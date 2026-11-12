Vorsorgeuntersuchungen sind ein wichtiger Baustein, um auch mit 50 plus gesund und leistungsfähig zu bleiben. Das gilt besonders dann, wenn sich körperliche Veränderungen bemerkbar machen. Wer trotz intensiven Trainings keine Muskeln mehr aufbaut und/oder bei wem die Muskelkraft stagniert, kann mit dem anonymen Selbsttest unter www.testocheck.de zunächst überprüfen, ob möglicherweise ein Testosteronmangel hinter den Beschwerden steckt.

Auch bei Libidoverlust, Potenzstörungen, Antriebsschwäche, Müdigkeit, Schlafstörungen oder depressiven Verstimmungen kann der Test einen ersten Hinweis geben.

Der von Expertinnen und Experten entwickelte Selbsttest hilft dabei einzuschätzen, ob ein Testosteronmangel vorliegen könnte. Deutet das Ergebnis auf einen möglichen Mangel hin, sollten Betroffene eine Arztpraxis (z. B. für Urologie oder Andrologie) aufsuchen. Mit einer Blutuntersuchung lässt sich feststellen, ob tatsächlich ein Testosteronmangel vorliegt.

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Ein Testosteronmangel lässt sich gut behandeln. In Deutschland stehen folgende Therapieoptionen zur Verfügung: Testosteron-Depotspritzen, die in der Arztpraxis verabreicht werden, und Testosteron-Gele, die der Patient einmal täglich selbst auf die Haut aufträgt.

Wichtig zu wissen: Ein Testosteronmangel ist nicht selten, wird aber oft übersehen. In Deutschland ist etwa jeder vierte Mann um die 60 Jahre betroffen. Doch auch jüngere Männer können bereits erniedrigte Testosteronspiegel haben und entsprechende Symptome entwickeln.

Mach den Test Du bemerkst typische Beschwerden und möchtest wissen, ob ein Testosteronmangel dahinterstecken könnte? Unter www.testocheck.de kannst du mit einem anonymen Selbsttest eine erste Einschätzung erhalten.

Weist das Ergebnis auf einen möglichen Testosteronmangel hin, solltest du eine Arztpraxis (z. B. für Urologie oder Andrologie) aufsuchen und deinen Testosteronspiegel überprüfen lassen. Ob tatsächlich ein Mangel vorliegt, lässt sich mit einer Blutuntersuchung feststellen.

Mehr Infos unter www.mannvital.de

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