Schuhtipps für Laufanfänger Die besten Laufschuhe für Einsteiger

Gerade neu mit dem Laufen angefangen? Gute Entscheidung! Mit den richtigen Laufschuhen macht das doppelt so viel Spaß – verprochen!

Zum Laufen brauchst du nicht viel, aber ein passender Laufschuh ist Pflicht. Warum? Weil ausgelatschte Turnschuhe oder Alltags-Sneaker der Hauptgrund für Verletzungen sind. Sie geben dem Fuß schlicht nicht die Stabilität, die er beim Laufen braucht. Außerdem wirst du garantiert überrascht sein, wie leicht es sich mit einem neuen, passenden Schuh plötzlich läuft.

Das musst du vor dem Kauf von Laufschuhen wissen

Vorab: Auch wenn wir dir hier den direkten Link zum online Bestellen liefern – nichts ersetzt die individuelle Beratung in einem Sportgeschäft. Ein Laufschuhhändler erkennt Fußfehlstellungen, von denen du vielleicht gar nichts wusstest, und kann dir das passende Modell empfehlen. Wir können nur allgemeine Tipps liefern, auf deren Basis du dann selbst entscheiden musst, ob der Schuh passen könnte.

Anprobe: Auch wenn du online bestellst, geht nichts über eine Anprobe. Idealerweise orderst du mehrere Modelle in unterschiedlichen Größen und suchst dir das passende aus.

Auch wenn du online bestellst, geht nichts über eine Anprobe. Idealerweise orderst du mehrere Modelle in unterschiedlichen Größen und suchst dir das passende aus. Größe: Als Faustregel gilt, Laufschuhe sollten eine Nummer größer gekauft werden als Alltagsschuhe. Denn der Fuß benötigt bei der Laufbewegung mehr Platz als beim Gehen.

Als Faustregel gilt, Laufschuhe sollten eine Nummer größer gekauft werden als Alltagsschuhe. Denn der Fuß benötigt bei der Laufbewegung mehr Platz als beim Gehen. Passform: Ein Schuh passt, wenn er an keiner Stelle drückt, zwischen großem Zeh und Schuhspitze ein Daumen breit Platz ist und du dich in ihm rundum wohlfühlst.

Ein Schuh passt, wenn er an keiner Stelle drückt, zwischen großem Zeh und Schuhspitze ein Daumen breit Platz ist und du dich in ihm rundum wohlfühlst. Preis: Teurer ist nicht gleich besser. Normale Dämpfungsschuhe für Läufer ohne Fehlstellung kosten meist zwischen 120 und 140 Euro.

Teurer ist nicht gleich besser. Normale Dämpfungsschuhe für Läufer ohne Fehlstellung kosten meist zwischen 120 und 140 Euro. Neutral oder stabil: Gängig ist die Unterscheidung in Neutral- und Stabilschuhe. Wer keine Fußfehlstellungen hat, ist mit einem Neutralschuh meist gut beraten. Wessen Fuß beim Laufen nach innen knickt oder auch wer übergewichtig ist, profitiert von einem robusten Stabilschuh.

Gängig ist die Unterscheidung in Neutral- und Stabilschuhe. Wer keine Fußfehlstellungen hat, ist mit einem Neutralschuh meist gut beraten. Wessen Fuß beim Laufen nach innen knickt oder auch wer übergewichtig ist, profitiert von einem robusten Stabilschuh. Modellname: Viele Klassiker-Modelle gibt es schon lange und werden regelmäßig von den Herstellern überarbeitet. Um welche Version es sich handelt, kannst du meist an den fortlaufenden Nummern im Modellnamen erkennen. Tipp: Vorgängermodelle sind oft eine günstige Alternative.

Das sind die besten Laufschuhe für Einsteiger

Hier kommen nun unsere Laufschuh-Empfehlungen für alle, die gerade (wieder) mit dem Laufen anfangen. Natürlich eignen sich diese Modelle auch für Nicht-Einsteiger, durch ihre Eigenschaften treffen sie die Bedürfnisse von Laufneulingen aber besonders gut.

Brooks Ghost

Hersteller

Hier bestellen: Männermodell

Typ: Neutralschuh

Das Modell Ghost (aktuelles Modell Ghost 12) vom amerikanischen Hersteller Brooks ist ein äußerst beliebter Einsteigerschuh. Regelmäßig wurde er von unseren Kollegen von RUNNER'S WORLD ausgezeichnet. Der Ghost steht für sehr hohen Komfort durch die weich gedämpfte Mittelsohle. Das bedeutet, der Schuh mildert den Aufprall des Fußes beim Laufen sehr gut ab. Außerdem ist Hersteller Brooks bekannt für seine hervorragende Passform: Fast jeder fühlt sich in diesen Schuhen auf Anhieb wohl.

Asics GT 2000

Hersteller

Hier bestellen: Männermodell

Typ: Stabilschuh

Asics ist einer der größten und bekanntesten Hersteller von Laufschuhen. Der Name ist eine Abkürzung für "Anima Sana In Corpore Sano" – ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Um deinen gesunden Körper zu formen, ist der GT-2000 eine gute Wahl (aktuelles Modell GT-2000 8). Wenn dir schon einmal aufgefallen ist, oder jemand dir gesagt hat, dass du mit dem Fuß beim Laufen nach innen knickst, ist er sogar eine besonders gute Wahl. Denn er ist ein sogenannter Stabilschuh, der genau dieses verhindern kann.

