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Fitness
Krafttraining

Jefferson Curl: Technik, Vorteile und Risiken

Mobility für deine Wirbelsäule
Jefferson Curl: Technik, Vorteile und Risiken

Die Wirbelsäule unter Last beugen? Genau das macht den Jefferson Curl so umstritten. Richtig ausgeführt kann er deine Beweglichkeit verbessern – falsch gemacht wird er zum Risiko.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.05.2026
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Ein junger Mann in orangener Sportkleidung dehnt sich vor dem Training im Fitnessstudio.
Foto: Hirurg, Getty Images

In Mobility-Programmen, Calisthenics-Workouts und Athletiktraining taucht eine Übung immer häufiger auf: der Jefferson Curl. Besonders im Functional Training gilt er als effektiver Move für mehr Beweglichkeit der hinteren Muskelkette.

Gleichzeitig sorgt die Übung für Diskussionen, weil die Wirbelsäule bewusst unter Last gebeugt wird.

Was ist der Jefferson Curl?

Der Jefferson Curl ist eine Kombination aus Mobility- und Kraftübung. Du rollst dabei deine Wirbelsäule kontrolliert Wirbel für Wirbel ein, während du ein Gewicht Richtung Boden absenkst.

Typisch ausgeführt wird die Übung:

  • auf einer Box oder erhöhten Plattform
  • mit Langhantel, Kurzhantel oder Kettlebell
  • mit sehr leichtem Gewicht

Im Gegensatz zu klassischen Übungen wie Deadlifts oder Good Mornings liegt der Fokus beim Jefferson Curl weniger auf Kraft, sondern auf kontrollierter Beweglichkeit der Wirbelsäule.

Die Bewegung stammt ursprünglich aus dem Turn- und Gymnastiktraining, wo kontrollierte Wirbelsäulenbewegungen seit Jahrzehnten Teil der Athletik sind.

Jefferson Curl: Diese Muskeln arbeiten

Beim Jefferson Curl wird vor allem die sogenannte hintere Muskelkette aktiviert.

Dazu gehören:

  • Hamstrings (Oberschenkelrückseite)
  • Gesäßmuskulatur
  • Rückenstrecker
  • Tiefe Stabilisationsmuskeln entlang der Wirbelsäule
  • Faszien der hinteren Kette

Die Bewegung kombiniert aktive Dehnung und Muskelkontrolle. Genau deshalb wird sie häufig im Mobility-Training eingesetzt.

Jefferson Curl richtig ausführen

Deine Jefferson-Curl-Anleitung in 4 Schritten:

  1. Stelle dich auf eine Box und halte eine leichte Hantel vor dem Körper.
  2. Rolle deine Wirbelsäule langsam Wirbel für Wirbel, nach vorne ein.
  3. Senke das Gewicht kontrolliert Richtung Boden, bis du eine Dehnung in den Hamstrings spürst.
  4. Rolle dich anschließend langsam wieder auf – Kopf kommt zuletzt nach oben.

Die wichtigste Regel: Langsam und kontrolliert arbeiten.

Startposition

  • Stelle dich auf eine stabile Box oder Plattform.
  • Füße etwa hüftbreit auseinander.
  • Halte eine leichte Hantel vor deinem Körper.
  • Brust aufrecht, Blick nach vorne.

Wirbelsäule einrollen

Jetzt beginnt die eigentliche Bewegung.

  • Senke zuerst den Kopf leicht nach vorne.
  • Rolle die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel ein.
  • Schultern folgen nach vorne.
  • Das Gewicht sinkt langsam Richtung Boden.

Wichtig: Beuge dich nicht einfach nach vorn, sondern rolle deine Wirbelsäule bewusst ab.

Untere Position

Im tiefsten Punkt hängt das Gewicht locker nach unten.

Du spürst vor allem eine Dehnung in:

  • Hamstrings
  • Rückenstrecker
  • Faszien entlang der Wirbelsäule

Aufrichten

Nun rollst du dich wieder auf:

  • Beginne mit der Lendenwirbelsäule.
  • Richte dich Wirbel für Wirbel auf.
  • Der Kopf kommt zuletzt nach oben.

Jefferson Curl auf einen Blick• Ziel: Mobility der hinteren Muskelkette
• Schwierigkeit: Fortgeschritten
• Gewicht: sehr leicht
• Wiederholungen: 6–10, langsam

Jefferson-Curl-Vorteile: Das bringt dir die Übung

Richtig ausgeführt verbessert die Übung mehrere Trainingsbereiche gleichzeitig.

Mehr Beweglichkeit der hinteren Muskelkette

Der Jefferson Curl kombiniert aktive Dehnung mit kontrollierter Bewegung. Die Hamstrings und der Rückenstrecker werden dabei mobilisiert. Eine Studie weist darauf hin, dass gezielte Mobilitäts- und Dehnreize die neuromuskuläre Kontrolle und Beweglichkeit verbessern können.

Bessere Kontrolle der Wirbelsäule

Viele Trainingsprogramme stärken zwar den Rücken, trainieren aber kaum die segmentale Beweglichkeit der Wirbelsäule.

Hier setzt der Jefferson Curl an: Du lernst, deine Wirbelsäule aktiv zu kontrollieren – nicht nur zu stabilisieren. Das kann auch im Alltag relevant sein – etwa beim Heben, Bücken oder Rotieren.

