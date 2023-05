Gutartige Prostatavergrößerung: Symptome & Hilfe

Es gibt pflanzliche Medikamente, die Hilfe bei einer Prostatavergrößerung versprechen, allerdings fehlt dafür oft die wissenschaftliche Evidenz. Eine Studie belegt jetzt jedoch den tatsächlichen Nutzen des Wirkstoffs Serenoa Repens, das aus Sägepalmen-Extrakt gewonnen wird. Enthalten ist das rezeptfreie Extrakt pur z.B. in Bioxera-Kapseln (400 mg), oder in Ergänzung von z.B. Kürbissamenöl , dessen Bestandteile die Muskulatur von Blase und Prostata positiv beeinflussen soll. "Mit dem Auftreten der ersten Symptome kann es Sinn machen, Phytotherapeutika einmal auszuprobieren", so Prof. Miernik.

Kai Zhang et al. (2021): The efficacy and safety of Serenoa repens extract for the treatment of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. World Journal of Urology, [online] Link