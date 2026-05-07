Jefferson Curl: Technik, Vorteile und Risiken

In Mobility-Programmen, Calisthenics-Workouts und Athletiktraining taucht eine Übung immer häufiger auf: der Jefferson Curl. Besonders im Functional Training gilt er als effektiver Move für mehr Beweglichkeit der hinteren Muskelkette.

Gleichzeitig sorgt die Übung für Diskussionen, weil die Wirbelsäule bewusst unter Last gebeugt wird.

Was ist der Jefferson Curl? Der Jefferson Curl ist eine Kombination aus Mobility- und Kraftübung. Du rollst dabei deine Wirbelsäule kontrolliert Wirbel für Wirbel ein, während du ein Gewicht Richtung Boden absenkst.

Typisch ausgeführt wird die Übung:

auf einer Box oder erhöhten Plattform

mit Langhantel, Kurzhantel oder Kettlebell

mit sehr leichtem Gewicht Im Gegensatz zu klassischen Übungen wie Deadlifts oder Good Mornings liegt der Fokus beim Jefferson Curl weniger auf Kraft, sondern auf kontrollierter Beweglichkeit der Wirbelsäule.

Die Bewegung stammt ursprünglich aus dem Turn- und Gymnastiktraining, wo kontrollierte Wirbelsäulenbewegungen seit Jahrzehnten Teil der Athletik sind.

Jefferson Curl: Diese Muskeln arbeiten Beim Jefferson Curl wird vor allem die sogenannte hintere Muskelkette aktiviert.

Dazu gehören:

Hamstrings (Oberschenkelrückseite)

Gesäßmuskulatur

Rückenstrecker

Tiefe Stabilisationsmuskeln entlang der Wirbelsäule

Faszien der hinteren Kette Die Bewegung kombiniert aktive Dehnung und Muskelkontrolle. Genau deshalb wird sie häufig im Mobility-Training eingesetzt.

Jefferson Curl richtig ausführen Deine Jefferson-Curl-Anleitung in 4 Schritten:

Stelle dich auf eine Box und halte eine leichte Hantel vor dem Körper. Rolle deine Wirbelsäule langsam Wirbel für Wirbel, nach vorne ein. Senke das Gewicht kontrolliert Richtung Boden, bis du eine Dehnung in den Hamstrings spürst. Rolle dich anschließend langsam wieder auf – Kopf kommt zuletzt nach oben. Die wichtigste Regel: Langsam und kontrolliert arbeiten.

Startposition

Stelle dich auf eine stabile Box oder Plattform.

Füße etwa hüftbreit auseinander.

Halte eine leichte Hantel vor deinem Körper.

Brust aufrecht, Blick nach vorne. Wirbelsäule einrollen

Jetzt beginnt die eigentliche Bewegung.

Senke zuerst den Kopf leicht nach vorne.

Rolle die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel ein.

Schultern folgen nach vorne.

Das Gewicht sinkt langsam Richtung Boden. Wichtig: Beuge dich nicht einfach nach vorn, sondern rolle deine Wirbelsäule bewusst ab.

Untere Position

Im tiefsten Punkt hängt das Gewicht locker nach unten.

Du spürst vor allem eine Dehnung in:

Hamstrings

Rückenstrecker

Faszien entlang der Wirbelsäule Aufrichten

Nun rollst du dich wieder auf:

Beginne mit der Lendenwirbelsäule.

Richte dich Wirbel für Wirbel auf.

Der Kopf kommt zuletzt nach oben. Jefferson Curl auf einen Blick• Ziel: Mobility der hinteren Muskelkette

• Schwierigkeit: Fortgeschritten

• Gewicht: sehr leicht

• Wiederholungen: 6–10, langsam

Jefferson-Curl-Vorteile: Das bringt dir die Übung Richtig ausgeführt verbessert die Übung mehrere Trainingsbereiche gleichzeitig.

Mehr Beweglichkeit der hinteren Muskelkette

Der Jefferson Curl kombiniert aktive Dehnung mit kontrollierter Bewegung. Die Hamstrings und der Rückenstrecker werden dabei mobilisiert. Eine Studie weist darauf hin, dass gezielte Mobilitäts- und Dehnreize die neuromuskuläre Kontrolle und Beweglichkeit verbessern können.

Bessere Kontrolle der Wirbelsäule Viele Trainingsprogramme stärken zwar den Rücken, trainieren aber kaum die segmentale Beweglichkeit der Wirbelsäule.

Hier setzt der Jefferson Curl an: Du lernst, deine Wirbelsäule aktiv zu kontrollieren – nicht nur zu stabilisieren. Das kann auch im Alltag relevant sein – etwa beim Heben, Bücken oder Rotieren.

Ergänzung für Athletiktraining Im Athletiktraining wird die Übung häufig genutzt, um:

Beweglichkeit zu erhöhen

Bewegungsqualität zu verbessern

Verletzungen vorzubeugen Besonders im Calisthenics- und Turntraining ist der Jefferson Curl deshalb verbreitet.