Ergänzung für Athletiktraining

Im Athletiktraining wird die Übung häufig genutzt, um:

  • Beweglichkeit zu erhöhen
  • Bewegungsqualität zu verbessern
  • Verletzungen vorzubeugen

Besonders im Calisthenics- und Turntraining ist der Jefferson Curl deshalb verbreitet.

So baust du den Jefferson Curl in dein Training ein

Viele machen den Fehler, den Jefferson Curl wie eine klassische Kraftübung zu behandeln. Genau das ist er aber nicht.

So setzt du ihn sinnvoll ein:

  • Im Warm-up oder Mobility-Block, nicht im Hauptsatz
  • 2–3 Sätze mit 6–10 langsamen Wiederholungen
  • Tempo bewusst kontrollieren (ca. 4–5 Sekunden pro Wiederholung)

Wichtig: Der Fokus liegt nicht auf Gewicht, sondern auf Kontrolle und Bewegungsqualität.

Progression: So steigerst du dich richtig

Der größte Fehler beim Jefferson Curl ist zu viel Gewicht zu früh.

So gehst du vor:

  • Starte ohne Zusatzgewicht oder mit sehr leichter Last
  • Erst Bewegungsradius und Kontrolle verbessern
  • Dann langsam Gewicht steigern (z. B. 2–5 kg)

Regel: Erst Kontrolle, dann Belastung.

Risiken: Warum der Jefferson Curl umstritten ist

Die Hauptkritik betrifft die Belastung der Wirbelsäule in Beugung unter Last. In klassischen Rückenschulen wurde diese Position lange vermieden, weil sie den Druck auf Bandscheiben erhöhen kann. Entscheidend ist jedoch nicht die Bewegung selbst – sondern wie du sie ausführst.

Probleme entstehen vor allem, wenn ...

  • zu schwere Gewichte verwendet werden,
  • die Bewegung ruckartig erfolgt,
  • die Technik unsauber ist,
  • bereits Rückenprobleme bestehen.

Deshalb gilt beim Jefferson Curl eine zentrale Regel: Progression vor Gewicht. Viele Trainer empfehlen, zunächst nur mit 2–5 kg Zusatzgewicht zu arbeiten.

Häufige Technik-Fehler beim Jefferson Curl

Diese Technikfehler erhöhen das Risiko für Überlastungen.

Zu viel Gewicht

Der Jefferson Curl ist keine Kraftübung. Zu schwere Gewichte erhöhen unnötig die Belastung der Wirbelsäule.

Zu schnelle Bewegung

Die Übung lebt von Kontrolle. Schnelle Wiederholungen verlieren den Mobility-Effekt.

Bewegung aus der Hüfte statt aus der Wirbelsäule

Viele Sportler beugen einfach die Hüfte. Der eigentliche Zweck der Übung – segmentale Wirbelsäulenbewegung – geht dadurch verloren.

Für wen ist der Jefferson Curl sinnvoll?

Die Übung eignet sich vor allem für:

  • erfahrene Kraftsportler
  • Mobility-Training
  • Functional Training
  • Calisthenics und Turntraining

Weniger geeignet ist sie für:

  • Trainingsanfänger
  • Akute Rückenbeschwerden
  • Bandscheibenprobleme

Alternativen zum Jefferson Curl

Wenn dir die Übung zu anspruchsvoll erscheint, gibt es mehrere Alternativen.

Romanian Deadlift

Muskulöser Mann trainiert im Fitnessstudio mit einer Langhantel
Westend61, Getty Images
Der Romanian Deadlift trainiert gezielt die hintere Muskelkette – vor allem Hamstrings, Gesäß und Rückenstrecker.

Der Romanian Deadlift trainiert:

  • Hamstrings
  • Gesäß
  • Rückenstrecker

Die Wirbelsäule bleibt dabei neutral.

Good Mornings

Ein Mann, der allein im Fitnessstudio mit Gewichten trainiert.
South Agency, Getty Images
Im Gegensatz zum Jefferson Curl bleibt die Wirbelsäule beim Good Morning stabil – die Bewegung kommt aus der Hüfte.

Die Übung stärkt ebenfalls die hintere Muskelkette und trainiert vor allem die Hüftstreckung.

Hamstring-Mobility-Übungen

Auch klassische Mobility-Übungen können helfen:

  • Aktive Hamstring-Dehnung
  • Jefferson Curl ohne Gewicht
  • Hüft-Hinge-Drills

FAQ zum Jefferson Curl

Die Übung kann Beweglichkeit und Kontrolle der Wirbelsäule verbessern – vorausgesetzt, sie wird langsam und mit geringer Last aufgebaut.

Vor allem die hintere Muskelkette: Hamstrings, Gesäß, Rückenstrecker.

Bei falscher Technik oder zu hoher Last kann die Belastung auf Bandscheiben steigen.

Viele Coaches empfehlen, zunächst mit Körpergewicht oder etwa 2–5 kg Zusatzgewicht zu beginnen.

Nein. Deadlifts trainieren vor allem Kraft, während der Jefferson Curl stärker auf Mobilität und Bewegungsqualität abzielt.

Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Fragen wende dich bitte an Fachpersonal.

Fazit

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