tipp: Du willst deine Ernährung langfristig umstellen und endlich dauerhaft abnehmen? Dann kann dir unser individuelles Ernährungscoaching helfen, das richtige Essen zum Abnehmen zu finden.

Eiweiß und Ballaststoffe: Darum lohnt sich die Kombination Eiweiß und Ballaststoffe sind zwei Nährstoffgruppen, die alles verändern können, wenn du gesund abnehmen und Heißhungerattacken vermeiden willst.

Protein sättigt und unterstützt den Muskelerhalt Dein Körper verbraucht bei der Verdauung von Eiweiß mehr Energie – ein Effekt, der auch als thermischer Effekt der Nahrung bekannt ist.

Eiweißreiche Mahlzeiten lassen den Blutzucker nur langsam ansteigen, was wiederum große Insulinausschüttungen verhindert. Und das ist entscheidend, denn Insulin hemmt die Fettverbrennung. Die Rolle von proteinreicher Kost beim Abnehmen ist auch durch Studien belegt.

Ballaststoffe ergänzen die Mahlzeit Ballaststoffe stecken unter anderem in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst. Manche binden Wasser und erhöhen die Zähflüssigkeit des Nahrungsbreis. Je nach Art können sie die Verdauung und Sättigung beeinflussen.

Nicht jeder Ballaststoff wirkt gleich stark, und auch ballaststoffreiche Mahlzeiten verhindern Heißhunger nicht garantiert. Trotzdem lohnt sich eine regelmäßige Auswahl. Steigere die Menge am besten schrittweise und trinke ausreichend dazu.

Kurz gesagt: Wenn du essen willst, was dich satt macht und gleichzeitig beim Abnehmen hilft, dann sind ballaststoff- und eiweißreiche Lebensmittel deine stärksten Verbündeten.

Diese 12 Lebensmittel helfen dir, länger satt zu bleiben Ernährungsberaterin Birgit Schramm aus Hamburg verrät uns eine Liste von alltäglichen Lebensmitteln, die dein Abnehmprojekt viel effizienter und erfolgreicher machen können. Sie eignen sich wunderbar zum Kombinieren, als Hauptmahlzeit oder als Snack zwischendurch.

1. Haferflocken als Abnehm-Allrounder Haferflocken sind extrem vielseitig. Sie liefern langkettige Kohlenhydrate, viele Ballaststoffe und wertvolles Eiweiß. Studien belegen, dass sie nicht nur gesund sind, sondern auch Heißhunger reduzieren und lange satt machen.

Ob zart oder kernig – beide Varianten sind gesund. Aber: "Die kernige Konsistenz benötigt eine längere Essdauer. Bei identischem Ballaststoffgehalt tritt hier eine schnellere Sättigung ein", erklärt Expertin Schramm. Das sorgt dafür, dass du früher aufhörst zu essen – ideal für einen leichteren Start in den Tag.

Tipp: Kombiniere Haferflocken mit 1–2 TL Leinsamen – sie liefern Ballaststoffe, pflanzliches Eiweiß, Calcium und Omega-3-Fettsäuren. In Flüssigkeit quellen sie stark auf und sorgen so für noch mehr Volumen im Magen – ein natürlicher Sättigungseffekt.

2. Sättigende Bananen Bananen sind mehr als nur schnelle Energielieferanten: Sie enthalten viele Mikronährstoffe wie Kalium, Magnesium, Vitamin B6 und Vitamin C – und sind besonders praktisch für sättigende Snacks oder Smoothies.

Wenn du sie einfrierst und danach mit anderen Zutaten mixt, entsteht eine besonders cremige Konsistenz. Dickflüssige Smoothies bleiben länger im Magen – und halten dich noch effektiver satt.

Bei etwa 105 Kalorien pro Frucht solltest du es allerdings nicht übertreiben. Eine halbe bis ganze Banane pro Portion reicht völlig aus.

