Graue Haare: Das hilft bei grauen Haaren

Graue Haare sind also in der Regel eine optische Täuschung: Durch die Kombination von weißen, farblosen und noch pigmentierten, dunklen Haaren wirken die Haare insgesamt grau.

Verwirrt? Verständlich! Deshalb holen wir jetzt noch weiter aus: Um den Haarfarbstoff Melanin produzieren zu können, braucht der Körper die Aminosäure Tyrosin. Ist davon nicht ausreichend vorhanden, wird in der Zelle kein Melanin mehr gebildet. Bei der Haarproduktion wird es dann durch Leerräume, so genannte "Vakuolen", ersetzt. "Fehlt das Melanin, wächst das Haar farblos beziehungsweise weiß nach", erklärt Dr. Frank-Matthias Schaart, Dermatologe und Haarexperte aus Hamburg .

Sobald die Haare an der Kopfhautoberfläche sichtbar werden, sind sie pigmentierte Hornfäden. Sie zeigen die Information, die sie in der Zelle mitbekommen haben: zum Beispiel blonde Locken. Die Farbe und Struktur verändert sich jetzt nicht mehr. Denn sobald sie sichtbar werden, sind Haare quasi tote Materie, die keine Informationen aus der Wurzel mehr bekommen kann.

Keine Sorge, dass im Laufe des Lebens immer mehr Haare grau nachwachsen, ist ein natürlicher, genetisch festgelegter Prozess. Die Melanin-Produktion in den Haarwurzeln verlangsamt sich, bis der Körper sie irgendwann ganz einstellt. Wann es soweit ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Gene, Ernährung, Lebensstil etwa. Wann die ersten weißen Haare hervorblitzen, ist daher bei jedem anders. Bei Mitteleuropäern beginnt das in der Regel mit Mitte 30, bei Afrikanern und Asiaten deutlich später. Manche Menschen bekommen aber auch schon graue Haare mit 20 oder 25. Das ist genauso normal, wie graue Haare mit 50 oder 60 zu bekommen.

Kann ich graue Haare mit der richtigen Ernährung verhindern?

Mangelnde Ernährung beziehungsweise Übersäuerung stehen im Verdacht, durch Nährstoffmangel Auslöser fürs Ergrauen zu sein. "Allerdings gibt es keine Studie, die belegt, dass ein bestimmtes Nahrungsmittel graue Haare verhindern kann", sagt Dermatologe Schaart. Da aber pigmentierte Haare aus medizinisch noch ungeklärter Ursache weniger fest in den Haarwurzeln verankert sind, kann eine gesunde Ernährung und Lebensweise, die generell die Körperzellen schützt, dazu beitragen, das diese länger auf dem Kopf verbleiben.

Die Empfehlungen: Obst, Gemüse und Proteine liefern dem Körper reichlich Nährstoffe, während Kaffee, Alkohol und Zucker Säurebilder und Nährstoffräuber sind. Und: "Über die Ernährung zusätzlich Tyrosin aufzunehmen, um das Ergrauen der Haare zu verhindern oder hinauszuzögern, hat sich als wirkungslos erwiesen", sagt Dermatologe Schaart.

Was kann ich tun gegen graue Haare?

Welches Mittel das richtige ist, hängt vom Stadium des Ergrauens ab. Sind es nur ein paar Härchen oder ist schon der ganze Kopf weiß? Das hilft:

1. Stadium: Hier und da ein graues Haar

In Ihrem ansonsten kräftigen Haar sprießen ein paar graue Strähnchen? Das kann viele Gründe haben: Alter, Stress, Ernährung und Ähnliches. Prüfen Sie, ob und was sich bei Ihnen verändert hat, und stellen Sie es wenn möglich ab – vielleicht wachsen dann wieder dunkle Haare nach. Anti-Grau-Shampoos versprechen, dass sich bei regelmäßigem Gebrauch Farbpigmente gezielt in den für die weiße Farbe verantwortlichen Leerräumen anlagern können, um die dort fehlenden Farbpigmente zu ersetzen (etwa Alpecin Tuning Braun Shampoo). "Ihr Haar erhält dadurch seinen natürlichen Farbton zurück", erklärt Rudolf Reisbeck, Vizepräsident des Zentralverbandes des deutschen Friseurhandwerks.

2. Stadium: Graue Schläfen und erste weiße Barthaare

Die Vorstufe zum vollständigen Ergrauen sehen Sie zuerst an Schläfen und Bart, wo die Haare eine kürzere Lebensdauer haben. In diesem Stadium ist die Produktion des Farbpigmentes Melanin bereits gedrosselt. Tipp: Möchten Sie das Ergrauen tarnen, hilft ein Produkt zur Repigmentierung (zum Beispiel Re-Nature von Schwarzkopf), das Sie alle 6 bis 8 Wochen in das Haar massieren. Dabei wird tief in die Haarwurzeln eine Vorstufe der Farbpigmente eingeführt, wo sich diese dann entwickeln. Reisbeck: "Das Gute an einer Repigmentierung ist, dass die Farbveränderungen nicht so plötzlich passieren, weil das Haar seinen natürlichen Farbton erst nach ein paar Tagen zurückbekommt." Sie sehen also nicht schlagartig "gefärbt" aus.

3. Stadium: Voll und ganz grau

Sie sind bereits komplett grau? Dann fehlt Ihnen die Möglichkeit, Melanin zu bilden. Nachwachsende Haare sind weiß beziehungsweise farblos. Verstärkend kommt hinzu, dass Sie keine dunkleren Haare mehr haben, die den Effekt optisch abschwächen. Sie haben jetzt 2 Möglichkeiten: 1.) Die grauen Haare tönen oder färben. Oder aber 2.) Das graue Haar einfach mit Stolz tragen und dafür sorgen, dass es gepflegt aussieht.