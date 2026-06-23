Mehr Fokus, weniger Zweifel: Warum immer mehr Sportler auf Hypnose setzen

Hypnose? Was den meisten bestenfalls als zweifelhafte Bühnenshow bekannt sein dürfte, hat in Form der Sporthypnose inzwischen auch den Leistungssport erobert. "Im Profibereich ist sie längst etabliert, und auch für Hobbysportler wird sie immer interessanter", sagt Dr. David Goldberg. Der Facharzt und Hypnosetherapeut betreut in seiner Praxis in Ingelheim am Rhein auch viele Sportler und ist davon überzeugt, dass im Gegensatz zur Showhypnose die Variante für Athleten nachhaltig wirkt und dauerhafte positive Veränderungen bewirken kann.

Welche positiven Auswirkungen kann Sporthypnose haben? Die Liste der möglichen Vorteile der Sporthypnose wird immer länger. Sie soll angeblich ...

Motivation und Leistung des Sportlers erheblich steigern

neue Energien mobilisieren

Schmerzen durch Verletzungen lindern

Druck mindern und Stress reduzieren

Mentale und körperliche Leistungsblockaden verschwinden lassen

psychischen und physischen Überlastungen vorbeugen Das alles soll möglich sein, ohne dass der Sportler die komplette Kontrolle abgibt.

Wie die Hypnose hilft, auf deine Ziele zu fokussieren Die weitverbreitete Meinung, man befinde sich in der Hypnosetrance in einem Zustand, in dem man sein Umfeld nicht mehr wahrnimmt, ist falsch. "Der Athlet ist bei vollem Bewusstsein, er kann sich an alles erinnern, was in der Sitzung passiert. Deshalb kann man auch niemandem etwas aufzwingen oder suggerieren, das er oder sie nicht möchte", erklärt Peer Vollmer.

Der ausgebildete Hypnosetherapeut bietet seit einigen Jahren Blitzhypnosen beim Marathon in Hamburg an. Innerhalb weniger Sekunden verankert er dabei über eine gezielte Technik, etwa das Zusammenführen von Daumen und Zeigefinger, die Ziele des jeweiligen Sportlers als Bilder, Gedanken und Gefühle. Diese kann der Läufer abrufen, wenn er beim Marathon mental ins Straucheln gerät.

Hypnosetherapeut Vollmer aktiviert quasi Motivation auf Knopfdruck. Anders gesagt: Er ermöglicht dem Sportler einen Zugang zum Unterbewusstsein und dem Leistungspotenzial, das dort vorhanden ist – schlicht durch die Tatsache, dass der Kopf dem Körper nicht mit Druck, Angst und blockierenden Gedanken in die Quere kommt.

Das Wichtigste bei der Hypnose: Offenheit und Vertrauen Anders als Mentaltraining setzt Sporthypnose nicht im Bewusstsein des Athleten an, sondern will über die gezielte Ansteuerung des Unterbewusstseins dorthin, wo "die eigentlichen Steuerungsprogramme laufen und einen deutlich höheren Einfluss auf die Leistungsfähigkeit nehmen", wie es Mediziner Goldberg ausdrückt. Während klassisches Mentaltraining einen primär kognitiven Ansatz verfolgt, ist Sporthypnose tiefenwirksam. Und dabei ist es laut Goldberg gleichgültig, ob der Sportler selbst an Hypnose glaubt oder nicht.

Voraussetzung dafür, dass Sporthypnose wirkt, ist lediglich, dass sich der Klient darauf einlässt und mitmacht. "Sobald man sich öffnet, funktioniert Hypnose immer. Das ist wie mit einem Stein, den man fallen lässt. Der fällt auch immer auf den Boden, ob man nun daran glaubt oder nicht", erklärt Goldberg und sein Kollege Vollmer ergänzt: "Die wichtigste Voraussetzung für eine wirksame Hypnose ist das Vertrauen des Klienten." Ohne Vertrauen kommt selbst ein erfahrener Hypnosetherapeut nicht am "Türsteher" des jeweiligen Athleten vorbei – so bezeichnet Goldberg das kritische Bewusstsein, das dem Unterbewusstsein vorgeschaltet ist.

Lässt der "Türsteher" einen passieren, gelangt man an die Zentrale, die den Menschen zu 90 bis 95 Prozent steuert und in der die Wurzel von hinderlichen Blockaden und einschränkenden Glaubenssätzen liegt. Im Unterbewusstsein ist zum Beispiel die Angst vor dem Schmerz abgespeichert, den man beim letzten 10-Kilometer-Wettkampf gespürt hat, weil man das Rennen zu schnell angegangen ist, und den man (unterbewusst) nie wieder spüren möchte. Oder die felsenfeste Überzeugung, man sei einfach nicht für schnelle Zeiten gemacht.

Wenige Sitzungen reichen Aber nicht nur solche hinderlichen Gedanken und mentalen Blockaden sollen sich durch Sporthypnose leicht lösen lassen. Sie soll auch die Bewegung perfektionieren können, indem sie in der Hypnosetrance visuell abgebildet wird – und eine gute Lauftechnik macht schnell, denn sie spart Energie und schützt vor Verletzungen.

In der Regel sind laut Goldberg für tiefgreifende positive Effekte je nach Komplexität der Zielsetzung 4 Hypnosesitzungen von jeweils 60 bis 120 Minuten Dauer notwendig. Um aber lediglich ein Gefühl von Ruhe und Zutrauen vor dem und während des Wettkampfs zu aktivieren oder bei der Regeneration zu unterstützen, kann auch eine einmalige Blitzhypnose von wenigen Minuten genügen.

Was Sporthypnose allerdings nicht kann, ist, den Athleten zu einer Leistung zu bringen, die physisch für ihn zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist. Soll heißen: Wer zum Beispiel für sein Zeitziel beim Marathon nicht trainiert hat, wird es auch mit Sporthypnose nicht erreichen. Ganz ohne eigenen Beitrag geht es eben nicht.