Tipp: Für einen echten Nährstoff-Kick: Mixe zusätzlich 2–3 Handvoll Babyspinat in deinen Smoothie – das steigert die Sättigung und liefert wertvolle Vitamine sowie sekundäre Pflanzenstoffe.

3. Proteinlieferant Ei Eier gehören zu den besten natürlichen Proteinquellen. Ein Hühnerei liefert rund 7 Gramm hochwertiges Eiweiß, das nicht nur lang anhaltend sättigt, sondern auch den Stoffwechsel ankurbelt – dein Körper verbrennt bei der Eiweißverarbeitung mehr Kalorien als bei Fett oder Kohlenhydraten.

Außerdem sind Eier extrem vielseitig und lassen sich gut in jede Mahlzeit integrieren – ob als Rührei, Omelett oder gekochte Snack-Option.

Tipp: Wenn du Kalorien und Fett sparen willst, greife hin und wieder zu pasteurisiertem Eiklar aus der Flasche. Es ist fettfrei, proteinreich und lässt sich super für Protein-Pancakes oder Rührei verwenden.

nortonrsx / GettyImages Rührei ist schnell gemacht, liefert hochwertiges Eiweiß und hält lange satt – ideal zum Abnehmen ohne Hungern



Was du kochen sollst, um endlich langfristig abzuspecken und schlank zu bleiben? Die Fatburner-Rezepte aus unserem Cookbook natürlich.

4. Schlank mit Äpfeln Äpfel sind echte Klassiker unter den gesunden Sattmachern – und das zu Recht. Studien zeigen, dass ein Apfel als Vorspeise die Kalorienaufnahme beim folgenden Mittagessen um bis zu 15 Prozent reduziert – inklusive Apfel. Die Frucht ist voluminös, ballaststoffreich und kalorienarm – eine ideale Kombination, um das Hungergefühl zu dämpfen, bevor du die eigentliche Mahlzeit angehst.

Besonders wertvoll ist der lösliche Ballaststoff Pektin, der im Apfel enthalten ist. Er wird im Dünndarm nicht verdaut, gelangt in den Dickdarm und dient dort als Futter für deine guten Darmbakterien. Das unterstützt nicht nur die Verdauung, sondern auch das Sättigungsgefühl.

Tipp: Iss den Apfel mit Schale – darin steckt das meiste Pektin. Gut gekaut, hält die Frucht länger satt und hilft so beim kontrollierten Kaloriensparen.

5. Mehr Eiweiß durch Magerquark Magerquark ist ein Top-Kandidat für alle, die abnehmen und satt bleiben wollen. Mit nur 71 Kalorien pro 100 Gramm, dafür aber 13 Gramm Eiweiß, liefert er eine ausgesprochen günstige Nährstoffbilanz. Zudem enthält er kaum Fett oder Zucker – ideal für eine eiweißreiche Ernährung zum Abnehmen. "Durch den hohen Eiweißgehalt wird Quark langsam verdaut und verbleibt länger im Magen", erklärt Ernährungsexpertin Schramm.

Im Vergleich zu Joghurt liegt Magerquark klar vorn. Um die Sättigung zu verstärken, rät Ernährungsberaterin Schramm zu einem kleinen Trick: "Ein mit Leinöl verfeinerter Magerquark braucht länger, bis er verstoffwechselt wird – das hält noch länger satt." Zudem kannst du aus der weißen Masse eine Vielzahl an köstlichen Gerichten zaubern.

BURCU ATALAY TANKUT / GettyImages Magerquark mit Beeren und Nüssen liefert viel Eiweiß, gesunde Fette und sorgt für langanhaltende Sättigung – ideal zum Abnehmen



Tipp: Alternativ kannst du Skyr verwenden – ein isländisches Milchprodukt mit ähnlich hoher Proteinbilanz, aber etwas cremigerer Konsistenz. Besonders praktisch für kalorienarme, sättigende Snacks am Abend oder nach dem Training.

