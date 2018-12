Die 5 wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen für Männer

Dabei wird Ihr gesamter Körper auf unterschiedliche Hautkrebsarten untersucht, etwa das Malignes Melanom (schwarzer Hautkrebs). Ja, der Arzt schaut sich Ihren gesamten Körper an, darunter die behaarte Kopfhaut und jede Körperfalte. Glauben Sie nicht, nur weil an bestimmte Körperregionen keine direkte Sonne kommt, dass Sie dort keinen Hautkrebs bekommen könnten.

Sie fühlen sich wohl und fit, warum sollen Sie diesen Check also wahrnehmen? Das kostet doch nur Zeit! Wir wiederholen es gerne für Sie: weil viele Krankheiten, wie etwa Diabetes, nun Mal unauffällig beginnen! Für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung wie Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) kann ein erhöhter Cholesterinwert und Blutdruck ausreichen. Im schlimmsten Fall endet das mit einem Herzinfarkt. Und wissen Sie, was Ihr Urin Ihnen erzählt? Farbe und Geruch können Hinweise auf eine Nieren- und Blasenerkrankungen oder Diabetes geben.

5. Darmkrebs-Früherkennung

Ab wann und wie oft? Ab 50 bis 55 Jahren haben Sie einmal im Jahr Anspruch auf die Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Darmkrebs. Das wird zunächst über einen Test auf nicht sichtbares Blut im Stuhl gemacht, dem sogenannten immunologischen Stuhlbluttest (iFOBT). Danach könne Sie diesen Test alle 2 Jahre machen lassen. Das macht der Proktologe, aber auch Ihr Hausarzt. Ab 55 Jahren bieten die Krankenkassen eine Darmspiegelung (Koloskopie) an, die im Abstand von 10 Jahren wiederholt werden kann. Werden Darmpolypen gefunden, kann der Arzt sie gleich vor Ort entfernen.



Bislang galt der Stuhlbluttest erst ab dem 55. Lebensjahr. Warum wurde das Screening vorverlegt? Weil festgestellt wurde, dass 10 Prozent der Diagnosen bereits vor dem 55. Lebensjahr gestellt wurden! Plus: Darmkrebs ist unter allen Krebserkrankungen die zweithäufigste Diagnose und auch die zweithäufigste Todesursache, berichtet das Robert-Koch-Institut. Im Jahr 2018 werden ihren Schätzungen zufolge 33.000 Männer an Darmkrebs neu erkrankt sein. Je früher die Krankheit erkannt wird, desto höher die Überlebenschancen. Ihre relative 5-Jahres-Überlebensrate? Solide 62 Prozent. Also zögern Sie nicht: Machen Sie einen Termin bei Ihrem Facharzt!

