Walnüsse statt Snacks: Warum Nüsse dein Herz smarter schützen

Abends vor dem Fernseher, zum Feierabenddrink oder als schnelle Nervennahrung im Job: Snacks begleiten dich oft durch den Tag. Weil es meistens schnell gehen muss, liegt der Griff zu Chipstüte oder Schokoriegel nah – und in der Snackschale landet vor allem Salziges, Fettiges oder Süßes. Wer es lecker und gesund gleichzeitig möchte, der sollte ab jetzt lieber Nüsse snacken. Warum? Liest du hier.

Nüsse schützen dein Herz und beugen Krankheiten vor Studien haben gezeigt, dass bereits eine Handvoll Nüsse am Tag das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. Auch Diabetes und Infektionen kann man mit Walnüssen, Mandeln und Co. etwas entgegensetzen. Viel mehr Gründe, öfter zu Nüssen zu greifen, braucht es kaum, oder?

Deshalb sind Nüsse so gesund Nüsse enthalten zwar 40 bis 75 Prozent Fett, aber das besteht vor allem aus wertvollen ungesättigten Fettsäuren. Nüsse sind außerdem eine prima Proteinquelle und versorgen deinen Körper mit Vitamin E, Ballaststoffen, Folsäure und Magnesium. All diese Nährstoffe braucht dein Körper, und sie wirken sich beispielsweise positiv auf Insulinausschüttung und Cholesterin aus.

Diese Kombination wirkt wie ein langsam arbeitender Herz-Booster. Obwohl Nüsse ordentlich Kalorien enthalten, haben Studien gezeigt, dass der Taillenumfang sogar abnahm, nachdem Probanden täglich Walnüsse gegessen hatten.

Welche Nüsse sind besonders gut fürs Herz? Egal ob Walnuss, Mandel, Haselnuss, Cashew oder Pistazie – die allermeisten Nusssorten dürfen ab sofort in deiner Snackschale liegen. Vor allem Walnüsse stehen ganz oben auf der Liste der besten Nüsse. Als ungefähre Portionsgröße kannst du dich bei etwa einer Handvoll pro Tag orientieren.

Zurückhaltend solltest du bei allen Nüssen sein, die in Zucker, Honig oder Fett geröstet oder stark gesalzen sind. Greife idealerweise immer zu naturbelassenen Nüssen, ungeröstet und ungesalzen – für die volle Ladung natürlicher und wertvoller Nährstoffe, ohne zusätzliche Kalorien oder übermäßigen Salzkonsum.

Snack-Upgrade statt Diät Für viele Männer ist "Diät" ein No-Go. Dazu zwingt dich auch niemand. Es geht nicht um ein Snack-Verbot, sondern darum, Snacks smarter auszutauschen. Das wirkt sich positiv auf dein Gewicht und deine Herzgesundheit aus.

Walnüsse statt Chips

Nuss-Mix statt Schoko

Nüsse plus Früchte statt Energy-Bar Was du bei Nüssen beachten solltest Nüsse sind ein köstliches und gesundes Lebensmittel. Da sie aber auch anfällig für Schimmel sind, solltest du immer genau schauen: Bei Verfärbungen, sichtbaren Schimmelfäden, ranzigem Geruch oder bitterem Geschmack – weg damit!

Am besten bewahrst du deine Nüsse kühl, trocken und luftig auf, denn Wärme oder Feuchtigkeit setzen den Nüssen zu. Du kannst geschälte Nüsse auch gut verschlossen in den Kühlschrank stellen.

Nüsse können mehr als Snack Zwischendurch oder unterwegs ist eine Handvoll Nüsse ideal gegen den kleinen Hunger. Nüsse sind aber auch ein tolles Upgrade für deine Mahlzeiten: Streue beispielsweise Walnüsse über deinen Salat, gib Haselnüsse in dein Müsli oder Cashews zu deinem Steak.

Timing im Alltag Nüsse passen zu den meisten Tagesrhythmen:

Mit Joghurt oder Haferflocken zum Frühstück – Sättigung plus Geschmack

– Sättigung plus Geschmack Extra-Zutat in deiner Mahlzeit – Geschmacks- und Nährstoff-Boost

– Geschmacks- und Nährstoff-Boost Zwischenmahlzeit im Büro – statt Süßkram

– statt Süßkram Vor oder nach dem Workout – für Energie und Regeneration

Was du über Nüsse als gesunden Snack wissen solltest Wie viele Nüsse sollte ich pro Tag essen? Als Richtwert gilt etwa eine Handvoll pro Tag (ca. 25–30 g). Diese Menge wird in Studien mit positiven Effekten auf Herz-Kreislauf-Gesundheit in Verbindung gebracht, ohne das Gewicht negativ zu beeinflussen. Welche Nüsse sind am besten fürs Herz? Besonders Walnüsse schneiden gut ab, da sie viele ungesättigte Fettsäuren enthalten. Aber auch Mandeln, Haselnüsse, Cashews und Pistazien tragen zu einer herzgesunden Ernährung bei. Machen Nüsse trotz vieler Kalorien dick? Nein – bei moderatem Verzehr nicht. Studien zeigen, dass regelmäßiger Nusskonsum nicht zu einer Gewichtszunahme führt und der Taillenumfang sogar sinken kann, wenn Nüsse andere Snacks ersetzen. Worauf sollte ich beim Kauf und der Lagerung achten? Bevorzuge ungesalzene, ungeröstete Nüsse. Lagere sie kühl, trocken und luftdicht. Riechen Nüsse ranzig oder schmecken bitter, solltest du sie nicht mehr essen.