So baust du den Jefferson Curl in dein Training ein Viele machen den Fehler, den Jefferson Curl wie eine klassische Kraftübung zu behandeln. Genau das ist er aber nicht.

So setzt du ihn sinnvoll ein:

Im Warm-up oder Mobility-Block, nicht im Hauptsatz

2–3 Sätze mit 6–10 langsamen Wiederholungen

Tempo bewusst kontrollieren (ca. 4–5 Sekunden pro Wiederholung) Wichtig: Der Fokus liegt nicht auf Gewicht, sondern auf Kontrolle und Bewegungsqualität.

Progression: So steigerst du dich richtig Der größte Fehler beim Jefferson Curl ist zu viel Gewicht zu früh.

So gehst du vor:

Starte ohne Zusatzgewicht oder mit sehr leichter Last

Erst Bewegungsradius und Kontrolle verbessern

Dann langsam Gewicht steigern (z. B. 2–5 kg) Regel: Erst Kontrolle, dann Belastung.

Risiken: Warum der Jefferson Curl umstritten ist Die Hauptkritik betrifft die Belastung der Wirbelsäule in Beugung unter Last. In klassischen Rückenschulen wurde diese Position lange vermieden, weil sie den Druck auf Bandscheiben erhöhen kann. Entscheidend ist jedoch nicht die Bewegung selbst – sondern wie du sie ausführst.

Probleme entstehen vor allem, wenn ...

zu schwere Gewichte verwendet werden,

die Bewegung ruckartig erfolgt,

die Technik unsauber ist,

bereits Rückenprobleme bestehen. Deshalb gilt beim Jefferson Curl eine zentrale Regel: Progression vor Gewicht. Viele Trainer empfehlen, zunächst nur mit 2–5 kg Zusatzgewicht zu arbeiten.

Häufige Technik-Fehler beim Jefferson Curl Diese Technikfehler erhöhen das Risiko für Überlastungen.

Zu viel Gewicht

Der Jefferson Curl ist keine Kraftübung. Zu schwere Gewichte erhöhen unnötig die Belastung der Wirbelsäule.

Zu schnelle Bewegung

Die Übung lebt von Kontrolle. Schnelle Wiederholungen verlieren den Mobility-Effekt.

Bewegung aus der Hüfte statt aus der Wirbelsäule

Viele Sportler beugen einfach die Hüfte. Der eigentliche Zweck der Übung – segmentale Wirbelsäulenbewegung – geht dadurch verloren.

Für wen ist der Jefferson Curl sinnvoll? Die Übung eignet sich vor allem für:

erfahrene Kraftsportler

Mobility-Training

Functional Training

Calisthenics und Turntraining Weniger geeignet ist sie für:

Trainingsanfänger

Akute Rückenbeschwerden

Bandscheibenprobleme Alternativen zum Jefferson Curl Wenn dir die Übung zu anspruchsvoll erscheint, gibt es mehrere Alternativen.

Romanian Deadlift

Westend61, Getty Images Der Romanian Deadlift trainiert gezielt die hintere Muskelkette – vor allem Hamstrings, Gesäß und Rückenstrecker.

Der Romanian Deadlift trainiert:

Hamstrings

Gesäß

Rückenstrecker Die Wirbelsäule bleibt dabei neutral.

Good Mornings

South Agency, Getty Images Im Gegensatz zum Jefferson Curl bleibt die Wirbelsäule beim Good Morning stabil – die Bewegung kommt aus der Hüfte.

Die Übung stärkt ebenfalls die hintere Muskelkette und trainiert vor allem die Hüftstreckung.

Hamstring-Mobility-Übungen

Auch klassische Mobility-Übungen können helfen:

Aktive Hamstring-Dehnung

Jefferson Curl ohne Gewicht

Hüft-Hinge-Drills

FAQ zum Jefferson Curl Ist der Jefferson Curl gut für den Rücken? Die Übung kann Beweglichkeit und Kontrolle der Wirbelsäule verbessern – vorausgesetzt, sie wird langsam und mit geringer Last aufgebaut. Welche Muskeln trainiert der Jefferson Curl? Vor allem die hintere Muskelkette: Hamstrings, Gesäß, Rückenstrecker. Ist der Jefferson Curl gefährlich? Bei falscher Technik oder zu hoher Last kann die Belastung auf Bandscheiben steigen. Wie viel Gewicht sollte man verwenden? Viele Coaches empfehlen, zunächst mit Körpergewicht oder etwa 2–5 kg Zusatzgewicht zu beginnen. Ist der Jefferson Curl besser als Deadlifts? Nein. Deadlifts trainieren vor allem Kraft, während der Jefferson Curl stärker auf Mobilität und Bewegungsqualität abzielt.

Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Fragen wende dich bitte an Fachpersonal.