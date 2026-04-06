Koordination zählt: Warum dein Training im Frühling anspruchsvoller wird

Wer im Frühling das Training wieder aufnimmt oder steigert, bemerkt häufig ein merkwürdiges Phänomen: Bewegungen fühlen sich weniger stabil an, Übungen, die sonst leicht fallen, wirken koordinativ anspruchsvoller – obwohl Kraft, Ausdauer und Trainingsniveau stabil geblieben sind.

Dieser Effekt ist kein Zeichen von Leistungsrückgang, sondern ein normaler Anpassungsprozess des Nervensystems.

Warum im Frühling mehr Bewegung dein Training verändert Es wird heller und wärmer. Im Frühling bist du automatisch mehr unterwegs: längere Spaziergänge, Radfahren, Gartenarbeit oder zusätzliche Trainingseinheiten.

Durch die zusätzlichen Bewegungen hat dein Nervensystem mehr zu steuern. Die Auswirkungen:

Bewegungen wirken weniger flüssig

Übungen erscheinen koordinativ anspruchsvoller Die gute Nachricht: Auch wenn sich manche Übungen schwerer anfühlen – deine Muskelkraft bleibt stabil.

Koordination reagiert sensibler als Kraft Dein Nervensystem steuert Muskeln präzise, koordiniert Bewegungssequenzen flexibel und verarbeitet sensorische Rückmeldungen – etwa über die Propriozeption, also die Wahrnehmung von Position und Bewegung deiner Gelenke.

Was Studien über Koordinationsschwankungen zeigen Studien belegen: Koordination passt sich schneller an als Kraft. Proske und Gandevia (2012) zeigen, dass Bewegungspräzision stark von neuronaler Verarbeitung und sensorischem Feedback abhängt – Schwankungen sind dabei normal.

Kurz gesagt: Was im Winter leicht wirkte, kann im Frühling anspruchsvoller erscheinen, weil dein Nervensystem mehr verarbeitet.

Ein unruhiges Trainingsgefühl ist normal Für Sportler bedeutet dies: Schwankungen in der Bewegungspräzision sind kein Rückschritt, sondern ein temporärer Anpassungszustand des Nervensystems. Sie zeigen, dass dein Körper die gesteigerte Gesamtbewegung verarbeitet und auf variierende Reize reagiert.

Mehr Alltagsaktivität: höheres Koordinationsaufkommen

Mehr Trainingseinheiten: sensibleres Nervensystem

Variablere Reize: vorübergehende Schwankungen Tipp: Akzeptiere diese Phase. Kraft bleibt stabil, Koordination passt sich an – nach kurzer Zeit läuft alles wieder rund.

FAQ: Die häufigsten Fragen und Antworten zu Koordinationsschwankungen beim Training Warum wirkt mein Training im Frühling anspruchsvoller? Dein Nervensystem passt sich an neue Reize und mehr Aktivität an. Koordinative Fähigkeiten reagieren sensibler als Muskelkraft, daher wirken Bewegungen vorübergehend anspruchsvoller. Bedeutet das, dass ich Muskeln verloren habe? Nein. Die Muskelkraft bleibt stabil. Vorübergehende Schwankungen in der Präzision sind ein normales Anpassungszeichen deines Nervensystems. Wie lange dauert es, bis die Bewegungspräzision wieder stabil ist? Typischerweise einige Wochen. Mit regelmäßigem Training und bewusster Bewegung passen sich Nervensystem und Koordination an die neuen Belastungen an. Sollte ich mein Training reduzieren, bis sich alles wieder "rund" anfühlt? Nein. Weiter trainieren ist wichtig. Vorübergehende Schwankungen sind normal und Teil des Anpassungsprozesses. Dein Körper lernt, neue Bewegungen sicher zu steuern.