Laufen im Frühling: Der beste Start für Einsteiger

Mehr Licht, mehr Energie, mehr Lust auf Bewegung: Der Frühling bringt den Körper wieder in Schwung. Für Männer, die nach der Winterpause ihre Fitness verbessern wollen, ist jetzt der richtige Moment, mit dem Joggen zu starten.

Warum der Frühling perfekt ist, um mit dem Joggen anzufangen Der Frühling gilt nicht ohne Grund als klassische Zeit für den Einstieg ins Lauftraining. Die Bedingungen sind ideal:

Angenehme Temperaturen statt Hitze oder Kälte

Geringeres Verletzungsrisiko durch besser durchblutete Muskulatur

Mehr Tageslicht steigert Motivation*

Bewegung an der frischen Luft vertreibt den Winterblues

Parks, Wälder und Wege laden zum Laufen ein *Infobox: Tageslicht steigert die sportliche Motivation messbarDurch Sonnenlicht wird vermehrt das Hormon Serotonin ausgeschüttet, das für Antrieb, gute Stimmung und Leistungsbereitschaft sorgt. Gleichzeitig sinkt der Melatoninspiegel, wodurch Männer sich wacher, energiegeladener und motivierter fühlen – ideale Voraussetzungen für sportliche Aktivitäten.

Vor allem für Laufanfänger ist diese Jahreszeit perfekt, um eine neue Outdoor-Trainings-Routine aufzubauen. Entscheidend ist nicht die sofortige Leistung, sondern das Dranbleiben.

Joggen lernen für Anfänger: So gehst du es richtig an Joggen ist eine der einfachsten Möglichkeiten, fitter zu werden, Stress abzubauen und etwas für die Gesundheit zu tun. Doch gerade, wenn du mit dem Joggen anfangen willst, tauchen viele Fragen auf: Bin ich fit genug? Wie schnell sollte ich joggen? Brauche ich einen Laufplan? Und was, wenn ich keine Kondition habe?

Laufen ohne Druck und ohne Konditionsstress Die gute Nachricht: Joggen lernen ist auch ohne Vorerfahrung möglich – und zwar ohne Leistungsdruck. In diesem Artikel erfährst du, wie du als Anfänger sinnvoll ins Lauftraining einsteigst, welche Fehler du vermeiden solltest und wie du langfristig motiviert bleibst.

Was Laufanfänger wirklich brauchen (und was nicht) 1. Die richtige Ausrüstung

Du brauchst keine High-End-Ausrüstung, um mit dem Joggen zu beginnen. Das Wichtigste:

Gute Laufschuhe, passend zu deinem Fuß und Laufstil

Bequeme, atmungsaktive Funktionskleidung mit guter Passform

Optional: eine Fitness-Uhr oder App Tipp: Teure Gadgets sind kein Ersatz für Geduld und Regelmäßigkeit. Wenn dir eine Smartwatch jedoch hilft, dich selbst zu motivieren – umso besser.

gettyimages/Jackyenjoyphotography Die richtigen Laufschuhe sind wichtig und vor allem für jeden individuell. Lass dich am besten beraten, welcher am besten zu dir passt.



2. Das richtige Mindset

Viele Anfänger scheitern nicht körperlich, sondern mental. Vergiss Vergleiche mit anderen und auch die Idee, "richtig schnell" laufen zu müssen. Joggen zu lernen, bedeutet: den eigenen Rhythmus finden.

Dein einziges Ziel am Anfang sollte sein: regelmäßig in Bewegung kommen.

Joggen anfangen – Schritt für Schritt erklärt Wenn du ohne Kondition mit dem Joggen anfangen möchtest, ist ein sanfter Einstieg entscheidend.

Schritt 1: Gehen und Joggen kombinieren

Statt direkt durchzulaufen, wechselst du bewusst zwischen:

lockerem Joggen

zügigem Gehen Das hält den Puls im Griff, schont Gelenke und sorgt für nachhaltige Motivation – besonders wichtig beim Joggen für Anfänger.

Schritt 2: Kurze Einheiten reichen aus

Für Anfänger gilt:

20–30 Minuten pro Einheit

2–3 Läufe pro Woche Mehr ist am Anfang nicht besser – sondern erhöht nur das Risiko für Überlastung und Frust und wirkt dadurch oft kontraproduktiv.

Schritt 3: Regeneration ist Teil des Trainings

Pausentage zwischen den Läufen sind kein Zeichen von Schwäche. Sie ermöglichen deinem Körper, Muskeln, Sehnen und das Herz-Kreislauf-System anzupassen. Wer regelmäßig regeneriert, läuft langfristig stärker und verletzungsfrei.

Schritt 4: Locker laufen – Technik vor Tempo

Gerade am Anfang zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern eine saubere Lauftechnik. Achte auf:

aufrechte Körperhaltung

lockere Schultern und Arme

kurze, natürliche Schritte So läufst du effizienter und reduzierst das Verletzungsrisiko deutlich.

Schritt 5: Dranbleiben statt übertreiben

Konstanz schlägt Ehrgeiz. Plane feste Lauftage ein und erlaube dir langsame Fortschritte. Schon 2 bis 3 Laufeinheiten pro Woche reichen aus, um Ausdauer aufzubauen und spürbar fitter zu werden.