Adidas Ultraboost

Hersteller Adidas Ultraboost 20

Hier bestellen: Männermodell

Typ: Neutralschuh

Du hast keine Fußfehlstellungen und auch sonst keine orthopädischen Probleme beim Laufen? Und suchst einen Schuh, der auch optisch etwas her macht? Dann ist der Adidas Ultraboost unser Tipp (aktuelles Modell Ultraboost 20). Dank modernem Look wird dieses Modell auch als Sneaker auf der Straße getragen. Aber als Laufschuh macht er ebenfalls eine gute Figur: Ultrabequem und superweich läuft er sich.

Nike Pegasus

Hersteller

Hier bestellen: Männermodell

Typ: Neutralschuh

Noch ein stylisches Modell: Der Air Zoom Pegasus (aktuelles Modell Pegasus 36) überzeugt durch sein sehr geschmeidiges Laufgefühl und sein schlankes, eng anliegendes Design. Wie beim Ultraboost handelt es sich auch hier um einen Neutralschuh. Das bedeutet, er stabilisiert den Fuß in der Abrollbewegung nicht zusätzlich und ist damit für Läufer mit Fußfehlstellung oder höherem Gewicht weniger gut geeignet.

New Balance FF 1080

Hersteller

Hier bestellen: Männermodell

Typ: Neutralschuh

Dieses Modell ist derzeit das Nonplusultra, wenn es um die Verbindung von Leichtigkeit und Komfort geht. Der Fresh Foam 1080 v10, wie dieser Schuh aktuell mit vollem Namen heißt, wiegt nur 238 Gramm in der Herrenversion. Damit ist er das leichteste Modell dieser Übersicht und läuft sich entsprechend mühelos. Und noch etwas macht diesen Neutralschuh besonders: Er hat eine sogenannte "Rockersohle". Heißt, die Sohle ist vorne und hinten gebogen, wie bei einem Schaukelstuhl. Eine Konstruktion, die für mehr Schwung beim Abrollen sorgen soll und gerade sehr beliebt in der Laufschuhbranche ist.

Brooks Adrenaline GTS

Hersteller

Hier bestellen: Männermodell

Typ: Stabilschuh

Wer einen Mix aus weicher Dämpfung und Support sucht, ist beim Adrenaline richtig (aktuelles Modell Adrenaline GTS 20). Im Prinzip ist er die Stabil-Version des Ghost. Und deshalb ist er auch unser Tipp für schwerere Läufer. Die allgemeine Beliebtheit dieses Modells spiegelt sich auch im Ergebnis der großen RUNNER'S WORLD Laufschuhwahl des Jahres wieder: In der Kategorie der Bewegungskontrollschuhe wurde der Adrenaline 2019 zum Sieger gekürt.

Mizuno Wave Rider

Hersteller

Hier bestellen: Männermodell

Typ: Neutralschuh

Fans lieben an Mizuno-Schuhen die hohe Sprengung. Dieser Wert gibt Auskunft darüber, wie viel höher die Ferse im Vergleich zu den Zehen steht. Eine Sprengung von 0 Millimetern entspricht der natürlichen Position des Fußes. Der Mizuno Wave Rider (aktuelles Modell Waver Rider 23) kommt auf eine Sprengung von 12 Millimetern. Das soll dafür sorgen, dass der Fuß dynamischer über die Ferse "rollt". Ob man das in der Praxis mag oder nicht, ist letztlich Geschmacksache. Darüberhinaus steht dieses Modell für die namensgebene "Wave"-Technologie. Eine in der Sohle verbaute, welllenförmige Platte kontrolliert die Pronationsbewegung.

New Balance 880

Hersteller

Hier bestellen: Männermodell

Typ: Neutralschuh

Der New Balance 880 (aktuelles Modell 880 v9) ist ein eher unauffälliger Schuh. Und ist doch für viele Läufer erste Wahl. Charakteristisch ist das Laufgefühl, das nicht zu hart, aber auch nicht zu weich ist. Gerade im populären Trend der supersoften Schuhe loben viele Sportler das etwas direktere Gefühl, das die festere Mittelsohle vermittelt. Bei der ersten Anprobe und auf den ersten Laufmetern fühlt sich der Schuh deshalb noch etwas steif an. Auf der anderen Seite vermittelt aber genau das die Sicherheit, die sich besonders Laufeinsteiger wünschen.

Asics Gel Cumulus

Hersteller

Hier bestellen: Männermodell

Typ: Neutralschuh

Der Cumulus ist ein echter Asics-Klassiker (aktuelle Version Cumulus 21). Wie bei vielen Asics-Modellen verwendet auch er die "Gel-Technologie". Dabei wird eine Gel-Schicht in der Sohle verbaut, um wie ein Stoßdämpfer den Aufprall abzumildern. Das Ergebnis ist ein frisches Laufgefühl, das aber nicht ganz so soft ausfällt, wie bei vergleichbaren Modellen. Läufer, die das watteweiche Gefühl vieler Laufschuhe nicht so gerne mögen, können mit diesem Modell glücklich werden. Auch wer für den Anfang einen Schuh sucht, der den Fuß gut abstützt, ist hier richtig. Vorsicht: Asics-Schuhe fallen meist klein uns schmal aus. Im Zweifel eine Nummer größer nehmen.

Brooks Glycerin

Hersteller

Hier bestellen: Männermodell

Typ: Neutralschuh

Der Glycerin (aktuelles Modell Glycerin 17) ist ein weiterer Allroundschuh von Brooks. Was Läufer besonders an ihm mögen, ist seine geräumige Zehenbox. "Ein Traum für breite Füße", ist ein Urteil, das dieser Schuh häufig bekommt. Im Vergleich zu seinem Bruder, dem Ghost, ist er etwas stärker gedämpft. Heißt, das Laufgefühl ist besonders weich und komfortabel.