6. Abnehmen durch Popcorn? Popcorn klingt zunächst nicht nach Diät – kann aber ein überraschend gesunder Sattmacher sein. Der Trick liegt im Volumen: Popcorn besteht zu einem großen Teil aus Luft, wodurch es viel Platz im Magen einnimmt, ohne viele Kalorien zu liefern. Du kaust länger und fühlst dich schneller satt.

In einer Studie schnitt ein 100-Kalorien-Snack Popcorn in puncto Sättigung deutlich besser ab als Chips mit 150 Kalorien – vorausgesetzt, du verzichtest auf Zucker, Butter oder zu viel Öl.

Tipp: Am besten selbst zubereiten – ohne Zusätze, dafür leicht gesalzen oder mit etwas Paprikapulver gewürzt. So wird Popcorn zu einem kalorienarmen Snack, der sättigt und Heißhunger vorbeugt.

7. Kartoffeln sind besser als ihr Ruf Kartoffeln sind zu Unrecht als Dickmacher verschrien. Im Gegenteil: Auf dem von australischen Forschenden entwickelten Sättigungsindex belegen sie sogar den ersten Platz – noch vor Fisch und Haferbrei.

"Die leicht verdauliche Stärke in Kartoffeln wird bereits im Mund gespalten. Dadurch merkt das Gehirn früh, dass Energie kommt, und die erste Sättigung setzt ein", erläutert Ernährungsberaterin Birgit Schramm. Trotz vergleichsweise geringer Kaloriendichte (etwa 70–80 Kalorien pro 100 g) sorgen Kartoffeln für lang anhaltende Sättigung – ideal, wenn du gesund essen und abnehmen willst.

Tipp: Iss Kartoffeln gekocht und abgekühlt (z. B. im Salat) – durch diesen Prozess entsteht resistente Stärke, die zusätzlich sättigt und kaum Kalorien liefert.

8. Lange satt mit Hülsenfrüchten Linsen, Kichererbsen oder auch Kidneybohnen eignen sich hervorragend zum Abnehmen. Die Kombination aus langkettigen Kohlenhydraten, pflanzlichem Eiweiß und Ballaststoffen hält dich nicht nur lange satt, sondern hilft auch dabei, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten.

Damit der Bauch nach der Hülsenfrucht-Mahlzeit nicht rebelliert, empfiehlt Birgit Schramm: "Mit Anis, Fenchel oder Kümmel würzen – das verbessert die Verträglichkeit." Wichtig ist außerdem, ausreichend Wasser zu trinken, damit die Ballaststoffe im Verdauungstrakt quellen und ihren vollen Sättigungseffekt entfalten können.

Tipp: Ideal als Proteinquelle in Salaten, Bowls oder Eintöpfen – kalorienarm, sättigend und gut für die Darmgesundheit.

9. Gemüse: Vitamine und Ballaststoffe Wenig überraschend ist Gemüse das ultimative Essen mit wenig Kalorien, das satt macht. Sorten wie Zucchini, Spinat, Brokkoli oder Paprika haben im Schnitt nur 20–30 Kalorien pro 100 Gramm – und liefern dabei Volumen, Vitamine und wichtige Ballaststoffe. Du kannst dich also richtig satt essen, ohne dein Kalorienziel zu sprengen.

Tipp: Kombiniere gedämpftes oder gebratenes Gemüse mit gesunden Fetten wie Leinöl, Avocado oder Nüssen – das verbessert nicht nur den Geschmack, sondern auch die Nährstoffaufnahme (z. B. fettlöslicher Vitamine wie A, D, E und K).

10. Samen, Körner und Pseudogetreide machen satt Chiasamen, Leinsamen, Quinoa oder auch Amaranth liefern dir die ideale Kombination aus Ballaststoffen, pflanzlichem Eiweiß und komplexen Kohlenhydraten. In Flüssigkeit quellen sie stark auf, vergrößern so das Magenvolumen und sorgen für eine lange Sättigungsdauer – ganz ohne viele Kalorien.

