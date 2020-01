Tipps gegen Kater So wirst du einen Hangover schnell wieder los

Am Morgen nach der Party kollabiert dein Magen und der Kopf droht zu platzen? Dann solltst du diese 8 effektiven Anti-Kater-Tipps kennen

Du kennst das: Du bist mit Freunden auf einer Party eingeladen und feierst ausgelassen. Eigentlich wolltest du nur ein oder zwei Bierchen trinken, doch irgendwie ist es wieder zu viel geworden. Am nächsten Morgen folgt dann das scheinbar Unausweichliche: Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen. Wir verraten dir, was es mit dem Hangover auf sich hat, und mit welchen Tipps du den unliebsamen Kater in ein zahmes Kätzchen verwandelst.

Wie entsteht ein Kater?

Der Übeltäter ist Alkohol. Der Grund: Alkohol wirkt entwässernd. Er blockiert das Hormon Vasopressin, dass die Wasserausscheidung im Körper reguliert. Das führt dazu, dass man häufiger als sonst zur Toilette muss. Dabei wird nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium ausgeschieden. Zusätzlich entstehen beim Alkohol-Abbau, insbesondere beim Abbau der Fuselalkohole wie Methanol, Propanol oder Butanol, in der Leber Giftstoffe. Dadurch können sich die Blutgefäße, ähnlich wie bei einer Migräne, weiten, wodurch zu wenig Sauerstoff zum Gehirn gelangt. Die Folge: fiese Kopfschmerzen.

astrarot / shutterstock.com Eine feuchtfröhliche Party endet meist unschöner, als sie angefangen hat - nämlich mit einem Kater!

Die 8 effektivsten Tipps gegen den Kater

Keine Sorge, du kannst etwas gegen den ungewollten Begleiter von zu viel Alkohol am nächsten Morgen tun. Hier sind die Top 8:

1. Wasser, das beste Hausmittel gegen Hangover

Da Alkohol harntreibend wirkt, solltest du nach einer durchzechten Nacht so viel Flüssigkeit zu dir nehmen wie möglich. Fang bereits während der Party an. Bestell zu jedem alkoholischen Getränk ein Glas Wasser dazu. Das beugt der Dehydration vor. Bevor du zu Bett gehst, solltest du zusätzlich ein großes Glas (zirka 500 Milliliter) trinken. So verhinderst du nicht nur einen Wasser- und Elektrolyt-Mangel, sondern auch den Nachdurst: das ausgetrocknete Gefühl nach zu viel Alkohol. Greife gerne zu Leitungswasser, das enthält genauso viele Mineralien wie das Wasser aus den meisten Wasserflaschen. Auch musst du keine Sportgetränke kaufen, um deinen Elektrolythaushalt wieder aufzufüllen.

So beschleunigst du den Alkoholabbau

Sollte es in deinem Magen rumoren, mach dir am Morgen einen Tee. Der kann den durch den Alkohol angegriffenen Magen beruhigen. Kräuter- und Kamillentee sind besonders magenschonend. Sobald sich dein Magen beruhigt hat, gönne dir ein ausgewogenes Frühstück.

5 SOS-Tipps gegen Kopfschmerzen

fizkes / shutterstock.com Durch den Alkohol verliert der Körper viel Flüssigkeit. Trink daher genügend Wasser

2. Das beste Katerfrühstück nach zu viel Alkohol

Das Katerfrühstück ist die perfekte Gelegenheit, um deinen Körper mit allen Nährstoffen zu versorgen, die er in der Nacht verloren hat.

Kohlenhydrate für mehr Power: Da der Alkohol-Abbau dem Körper viel Energie raubt, solltest du ausreichend Kohlenhydrate zu dir nehmen, um den Körper wieder mit Energie zu versorgen. Normalerweise produziert die Leber Glukose aus gespeicherten Kohlenhydraten, wenn der Blutzuckerspiegel gering ist. Nach einer durchzechten Nacht ist die Leber allerdings bereits damit beschäftigt, den Alkohol zu metabolisieren. Daher kann die Leber die gespeicherte Glukose nicht freigeben, um den Körper mit Energie zu versorgen.

Iss salzig: Das Frühstück ist die ideale Gelegenheit, um dem Körper Salze und Mineralien zuzuführen. Tisch dir zum Beispiel Laugengebäck, Rollmops oder einem Spiegelei mit Speck auf. Allesamt enthalten viele Mineralien.

