10 simpe Home-Workout-Übungen

Für ein effektives Ganzkörpertraining brauchst du weder ein Fitness-Studio noch teure Geräte. Dein eigenes Körpergewicht reicht aus, um Beine, Oberkörper und Rumpf zu fordern. Wasserflaschen oder ein gefüllter Rucksack können den Widerstand zusätzlich erhöhen.

Wichtig sind vor allem eine saubere Technik, regelmäßiges Training und ein Plan, mit dem du dich Schritt für Schritt steigerst. Alles Wichtige dazu liest du hier.

So funktioniert effektives Training zu Hause Suche dir zunächst eine freie Fläche, auf der du Arme und Beine ungehindert bewegen kannst. Eine Trainingsmatte ist praktisch, ein großes Handtuch erfüllt für viele Übungen ebenfalls seinen Zweck. Achte auf einen rutschfesten Untergrund und entferne Möbel oder Gegenstände, über die du stolpern könntest.

Für das Aufwärmen eignen sich Hampelmänner, Kniehebeläufe oder Mountain Climbers. Zwei bis fünf Minuten reichen meist aus, um den Kreislauf hochzufahren und die Gelenke auf die Belastung vorzubereiten. Anschließend solltest du möglichst alle großen Bewegungsmuster abdecken: Kniebeuge, Ausfallschritt, Hüftstreckung, Drücken, Ziehen und Rumpfstabilisation.

Möchtest du den Widerstand erhöhen, kannst du Alltagsgegenstände nutzen. Gefüllte Wasserflaschen ersetzen leichte Kurzhanteln, Bücher oder Getränkeflaschen machen einen Rucksack zum Zusatzgewicht. Ein stabiler Stuhl kann als erhöhte Ablage dienen. Prüfe vorher jedoch immer, ob das Hilfsmittel dein Gewicht trägt und nicht verrutscht.

Infobox: Sicherheit geht vor KreativitätNicht jeder Haushaltsgegenstand eignet sich als Trainingsgerät. Verwende nur stabile Stühle, fest verschlossene Flaschen und einen unbeschädigten Rucksack. Lehne dich nicht an bewegliche Möbel und befestige keine improvisierten Zugvorrichtungen an Türen oder Regalen. Wenn du bei einer Übung Schmerzen statt normaler Muskelanstrengung spürst, brich sie ab und überprüfe deine Technik.

Die 10 besten Übungen für dein Ganzkörpertraining zu Hause Die folgenden Übungen beanspruchen alle großen Muskelgruppen und lassen sich ohne klassische Fitnessgeräte ausführen. Falls in Bildern Kurzhanteln verwendet werden, kannst du die Bewegung zunächst nur mit deinem Körpergewicht trainieren oder gefüllte Wasserflaschen nutzen.

Infobox: So absolvierst du das Home-Workout- Wärme dich zunächst 3 bis 5 Minuten auf.

- Führe anschließend jede der 10 Übungen für 10 bis 15 Wiederholungen aus.

- Bei einseitigen Übungen gilt die Anzahl pro Seite.

- Mountain Climbers und den Unterarmstütz hältst du jeweils 20 bis 40 Sekunden.

- Absolviere insgesamt 3 Runden und pausiere zwischen den Übungen 30 bis 60 Sekunden sowie zwischen den Runden 1 bis 2 Minuten.

- Passe Wiederholungen und Pausen so an, dass deine Technik bis zum Schluss sauber bleibt.

- Trainiere das Ganzkörperprogramm 2- bis 3-mal pro Woche und plane dazwischen mindestens einen Erholungstag ein.

So machst du das Training langfristig schwerer Dein Körper passt sich an wiederkehrende Belastungen an. Wenn du über Wochen stets dieselbe Zahl leichter Wiederholungen absolvierst, bleiben Fortschritte irgendwann aus. Du musst dafür jedoch nicht sofort Fitnessgeräte kaufen.

Steigere zunächst die Wiederholungen innerhalb des angegebenen Bereichs. Danach kannst du eine zusätzliche Runde einbauen, die Bewegung langsamer ausführen oder die Pausen verkürzen. Bei Kniebeugen, Ausfallschritten und Rudern erhöht ein gefüllter Rucksack den Widerstand. Bei Übungen wie Liegestützen solltest du zuerst zu einer schwierigeren Variante wechseln, bevor du Zusatzgewicht verwendest.

Notiere dir nach jedem Training Wiederholungen, Runden und verwendete Gewichte. So erkennst du, ob du dich tatsächlich steigerst.

Die häufigsten Fehler beim Training zu Hause Zu Hause fehlt oft die direkte Kontrolle durch Trainer oder Spiegel. Umso wichtiger ist es, nicht nur möglichst viele Wiederholungen zu sammeln. Arbeite in einem Tempo, in dem du die Bewegung jederzeit stoppen könntest. Filme bei Bedarf einen Satz mit dem Smartphone, um deine Haltung zu überprüfen.

Diese Fehler solltest du vermeiden:

Du überspringst das Aufwärmen und startest sofort mit hoher Intensität.

Du verwendest instabile Möbel oder schlecht verschlossene Gewichte.

Du trainierst jedes Mal bis zur völligen Erschöpfung.

Du opferst die Technik für mehr Wiederholungen.

Du absolvierst nur Übungen für Brust und Bauch und vernachlässigst Beine und Rücken.

Du trainierst trotz stechender Schmerzen weiter. Muskelbrennen und Anstrengung sind normal. Plötzliche, stechende oder zunehmende Gelenkschmerzen sind es nicht.

FAQ: Häufige Fragen zum Home-Workout Wie oft sollte ich zu Hause trainieren? Für den Einstieg reichen zwei bis drei Ganzkörpereinheiten pro Woche. Entscheidend ist, dass du regelmäßig trainierst und den Muskeln ausreichend Zeit zur Erholung gibst. Kann ich mit Home-Workouts Muskeln aufbauen? Ja. Dafür müssen die Übungen mit der Zeit anspruchsvoller werden und die letzten Wiederholungen eines Satzes deutlich fordern. Zusätzlich brauchst du ausreichend Eiweiß, Energie und Erholung. Wie lange sollte eine Einheit dauern? Ein effektives Training kann bereits 20 bis 40 Minuten dauern. Qualität und Intensität sind wichtiger als eine möglichst lange Trainingszeit. Kann ich mit dem Home-Workout abnehmen? Das Training erhöht deinen Energieverbrauch und hilft dabei, Muskelmasse aufzubauen oder zu erhalten. Für den Fettabbau brauchst du zusätzlich langfristig ein moderates Kaloriendefizit. Was kann ich tun, wenn ich Nachbarn unter mir habe? Wähle geräuscharme Varianten: Ersetze Sprünge durch kontrolliertes Aufsteigen, führe Burpees ohne Sprung aus und steige bei Mountain Climbers langsamer. Eine Matte kann Geräusche zusätzlich dämpfen.