Tipp: 1–2 EL in Quark, Porridge, Joghurt oder Smoothies mischen und quellen lassen – oder Quinoa als sättigende Beilage zu Gemüse und Proteinquellen nutzen.

11. Beerenstarke Mahlzeiten Trotz süßen Geschmacks liefern Himbeeren, Blaubeeren oder Erdbeeren sehr wenig Zucker und Kalorien (ca. 40 Kalorien/100 g), dafür aber viele Ballaststoffe, Antioxidantien und Wasser – das macht sie zu idealen Snacks oder Frühstückstoppern für die kalorienbewusste Ernährung.

Tipp: Tiefgekühlte Beeren sind genauso nährstoffreich wie frische – ideal für Smoothies, Bowls oder Quark.

12. Prima Ersatz für tierische Proteine: Pilze Pilze bestehen zu einem Großteil aus Wasser, liefern dabei aber erstaunlich viel Eiweiß und Ballaststoffe – das macht sie zu kalorienarmen, sättigenden Allroundern. Zudem enthalten sie wichtige Mikronährstoffe wie Vitamin D und B-Vitamine, die den Energiestoffwechsel fördern.

Nelea Reazanteva / GettyImages Gebratene Pilze liefern pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe – ein kalorienarmer Sattmacher mit Biss.



Tipp: Brate Champignons oder Austernpilze in etwas Olivenöl und verwende sie als sättigende Beilage statt Nudeln oder kombiniere sie mit Reis.

So baust du aus den Sattmachern eine vollständige Mahlzeit Einzelne Lebensmittel lösen das Hungerproblem nicht automatisch. Die Kombination entscheidet darüber, ob aus einem Snack eine sättigende, ausgewogene Mahlzeit wird.

Eine einfache Orientierung:

Eiweißquelle wählen: etwa Quark, Eier, Hülsenfrüchte oder Tofu.

etwa Quark, Eier, Hülsenfrüchte oder Tofu. Volumen ergänzen: mit Gemüse oder Obst.

mit Gemüse oder Obst. Passende Energiequelle einplanen: beispielsweise Kartoffeln, Haferflocken oder Vollkornbrot.

beispielsweise Kartoffeln, Haferflocken oder Vollkornbrot. Fette bewusst dosieren: etwa Öl, Samen oder Nüsse. Das kann morgens Quark mit Haferflocken und Beeren sein, mittags ein Linseneintopf mit Gemüse und abends Kartoffeln mit Kräuterquark und Pilzen.

Wenn du danach regelmäßig noch hungrig bist oder deine Trainingsleistung deutlich sinkt, prüfe die Portionsgrößen und dein Kaloriendefizit. Einfach noch mehr kalorienarmes Gemüse zu essen, ist nicht immer die Lösung.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Lebensmitteln, die satt machen Was kann ich abends essen, um abzunehmen? Am Abend sind leichte, eiweißreiche Gerichte ideal, zum Beispiel ein Rührei mit Gemüse, ein Skyr mit Beeren oder ein Salat mit Hülsenfrüchten. So vermeidest du nächtlichen Heißhunger und gibst dem Körper trotzdem, was er braucht. Welche gesunden Lebensmittel helfen beim Abnehmen ohne Jo-Jo-Effekt? Lebensmittel mit komplexen Kohlenhydraten wie Quinoa, Hafer oder Linsen unterstützen einen stabilen Blutzuckerspiegel und verhindern Heißhunger. Kombiniert mit Bewegung helfen sie, dauerhaft Gewicht zu verlieren – ohne Radikaldiäten. Was sind gesunde Snacks zum Abnehmen, die wirklich satt machen? Ein hart gekochtes Ei, ein Apfel mit Nussmus, Naturjoghurt mit Leinsamen oder ein paar Esslöffel Hüttenkäse sind gesunde Snacks mit wenig Kalorien, aber hohem Sättigungseffekt – ideal für unterwegs oder zwischen den Mahlzeiten.