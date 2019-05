L-Arginin: Diese Aminosäure lässt Muskeln wachsen und steigert Ihre Potenz

L-Arginin ist in großen Mengen vor allem in Nüssen, Fleisch und Eiern enthalten © Antonina Vlasova / Shutterstock.com

Eine regelmäßige und längerfristige Einnahme von L-Arginin (mindestens 3000 Milligramm täglich, am besten in Kombination mit Pinienrindenextrakt) führt also zu einer vermehrten Bildung von Stickstoffmonoxid und gleichzeitig zu einer besseren Durchblutung und einer gesteigerten Erektion. Dasselbe Prinzip kommt übrigens auch beim Potenzmittel Viagra, einem sogenannten PDE5-Hemmer, zum Einsatz. Denn auch hier wird die Produktion von Stickstoffmonoxid angeregt und die Durchblutung des Penis so verbessert. Leider wirkt Arginin nicht so schnell wie die synthetischen Potenzpillen, dafür ist die Einnahme jedoch frei von Nebenwirkungen.

Arginin steigert den Muskelaufbau und verbessert Ihre Fitness

L-Arginin soll nicht nur Ihre Leistung im Bett pushen, sondern auch die im Gym. Daher ist die Aminosäure besonders bei Sportlern und Bodybuildern beliebt. In einer Studie der Universität Exeter kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass L-Arginin die sportliche Leistungsfähigkeit (Ausdauer) um bis zu zwanzig Prozent steigern kann.

Und auch Sprinter profitieren: Sie können mit einer verbesserten Laufzeit von 1-2 Prozent rechnen. Grund: Die gefäßerweiternde Wirkung des Stickstoffmonoxids wirkt sich auch auf die Muskulatur aus, die dank Arginin dementsprechend besser durchblutet wird. Dadurch kann nicht nur Sauerstoff, sondern auch Nährstoffe besser zu den Muskeln transportiert werden. Zudem wird die Regeneration durch die entspannende Wirkung erleichtert. Arginin soll außerdem den Muskelaufbau indirekt steigern, da es die Freisetzung der beiden Wachstumshormone Prolaktin und Glukagon anregt. Um den Muskelaufbau zu unterstützen nehmen Sie täglich 2000 bis maximal 5000 Milligramm L-Arginin ein.

Worin ist Arginin enthalten?

Da L-Arginin eine Aminosäure, also ein Bestandteil von Eiweißen ist, enthalten eiweißreiche Lebensmittel wie Geflügel und Meeresfrüchte natürlicherweise Arginin. Doch Spitzenreiter beim Arginin-Gehalt sind Kerne, Nüsse und Keime, wie unsere Beispiele (Angaben pro 100 Gramm) zeigen:

Kürbiskerne 5.353 mg

Erdnüsse 3.460 mg

Mandeln 2.750 mg

Sojabohnen 2.360 mg

Weizenkeime 2.250 mg

Garnelen 1.740 mg

Rindfleisch 1.540 mg

Hühnerfleisch 1.350 mg

Thunfisch 1.250 mg

Eier 840 mg

Noch mehr Lebensmittel mit viel Arginin gibt es unten in unserer Bildergalerie, mit den Top 20 der Arginin-Lieferanten.