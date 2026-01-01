Wintersaison: So hältst du dein Immunsystem mit Bewegung und Ernährung fit

Draußen ist es kalt und dunkel, da überkommt einen schon mal der Winterblues und das Immunsystem rutscht in den Keller. Wir sind anfälliger für Erkältungen und wie soll man sich vom Sofa aufraffen, wenn es draußen nur grau und ungemütlich ist?

Wenn Winterblues und Erkältungen anklopfen Kälte, trockene Heizungsluft und weniger Sonnenlicht fordern Körper und Psyche heraus. Viele bewegen sich weniger, essen schwerer und schlafen schlechter – keine gute Kombi fürs Immunsystem. Umso spannender sind die aktuellen Gesundheits- und Ernährungstrends, die genau hier ansetzen: besser essen, smarter bewegen, länger gesund bleiben. „Eine ausgewogene Mischkost sowie moderate sportliche Aktivität sind sicher die besten Maßnahmen, um unser Immunsystem zu unterstützen“, verrät Allgemeinmediziner und Orthopäde Dr. Jens Stening vom OSP Bad Kreuznach im Interview mit dem Sportbund Pfalz.

Immunsystem-Boost: viel bewegen, richtig essen Bewegung macht uns fit, stärkt unser Immunsystem, hebt die Laune und schon kann uns das Schmuddelwetter da draußen nicht mehr so viel anhaben. Laut einer Analyse von Nutrition Insight zählen Ernährung und Bewegung zu den wichtigsten Longevity-Faktoren. Gesunde Lebensmittel, funktionelle Snacks und Apps, die Ernährung und Training tracken, unterstützen dich dabei – besonders im Winter, wenn der Körper mehr Abwehrarbeit leisten muss.

So trainierst du dich immunfreundlich durch den Winter Winter ist nicht die Zeit für Rekorde, sondern für Beständigkeit. Optimal sind:

20 bis 40 Minuten moderates Ausdauertraining pro Tag

2 kurze Kraft- oder Mobility-Einheiten pro Woche

möglichst viele Outdoor-Momente für Sauerstoff und Tageslicht Die richtige Intensität erkennst du daran, dass du währenddessen noch locker sprechen kannst. Zu hartes Training schwächt das Immunsystem – moderates stärkt es.

Winter-Tech: Tools, die wirklich helfen Du darfst dir im Winter auch einfach ein bisschen technische Hilfe holen. Ob Wearables, Ernährungs-Apps oder Vitamin-Scans: Sie zeigen dir, ob du genug schläfst, dich ausreichend bewegst oder optimieren solltest. Für viele ist das ein motivierender Begleiter durch die dunkle Jahreszeit.

Warum Ernährung & Bewegung das perfekte Immun-Duo sind Sport oder gutes Essen allein reichen nicht – entscheidend ist das Zusammenspiel. Heißt: Wer sich regelmäßig bewegt, profitiert stärker von Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen – und umgekehrt.

Ernährung als Winter-Superpower Neben ausreichend Bewegung achte jetzt besonders darauf, was auf deinem Teller landet: welche Lebensmittel jetzt wirklich zählen?

Beeren und Zitrusfrüchte liefern Vitamin C

Nüsse und Hülsenfrüchte versorgen dich mit Zink

Grüntee, Trauben und dunkle Schokolade sind reich an Polyphenolen

Greif gerne zu Fermentiertem für einen gesunden Darm

Proteine für Zellreparatur und Immunkraft

Sonne scheint? Nichts wie raus und Vitamin D tanken Supplements im Winter: Was du im Winter wirklich brauchst

Perfekte Winterzeit-Snacks Du snackst gerne? Dann greif das nächste Mal zu besonders nährstoffreichen Longevity-Snacks:

Vormittags: Beeren-Protein-Joghurt

Antioxidantien plus Eiweiß geben jede Menge Power

Nachmittags: Nussmix mit dunkler Schokolade

Gesunde Fette, Magnesium und Kakao-Flavonoide helfen gegen das Nachmittagstief

Die wichtigsten Fragen zum Winter-Immunsystem Wie viel Bewegung stärkt das Immunsystem? Moderates Training 3 bis 5 Mal pro Woche reicht aus, um Immunzellen zu aktivieren, ohne den Körper zu überfordern. Welche Lebensmittel sind echte Immunbooster? Beeren, Zitrusfrüchte, fermentierte Lebensmittel, Nüsse, Tee, Vitamin-D-Quellen und eiweißreiche Mahlzeiten. Wie beeinflusst mein Darm das Immunsystem? Der Darm beherbergt einen Großteil der Immunzellen. Probiotische und präbiotische Lebensmittel unterstützen seine Balance. Was tun gegen Winterblues? Tageslicht, Bewegung an der frischen Luft, proteinreiche Ernährung und eine gute Schlafroutine helfen spürbar gegen Stimmungstiefs.