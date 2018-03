Gewohnheitsfalle: Macken-Attacken

Schluss mit den schlechten Gewohnheiten! Warum wir Verhaltensweisen wie Frustessen so schwer ablegen können

Alte Gewohnheiten gehen uns nach einiger Zeit so sehr in Fleisch und Blut über, dass wir sie nur noch loswerden, wenn wir beständig gegen sie ankämpfen, so das Fazit einer Studie.

Die Forscher um Dr. Cindy Lustig von der Washington University St. Louis hatten mit 48 Collegestudenten Wort-Assozationstests durchgeführt. Die Probanden bekamen Worte gezeigt, wie zum Beispiel „Kaffee“, und sollten dazu je ein weiteres Wort lernen (zum Beispiel „Tasse“). Später sollten sie sich noch ein zweites Assoziierungswort merken (etwa „Pott“).

Direkt danach sowie einen Tag später legten die Studenten je einen Test ab. Im ersten, direkt anschließenden sollten sie sich an das zuerst gelernte Wort („Tasse“) erinnern. Im zweiten Test sollten sie sagen, welches Wort ihnen gerade automatisch in den Sinn kam.