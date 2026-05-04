Grip Strength messen: Normwerte und Fitness-Check

Stell dir vor, ein einziger Test verrät Ärzten und Sportwissenschaftlern mehr über deinen Gesundheitszustand als so manche aufwendige Untersuchung. Klingt überraschend? Ist es nicht. Die Rede ist von deiner Griffkraft, der Grip Strength.

Was ist Griffkraft, und warum sie so wichtig ist Die Griffkraft beschreibt die maximale Kraft, die deine Hand und dein Unterarm beim Greifen, Halten oder Drücken aufbringen können.

Im Alltag brauchst du deine Griffkraft ständig: Einkaufstaschen schleppen, schwere Pakete tragen, dich an der Klimmzugstange halten, Werkzeug bedienen – all das hängt direkt von deiner Griffkraft ab.

Aber sie ist noch viel mehr. Denn sie liefert Hinweise auf deinen allgemeinen Gesundheitszustand und dein Fitnesslevel.

Griffkraft und Fitness: Was deine Handkraft über deinen Körper verrät In der medizinischen Forschung gilt die Griffkraft seit Langem als zuverlässiger Indikator für die gesamte Fitness. Wer gut zupacken kann, hat in der Regel nämlich auch eine insgesamt solidere Muskulatur, und die ist ein entscheidender Faktor für Leistungsfähigkeit und Gesundheit.

Die Kraft in deiner Hand korreliert also eng mit der Gesamtmuskelkraft in deinem Körper. Und sie lässt sich schnell und unkompliziert messen.

Warum deine Griffkraft dein Training limitieren kann Deine Griffkraft ist oft der schwächste Punkt bei vielen Zugübungen. Beim Kreuzheben, Rudern oder bei Klimmzügen entscheidet sie darüber, ob du das Gewicht halten kannst – nicht nur deine Rückenmuskulatur.

Ist dein Griff zu schwach, beendest du den Satz früher, obwohl deine großen Muskelgruppen noch leistungsfähig wären. Deshalb gilt Griffkraft im Krafttraining als sogenannter "limitierender Faktor".

Wenn deine Griffkraft versagt, bevor dein Rücken oder deine Beine müde sind, verlierst du Trainingspotenzial.

Griffkraft messen: So funktioniert der Test Der Goldstandard für präzise Messung: Griffkraft-Dynamometer Besonders schnell und einfach funktioniert der Griffkraft-Dynamometer – ein handliches Gerät, das du so fest wie möglich drückst. Der Jamar-Dynamometer gilt dabei als meist genutztes Referenzgerät in Studien.

Du hältst das Gerät in der dominanten Hand, Ellenbogen angewinkelt auf 90 Grad, und drückst maximal zu. 3 Versuche, der Bestwert zählt.

Mit diesen Alternativen kannst du Griffkraft zu Hause testen Kein Dynamometer zur Hand? Kein Problem, du kannst deine Griffkraft auch anders messen. Diese Varianten liefern zwar kein genaues Ergebnis, aber eine erste Einschätzung deiner Grip Strength:

Dead Hang: Hänge dich an eine Klimmzugstange und stopp die Zeit, bis du loslassen musst. Werte unter 30 Sekunden deuten auf Verbesserungspotenzial hin, über 60 Sekunden sind ein gutes Zeichen.

Hänge dich an eine Klimmzugstange und stopp die Zeit, bis du loslassen musst. Werte unter 30 Sekunden deuten auf Verbesserungspotenzial hin, über 60 Sekunden sind ein gutes Zeichen. Farmer's Carry: Nimm zwei schwere Kurz- oder Langhantelscheiben und trage sie so weit wie möglich.

Nimm zwei schwere Kurz- oder Langhantelscheiben und trage sie so weit wie möglich. Plate Pinch Hold: Klemme eine Hantelscheibe zwischen Daumen und Fingern und halte sie so lange wie möglich. Ideal, um die Pinch-Kraft gezielt zu prüfen.

Cavan Images, Getty Images Keine präzisen Geräte zur Hand? Eine Klimmzugstange tut es auch: Wie lange kannst du dich hängen lassen?



Griffkraft Normwerte: Welche Werte für Männer als gut gelten? Um deine Griffkraft einordnen zu können, gibt es Normwerte für Männer: Für Männer im Alter zwischen 25 und 45 Jahren liegen die Mittelwerte für die Griffkraft im Bereich von etwa 44 kg bis 56 kg.

Laut einer österreichischen Studie der Universität Wien liegt der Durchschnitt bei deutschen Männern zwischen 20 und 24 Jahren bei 50 kg, zwischen 30 und 34 Jahren bei 53 kg.

Unabhängig vom Durchschnitt gilt für Männer ein Wert von unter 29 kg als kritischer Grenzwert und kann ein Hinweis auf einen beginnenden Muskelschwund sein.