Tipp: Beim Joggen ergeben sich relativ schnell messbare Verbesserungen. Notizen über die täglichen kleinen Erfolge können helfen, dranzubleiben.

gettyimages/Sergey Mironov Regelmäßigkeit macht viel aus – Joggen zum festen Termin zu machen, kann helfen. Eine Option ist auch eine Laufgruppe, die sich immer zur gleichen Zeit trifft.



Joggen-Geschwindigkeit: Wie schnell ist schnell genug? Für viele Männer stellt sich die Frage, welches Lauftempo fürs Joggen ideal ist. Die einfache Antwort: So langsam, dass du dich noch unterhalten könntest. Dieses Tempo liegt im aeroben Bereich*.

*Infobox: Aerober BereichIm aeroben Bereich wird der Körper ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Herz und Muskulatur arbeiten effizient, die Fettverbrennung läuft stabil und das Lauftraining bleibt auch für Anfänger gut durchhaltbar.

Anzeichen, dass du zu schnell unterwegs bist:

Du bist nach wenigen Minuten außer Atem

Du bekommst Seitenstechen

Du fühlst dich nach dem Lauf völlig erschöpft Gerade beim Joggen-Lernen ist ein langsames Tempo der Schlüssel für Fortschritte – auch wenn es sich ungewohnt anfühlt.

Einfacher Laufplan für Anfänger Ein strukturierter Plan für Lauf-Neulinge gibt Orientierung, ohne zu überfordern.

Woche 1 und 2

Pro Laufeinheit:

5 Minuten Gehen

1 Minute Joggen

2 Minuten Gehen Dieses Intervall 6- bis 8-mal wiederholen

Woche 3

Pro Laufeinheit:

5 Minuten Gehen

2 Minuten Joggen

2 Minuten Gehen Dieses Intervall 6-mal wiederholen

Woche 4

Pro Laufeinheit:

5 Minuten Gehen

3 Minuten Joggen

2 Minuten Gehen Dieses Intervall 5- bis 6-mal wiederholen

Pro Woche sind 2–3 Laufeinheiten ideal, mit mindestens einem Ruhetag dazwischen. Nach 4 Wochen können viele Anfänger bereits 10–15 Minuten am Stück joggen – ganz ohne Druck.

Typische Anfängerfehler beim Joggen Viele Laufanfänger machen ähnliche Fehler, die Fortschritte bremsen und Verletzungen begünstigen. Die folgende Tabelle zeigt typische Stolpersteine und wie du sie vermeidest. Wer mit dem Joggen anfängt, tappt häufig in dieselben Fallen:

gettyimages/andreswd Du hast Schmerzen? Dann mach Pause! Das ist keine Schande, sondern einfach, was du in dem Moment tun solltest.



Motivation: So bleibst du langfristig dran Setze dir realistische Ziele

Nicht "5 km ohne Pause", sondern:

regelmäßig hinausgehen

Bewegung zur Gewohnheit machen Finde deinen Wohlfühlrhythmus

Morgens, mittags oder abends – es gibt kein "richtig" oder "falsch". Trainiere dann, wenn es am besten in deinen Alltag passt.

Erlaube dir schlechte Tage

Nicht jeder Lauf fühlt sich gut an. Trotzdem zählt jeder einzelne.

Verletzungsprävention: Gesund joggen lernen Damit Joggen langfristig Spaß macht, solltest du deinen Körper unterstützen:

Steigere Umfang und Dauer langsam

Plane Ruhetage ein

Achte auf saubere Technik statt Geschwindigkeit Gerade Anfänger profitieren davon, Geduld als Trainingsprinzip zu verstehen.

FAQ: Das sollten Männer zum Jogging-Einstieg wissen Wie schnell sollte ich als Anfänger joggen? So langsam, dass du dich noch unterhalten könntest. Dieses Tempo liegt im aeroben Bereich und sorgt für effizientes Training und Fettverbrennung. Wie oft sollte ich pro Woche laufen? 2–3 Laufeinheiten pro Woche sind optimal. Zwischen den Einheiten solltest du mindestens einen Ruhetag einplanen. Wie lange dauert eine Laufeinheit für Anfänger? 20–30 Minuten inklusive Geh- und Joggingintervalle. Intervalltraining hilft, Ausdauer aufzubauen und Überlastung zu vermeiden. Brauche ich spezielle Ausrüstung? Ein Paar passende Laufschuhe und bequeme Kleidung reichen. Gadgets wie Smartwatches sind optional, aber kein Ersatz für Regelmäßigkeit. Welche Anfängerfehler sollte ich vermeiden? Zu schnell starten, tägliches Joggen ohne Pause, Schmerzen ignorieren oder sich selbst überfordern. Lieber langsam beginnen, Technik beachten und Regeneration einplanen. Warum ist der Frühling ideal für den Start? Milde Temperaturen, mehr Tageslicht, frische Luft und attraktive Laufstrecken steigern Motivation, Wohlbefinden und machen den Einstieg einfacher.