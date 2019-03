Scheidenflüssigkeit: Das sollte jeder Mann über das Vaginalsekret wissen

Durch Scheidenflüssigkeit "flutscht" es besser beim Sex. Zudem schützt sie vor Infektionen © Roman Samborskyi / Shutterstock.com

3. Welche Aufgabe hat das Scheidensekret?

Die Scheidenflüssigkeit erfüllt gleich mehrere Zwecke. Eins davon erraten Sie bestimmt: Bei sexueller Erregung produziert die Frau zusätzlich Flüssigkeit aus Drüsen am Scheideneingang. Sie wird untenrum feuchter, wodurch es beim Sex besser "flutscht". Das macht durchaus Sinn, denn trockener Sex macht für keinen der Partner Spaß.

Auf der anderen Seite bildet das Scheidensekret eine Art Barriere für Bakterien und andere Krankheitserreger. Die Milchsäurebakterien, die sogenannten Laktobazillen, kommen natürlicherweise in der Vagina vor und produzieren Milchsäure und Wasserstoffperoxyd. Dadurch entsteht das saure Scheidenmilieu der Vagina, mit einem pH-Wert von um die 4. Die meisten Bakterien fühlen sich in einer sauren Umgebung nicht wohl. So kann sich die Scheide vor einer zu starken Besiedlung mit Bakterien schützen. Ansonsten könnten die Bakterien ungehindert über die Scheide zu den Eileitern und den Organen gelangen und Infektionen auslösen.

4. Woraus besteht das Vaginalsekt?

Die Flüssigkeit, auch Fluor genannt, besteht größtenteils aus Wasser, abgestoßenen Zellen und Eiweiß. Durch die Eierstockhormone Östrogen und Gestagen werden die Drüsen im Gebärmutterhalskanal um den eisprung herzum (etwa der 12. - 14. Tag nach Mensturationsbeginn) angeregt, vermehrt Sekret zu bilden. Das hat wie Sperma einen pH-Wert von 7 und soll so Spermien vom sauren Seidenausfluß weg in den Gebärmutterhalskanal locken.

5. Wie riecht Scheidenflüssigkeit und wie fühlt es sich an?

Die Flüssigkeit, die aus der Scheide tritt, verändert sich im Laufe des Monats und hängt davon ab, in welches Zyklusphase sich Ihre Partnerin gerade befindet. Das bedeutet, dass je nachdem, ob eine Frau gerade ihre fruchtbaren oder unfruchtbaren Tage hat, sich das Sekret verändert. "Um den Eisprung herum ist eine Frau besonders fruchtbar. Dann entwickelt das Sekret aus dem Gebärmutterhals eine 'spinnbare' und schleimigere Konsistenz als sonst. Zudem gleicht sich der pH-Wert der Scheide dem neutralen pH-Wert der Spermien an, was die Befruchtungschancen erhöht", erklärt Experte Mendling. Außerhalb Ihres Eisprung ist das Vaginalsekret wässriger und klarer.

Gut zu wissen: Die Konsistenz der Scheidenflüssigkeit kann auch dazu genutzt werden, um herauszufinden, wann eine Frau ihre fruchtbaren Tage hat, nämlich dann, wenn der 'spinnbare', Fäden ziehende klare Schleim aus dem Gebärmutterhalskanal aus der Scheide austritt. Bezieht man dann noch die Temperatur mit ein, kann man so die fruchtbaren Tage der Frau bestimmen. Das braucht jedoch eine gewisse Erfahrung und Übung seitens der Frau.