Wichtig zu wissen: Diese Werte dienen der Orientierung und können variieren, denn auch Körpergröße, Gewicht und Trainingsstand spielen bei der Griffkraft eine Rolle. Frauen haben tendenziell eine geringere Griffkraft. Wer regelmäßig Kraftsport betreibt, liegt oft deutlich über dem Durchschnitt.

Griffkraft als Fitnessmarker: Was Studien dazu zeigen Eine der größten Studien zur Griffkraft ist die sogenannte PURE-Studie (The Lancet, Leong et al., 2015) mit über 139.000 Teilnehmern aus 17 Ländern.

Die Auswertung zeigt: Eine geringere Griffkraft steht im Kontext eines höheren Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Sterblichkeit.

Eine weitere Übersichtsarbeit im Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (Bohannon, 2019) deutet darauf hin, dass Griffkraft eng mit Gesamtmuskelkraft und Knochendichte zusammenhängt.

Auch Faktoren wie Sturzrisiko oder funktionelle Leistungsfähigkeit werden in Studien mit der Griffkraft in Verbindung gebracht.

Die Griffkraft ist somit kein isolierter Wert, sondern Teil eines größeren Gesamtbildes deiner körperlichen Leistungsfähigkeit.

Grip Strength im Alter: Warum sie nachlässt, und was hilft Die Griffkraft ist bei Männern in der Regel zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr am stärksten und nimmt danach kontinuierlich ab. Allerdings kannst du vieles für deine Griffkraft tun, denn sie lässt sich trainieren!

Regelmäßiges Training kann diesen Rückgang erheblich verlangsamen und die Werte dauerhaft auf einem hohen Niveau halten.

Tom Werner, Getty Images Griffkraft lässt sich trainieren. Im Gym und auch zuhause gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie du sie stärken kannst.



Griffkraft verbessern: So trainierst du effektiv Für dein Training bedeutet das: Die Griffkraft ist nicht irgendein Wert, sondern ein Spiegel deines gesamten körperlichen Zustands.

Sie regelmäßig zu messen, ist sinnvoll – nicht nur, um Fortschritte zu dokumentieren, sondern auch um Schwächen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu verbessern.

Übungen für mehr Griffkraft: Die besten Methoden im Überblick Griffkraft trainieren ist nicht kompliziert, und viele Übungen lassen sich problemlos ins bestehende Trainingsprogramm integrieren. Beispielsweise so:

Dead Hangs: Häng dich einfach an die Stange – und halte mindestens 30 Sekunden durch.

Häng dich einfach an die Stange – und halte mindestens 30 Sekunden durch. Farmer's Carries: Schwere Gewichte aufnehmen und tragen. Klassiker im Functional Training und perfekt für die Griffkraft.

Schwere Gewichte aufnehmen und tragen. Klassiker im Functional Training und perfekt für die Griffkraft. Schwere Zugübungen: Klimmzüge, Rudern und Kreuzheben beanspruchen die Griffkraft automatisch. Wer hier regelmäßig schwer trainiert, verbessert sie direkt mit.

FAQ: Alles Wichtige zur Griffkraft im Überblick Wie kann ich meine Griffkraft messen? Die genaueste Methode ist das Griffkraft Messen mit einem Griffkraft Dynamometer – dem Standard im Grip Strength Test. Drei maximale Versuche, der beste Wert zählt. Für einen Test der Griffkraft zu Hause eignen sich Dead Hangs, Farmer’s Carries oder Plate Pinch Holds als grobe Einschätzung. Wie stark sollte meine Griffkraft sein? Die Griffkraft Normwerte für Männer liegen – je nach Alter – meist zwischen 44 und 56 kg. Der Männer Durchschnitt im Grip Strength Test liegt bei etwa 50 bis 53 kg im jungen Erwachsenenalter. Werte unter 29 kg gelten als kritisch. Diese Normwerte Griffkraft dienen der Orientierung und können je nach Körpergröße, Gewicht und Trainingsstand variieren. Was sagt meine Griffkraft über meine Fitness aus? Die Griffkraft ist ein starker Indikator für Gesamtmuskelkraft und Gesundheit. Studien zeigen, dass eine niedrige Handkraft mit höherem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, geringerer Leistungsfähigkeit und erhöhtem Sturzrisiko verbunden ist. Eine starke Männer-Griffkraft deutet dagegen auf gute Fitness hin. Wie kann ich meine Griffkraft verbessern? Du kannst deine Griffkraft trainieren und gezielt stärken: Dead Hangs, Farmer’s Carries, schwere Zugübungen wie Klimmzüge oder Rudern sind besonders effektiv. Regelmäßiges Training hilft, die Griffkraft zu verbessern und den altersbedingten Rückgang zu verlangsamen.