Was bringt das Wachstumshormon HGH (Somatropin) wirklich?

Jünger, stärker und schlanker — dem Hormon HGH werden wahre Wunder nachgesagt. Aber Wunsch und Wirklichkeit liegen weit auseinander. Ein Status-Bericht

Sogar der Champion, der US-Football-Star Peyton Manning, früherer Quarterback bei den Denver Broncos, soll angeblich HGH (Human Growth Hormon) genommen haben. Manning bestritt diese Vorwürfe, konnte sie aber nie widerlegen. Der Dopingvorwurf schwebt als düstere Wolke über dem triumphalen Ende der Karriere des Super-Bowl-Siegers 2016. Vermuteter Grund für die Einnahme von Somatropin, wie das Wachstumshormon auch genannt wird, war im Fall von Manning schnellere Erholung von einer Nackenverletzung. Andere Stars wie Sylvester Stallone geben offen zu, dass sie HGH eingenommen haben. Die Dunkelziffer im Sport ist groß, da der am häufigsten verwendete Test zum Nachweis von HGH-Doping relativ unzuverlässig ist. In der Dopingdebatte wird nicht selten vergessen, dass HGH eigentlich ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel mit medizinischem Nutzen ist. "HGH ist ein sehr wichtiges Hormon für das Wachstum des Menschen", erläutert Professor Matthias Weber, Leiter des Schwerpunkts für Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten an der Universität Mainz. Produziert die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) nicht genügend Somatropin, sollte dieser Mangel auch ausgeglichen werden.

Was ist HGH (Somatropin)?

Wenn Sie abends schlafen gehen, wacht Ihre Hypophyse auf. Die kirschkerngroße Hormondrüse an der Schädelbasis produziert mehrere Hormone — auch HGH, eine Kette aus 191 Aminosäuren. Es gelangt über die Blutbahn zu verschiedenen Stationen innerhalb des Körpers und bleibt dort an der Zelloberfläche hängen. HGH dockt etwa an Fettzellen an und bringt sie dazu, einen Teil ihrer Fracht abzuwerfen. Es wirkt auch in der Leber und regt sie zur Produktion eines hormonähnlichen Polypeptids an: Der insulinähnliche Wachstumsfaktor 1 (IGF-1) fördert das Wachstum von Knochen, Knorpel — und Muskulatur! Somatropin erreicht deshalb in wachstumsintensiven Phasen — im Kindesalter und in der Pubertät — Spitzenwerte, die danach kontinuierlich sinken.

Haben HGH-Injektionen Nebenwirkungen?



Bis zum Jahr 1985 wurde Somatropin für medizinische Zwecke aus den Hypophysen von Toten gewonnen. Dann wurde klar, dass auf diesem Wege HIV und die Creutzfeld-Jakob-Krankheit übertragen werden können. Bald entwickelten Wissenschaftler eine Methode, das Hormon unbegrenzt und ohne Ansteckungsgefahr herzustellen, indem sie die genetischen Informationen in einem Bakterium heranzüchten. Seitdem läuft die Herstellung von HGH in mikroskopisch kleinen Hormonfabriken ab. Im Rahmen der ärztlichen Behandlung wird durch Injektion von HGH das Hormonlevel auf einen normalen Wert gebracht. Das aber ist nicht so ganz ohne: "Bei einer Überdosierung treten teilweise gravierende Nebenwirkungen auf", so Endokrinologe Weber. "Es gibt deutlich gesündere, natürliche Möglichkeiten, sein Somatropin-Level zu steigern." Wenn sich die Werte im idealen Bereich bewegen, beeinflusst das Hormon den Körper auf positive Weise. Welche Wirkungen gewünscht und welche wirklich gefährlich sind, lesen Sie hier.