Frühlingstraining fühlt sich leicht an – und genau das ist das Risiko

Kaum werden die Tage heller, steigt dein Drive. Du bist wacher und fokussierter im Training. Was im Januar hart war, fühlt sich jetzt kontrollierbar an.

Das Problem: Dein Gefühl hat aufgeholt. Deine Muskeln, Sehnen und Bänder nicht.

Frühling aktiviert dein Nervensystem – nicht deine Sehnen Längere Tage erhöhen die Lichtaufnahme und Licht ist ein starker Taktgeber für dein Nervensystem. Untersuchungen zur saisonalen Aktivierung zeigen, dass mehr Tageslicht mit höherer Wachheit, besserer Stimmung und gesteigerter Bewegungsbereitschaft einhergeht.

Kurz gesagt: Dein Aktivierungs-System feuert stärker. Das fühlt sich wie Leistungszuwachs an, ist aber vor allem Aktivierung.

Du spürst:

mehr Trainingslust

geringere subjektive Anstrengung

höhere Risikobereitschaft

schnellere Entscheidungsfähigkeit Doch Muskeln, Sehnen, Bänder und passive Strukturen passen sich nicht im selben Tempo an. Belastbarkeit von Muskeln und Sehnen entsteht durch Progression und Progression braucht Wochen, nicht Sonnenstunden.

Genau hier entsteht die Frühjahrs-Falle:

Du erhöhst Volumen.

Du verkürzt Pausen.

Du addierst spontane Extra-Sessions.

Du verschiebst deine Deload-Woche. Nicht, weil dein Körper bereit ist – sondern weil es sich so anfühlt.

Warum dein Belastungsgefühl dich jetzt täuscht Deine interne Belastungsskala ist kein objektives Messinstrument. Sie wird stark vom zentralen Nervensystem beeinflusst.

Die bekannte RPE-Skala nach Borg (1998) gilt als valides Tool zur Steuerung von Trainingsintensität – bleibt aber subjektiv. Studien zeigen, dass mentale Aktivierung oder Ermüdung die wahrgenommene Anstrengung deutlich verschieben können, selbst wenn die mechanische Belastung identisch bleibt (Marcora et al., 2009, Journal of Applied Physiology).

Mehr Aktivierung senkt die wahrgenommene Anstrengung. Die mechanische Last bleibt identisch.

Was im Winter eine 8 von 10 war, fühlt sich jetzt wie eine 6 an. Die Sehne aber weiß davon nichts. Viele Überlastungen entstehen deshalb nicht im dunklen Winter, sondern im hellen Frühling, wenn Motivation schneller steigt als Anpassung.

Typische Muster im März und April:

Sprunghafte Intensitätssteigerungen

Mehr High-Intensity-Sessions pro Woche

Wegfall geplanter Regeneration

Erste diffuse Reizungen an Knie, Achillessehne oder Schulter Das Nervensystem liefert kurzfristig mehr Output. Passive Strukturen reagieren verzögert.

Das Positionspapier von Meeusen et al. (2013, European Journal of Sport Science) beschreibt genau dieses Muster: Überlastung entsteht selten durch eine einzelne harte Einheit, sondern durch ein schleichendes Missverhältnis zwischen Belastung und Regeneration über mehrere Wochen.

Und genau diese Verzögerung produziert Plateaus, Reizüberflutung oder Verletzungen – oft 3–6 Wochen später.

Deshalb gilt jetzt mehr als sonst:

Steigere nicht nach Gefühl, sondern nach Plan. Stattdessen halte dein Volumen mindestens 2–3 Wochen stabil, bevor du Intensität erhöhst. Lass Deload-Phasen stehen, gerade, wenn du dich stark fühlst.

Frühlingsenergie ist ein Booster. Aber kein Belastungsmarker.

FAQ: Frühlingstraining für ambitionierte Sportler Warum fühle ich mich im Frühling leistungsfähiger? Mehr Tageslicht aktiviert dein Nervensystem und erhöht Wachheit sowie Trainingsmotivation. Das steigert dein Leistungsgefühl – unabhängig von struktureller Anpassung. Ist es sinnvoll, jetzt schneller zu progressieren? Nur wenn dein Trainingsplan es vorsieht. Zu schnelle Volumen- oder Intensitätssteigerungen erhöhen das Risiko für Überlastung, besonders bei Sehnen und Gelenken. Warum entstehen Überlastungen oft im Frühjahr? Weil subjektive Leichtigkeit die reale Belastbarkeit überholt. Motivation steigt schneller als strukturelle Anpassung.