Quark mit Leinöl: So gesund ist das Food-Duo wirklich

Sowohl Magerquark, als auch Leinöl, sind hervorragende Lebensmittel, die den Muskelaufbau unterstützen. Doch wenn man sie kombiniert, punktet man gleich doppelt: Die positiven Eigenschaften der beiden einzelnen Lebensmittel ergänzen sich nämlich nicht nur perfekt, sie werden in ihrer Wirkung sogar noch verstärkt.

Darüber hinaus sind Omega-3-Fettsäuren unverzichtbar beim Muskelaufbau, denn sie unterstützen die Proteinbiosynthese und sorgen dafür, dass das Eiweiß aus der Nahrung in körpereigenes Protein umgewandelt werden kann. Daneben sorgen Leinsamen und Leinöl für eine verbesserte Verdauung.

Magerquark und Leinöl – kann das schmecken? © Africa Studio / shutterstock.com

"Zudem bewirken die schwefelhaltigen Aminosäuren aus dem Magerquark, dass die hochwertigen Fettsäuren aus dem Leinöl vom Körper besser aufgenommen und vom Körper genutzt werden können", so die Ernährungswissenschaftlerin.

Die Kombi aus Leinöl mit Quark ist also der perfekter Snack zum Abnehmen, also auch für den Muskelaufbau. Sie können ihn zum Frühstück, zwischendurch oder vor dem zu Bett gehen genießen. Da der Körper in der Nacht keine Nährstoffe zugeführt bekommt, verhindert die verlangsamte Proteinaufnahme, dass die körpereigenen Eiweiß-Reserven angezapft werden.

Wie oft sollte man Quark mit Leinöl essen?

Öl mit Quark können Sie im Grunde täglich essen, da spricht nichts dagegen. Die Uhrzeit spielt dabei keine Rolle. Genießen Sie die Kombi entweder als Frühstück oder Zwischenmahlzeit (200 Gramm Magerquark + 1 Esslöffel Leinöl + frisches Obst nach Wahl). Ein Löffel Leinsamen, ein wenig Honig, gehackte Nüsse oder ein paar Haferflocken ergänzen das Power-Frühstück optimal.

Alternativ können Sie es auch für die Herstellung eines Salatdressings verwenden oder in einen selbstgemachten Kräuterquark rühren und diesen als Dip zu Pellkartoffeln essen. Verwenden Sie Leinöl nur für kalte Speisen Beim Erhitzen des Öls werden die guten Inhaltsstoffe zerstört und können sogar in schädliche Transfettsäuren umgewandelt werden.

Tipp: Kaufen Sie Leinöl am besten nur in kleinen Flaschen, die sie im Kühlschrank lagern und innerhalb eines Monats aufbrauchen. Denn auch wenn Leinöl viele Stärken hat: Die Haltbarkeit gehört definitiv nicht dazu, da es schnell ranzig wird. Hier können Sie Leinöl direkt bei amazon.de bestellen.

Magerquark mit Leinöl ist ein gesunder Snack, der beim Abnehmen hilft und den Muskelaufbau optimal unterstützt. Zusammen bilden sie das perfekte Team und ergänzen sich optimal.