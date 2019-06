Biohacking: Mit diesem Trend steigern Sie Ihre Leistung und Energie

Biohacking verspricht Leistungssteigerung und Selbstoptimierung. Bio... was? Wir erklären den Trend, und wie Sie selbst ein Biohacker werden

Für viele klingt der neue Trend aus den USA vielleicht nach dem Stehlen brisanter Informationen aus der digitalen Welt. Weit gefehlt. Was ein Biohacker entschlüsseln will, ist kein Code aus dem World Wide Web, sondern seinen eigenen Körper. Dafür setzt er zum Teil spannende Methoden ein mit dem Ziel, seine Leistungsfähigkeit und sein Wohlbefinden zu optimieren. Wie das funktioniert und wie Sie selbst zum Biohacker werden, erklären hier zwei Experten, die Biohacking längst in ihren Alltag integriert haben.

Was bedeutet Biohacking?

Teilt man das Wort in zwei Teile, hat man zunächst das Kürzel "Bio". Das steht für "Biologie", konkreter: die eigene Biologie. Und "Hacking" bedeutet in diesem Kontext "verstehen". "Biohacking ist ein Prozess, in dem man die eigene Biologie, den eigenen Körper, analysiert und versteht und dieses Wissen dann für sich selbst nutzbar macht", erklärt Biohacking-Experte Johannes Schröder aus Hamburg.

Warum sollte ich mich mit Biohacking befassen?

"Als Mensch ist das Anstreben der Selbstoptimierung nichts Neues, es liegt in unserer Natur. Wir versuchen ständig das Beste aus uns herauszuholen", erklärt Schröder. Warum sollte man also nicht versuchen, herauszufinden, wovon die eigene Gesundheit abhängt und Biohacking als Tool zur Selbstverwirklichung nutzen? "Im Grunde genommen ist dieses Tool nichts anderes als ein Mittel zum Zweck: Es führt zur Selbstbestimmung", so der Experte.

