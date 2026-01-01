Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Finde deinen passenden Plan
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
LifeMenü aufklappen
Reise
StyleMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
HoroskopeMenü aufklappen
Zur Startseite
Health
Vorsorge

Wintersaison: So hältst du dein Immunsystem mit Bewegung und Ernährung fit

Gesund durch den Winter
Wintersaison: So hältst du dein Immunsystem mit Bewegung und Ernährung fit

Winterblues und Erkältungswellen können dir ab jetzt nichts mehr anhaben: Mit der klugen Kombi aus Bewegung und Ernährung stärkst du deine Abwehrkräfte – und bringst dein Immunsystem in Schwung
ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.01.2026
Als Favorit speichern
Wintersaison: So hältst du dein Immunsystem mit Bewegung und Ernährung fit
Foto: GettyImages / RossHelen

Draußen ist es kalt und dunkel, da überkommt einen schon mal der Winterblues und das Immunsystem rutscht in den Keller. Wir sind anfälliger für Erkältungen und wie soll man sich vom Sofa aufraffen, wenn es draußen nur grau und ungemütlich ist?

Wenn Winterblues und Erkältungen anklopfen

Kälte, trockene Heizungsluft und weniger Sonnenlicht fordern Körper und Psyche heraus. Viele bewegen sich weniger, essen schwerer und schlafen schlechter – keine gute Kombi fürs Immunsystem. Umso spannender sind die aktuellen Gesundheits- und Ernährungstrends, die genau hier ansetzen: besser essen, smarter bewegen, länger gesund bleiben. „Eine ausgewogene Mischkost sowie moderate sportliche Aktivität sind sicher die besten Maßnahmen, um unser Immunsystem zu unterstützen“, verrät Allgemeinmediziner und Orthopäde Dr. Jens Stening vom OSP Bad Kreuznach im Interview mit dem Sportbund Pfalz.

Immunsystem-Boost: viel bewegen, richtig essen

Bewegung macht uns fit, stärkt unser Immunsystem, hebt die Laune und schon kann uns das Schmuddelwetter da draußen nicht mehr so viel anhaben. Laut einer Analyse von Nutrition Insight zählen Ernährung und Bewegung zu den wichtigsten Longevity-Faktoren. Gesunde Lebensmittel, funktionelle Snacks und Apps, die Ernährung und Training tracken, unterstützen dich dabei – besonders im Winter, wenn der Körper mehr Abwehrarbeit leisten muss.

So trainierst du dich immunfreundlich durch den Winter

Winter ist nicht die Zeit für Rekorde, sondern für Beständigkeit. Optimal sind:

  • 20 bis 40 Minuten moderates Ausdauertraining pro Tag
  • 2 kurze Kraft- oder Mobility-Einheiten pro Woche
  • möglichst viele Outdoor-Momente für Sauerstoff und Tageslicht

Die richtige Intensität erkennst du daran, dass du währenddessen noch locker sprechen kannst. Zu hartes Training schwächt das Immunsystem – moderates stärkt es.

Winter-Tech: Tools, die wirklich helfen

Du darfst dir im Winter auch einfach ein bisschen technische Hilfe holen. Ob Wearables, Ernährungs-Apps oder Vitamin-Scans: Sie zeigen dir, ob du genug schläfst, dich ausreichend bewegst oder optimieren solltest. Für viele ist das ein motivierender Begleiter durch die dunkle Jahreszeit.

Warum Ernährung & Bewegung das perfekte Immun-Duo sind

Sport oder gutes Essen allein reichen nicht – entscheidend ist das Zusammenspiel. Heißt: Wer sich regelmäßig bewegt, profitiert stärker von Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen – und umgekehrt.

Ernährung als Winter-Superpower

Neben ausreichend Bewegung achte jetzt besonders darauf, was auf deinem Teller landet: welche Lebensmittel jetzt wirklich zählen?

  • Beeren und Zitrusfrüchte liefern Vitamin C
  • Nüsse und Hülsenfrüchte versorgen dich mit Zink
  • Grüntee, Trauben und dunkle Schokolade sind reich an Polyphenolen
  • Greif gerne zu Fermentiertem für einen gesunden Darm
  • Proteine für Zellreparatur und Immunkraft
  • Sonne scheint? Nichts wie raus und Vitamin D tanken

Supplements im Winter: Was du im Winter wirklich brauchst

Perfekte Winterzeit-Snacks

Du snackst gerne? Dann greif das nächste Mal zu besonders nährstoffreichen Longevity-Snacks:

  • Vormittags: Beeren-Protein-Joghurt
    Antioxidantien plus Eiweiß geben jede Menge Power
  • Nachmittags: Nussmix mit dunkler Schokolade
    Gesunde Fette, Magnesium und Kakao-Flavonoide helfen gegen das Nachmittagstief

Die wichtigsten Fragen zum Winter-Immunsystem

Moderates Training 3 bis 5 Mal pro Woche reicht aus, um Immunzellen zu aktivieren, ohne den Körper zu überfordern.

Beeren, Zitrusfrüchte, fermentierte Lebensmittel, Nüsse, Tee, Vitamin-D-Quellen und eiweißreiche Mahlzeiten.

Der Darm beherbergt einen Großteil der Immunzellen. Probiotische und präbiotische Lebensmittel unterstützen seine Balance.

Tageslicht, Bewegung an der frischen Luft, proteinreiche Ernährung und eine gute Schlafroutine helfen spürbar gegen Stimmungstiefs.

Fazit