Das Frühstück ist die ideale Gelegenheit, um dem Körper Salze und Mineralien zuzuführen. Tisch dir zum Beispiel Laugengebäck, Rollmops oder einem Spiegelei mit Speck auf. Allesamt enthalten viele Mineralien. Ingwer statt Aspirin: Ingwer kann als natürliches Mittel gegen Kopfschmerzen und Übelkeit helfen. Koche dir eine Tasse Ingwertee oder baue Ingwer in dein Frühstück ein, zum Beispiel im Omelett.

Ingwer kann als natürliches Mittel gegen Kopfschmerzen und Übelkeit helfen. Koche dir eine Tasse Ingwertee oder baue Ingwer in dein Frühstück ein, zum Beispiel im Omelett. Brühe als Alleskönner: Sollte dir noch etwas flau im Magen sein, kannst du dir eine Brühe aufkochen. Diese punktet nicht nur durch ihren Nährstoff- und Salzgehalt, sondern füllt zudem deinen Wasserspeicher wieder auf.

Das beste Katerfrühstück nach der Party

Nitr / shutterstock.com Ein reichhaltiges Frühstück vertreibt so manche müde Geister

3. Kaffee gegen Kater-Kopfschmerzen

Wenn in dir ein Kaffee-Suchti steckt und du nicht auf deine morgendliche Tasse Kaffee verzichten kannst, musst du das auch nicht. Da Kaffee die Blutgefäße verengt, kann die Tasse Kaffee am nächsten Morgen sogar den hartnäckigen Kopfschmerzen entgegenwirken. Achte jedoch darauf, nicht zu viel Kaffee zu trinken, denn der wirkt dehydrierend. Am besten trinkst du ein Glas Wasser dazu.

Das sollte jeder Mann über Bluthochdruck wissen

wavebreakmedia / shutterstock.com Eine Tasse Kaffee kann die Kopfschmerzen lindern und macht wach

4. Ein Spaziergang gegen den Schwindel

Komm raus aus den Federn, zieh dir die Schuhe an. Nach einem kleinen Spaziergang an der frischen Luft wirst du dich gleich besser fühlen. Das hat einen ganz einfachen Grund: Der Abbau von Alkohol verbraucht viel Sauerstoff. An der frischen Luft füllst du die Luft-Reserven wieder auf. Leichte Bewegung sorgt zudem dafür, dass der Kreislauf aus dem Keller kommt.

In Green / shutterstock.com Tanke im Grünen eine extra Portion Sauerstoff

5. Leichtes Training gegen Müdigkeit

Wenn du dich dazu in der Lage fühlst, kannst du leichten Sport treiben. Der bringt nicht nur deinen Kreislauf in Schwung. Die durch Sport freigesetzten Endorphine sorgen außerdem für bessere Stimmung und können Kopfschmerzen lindern. Zusätzlicher Pluspunkt: Die beim Sport verbrannten Kalorien beruhigen das schlechte Gewissen wegen der Kalorien aus der letzten Nacht. Denn Alkohol hat es kalorientechnisch ordentlich in sich.

So profitiert dein Körper vom zeitweiligen Alkoholverzicht

6. Sex hilft nach zu viel Alkohol

Auch Sex hilft gegen Kater-Kopfschmerz. Denn dabei werden Glückshormone ausgeschüttet, die Schmerz dämpfen. Ob du alleine oder zu zweit Spaß hast, ist zweitrangig. Wie wäre es mit etwas Zweisamkeit in der Dusche?

KIRAYONAK YULIYA / shutterstock.com Sex in der Dusche: Das macht nicht nur Spaß, sondern kann auch gegen den Kater helfen

7. Medikamente als letzter Ausweg

Sollten die Kopfschmerzen trotz aller Bemühungen nicht verschwinden, können Schmerzmittel Abhilfe schaffen. Nimm im Notfall eine Aspirin, Ibuprofen oder Naproxen ein, Paracetamol jedoch besser nicht. Denn Paracetamol wird in der Leber über dasselbe Enzym abgebaut wie Alkohol. Das verlangsamt nicht nur den Alkoholabbau, es können auch giftige Abbauprodukte entstehen, welche die Leber schädigen. Bevor du zu Schmerzmitteln greifst, solltest du jedoch etwas gegessen haben. Die Präparate können auf den bereits empfindlichen Magen schlagen und zu Bauchschmerzen oder Erbrechen führen.

Darum sind Schmerztabletten für Sportler gefährlich

LightField Studios / shutterstock.com Letzter Ausweg: Aspirin und Ibuprofen können helfen, hartnäckige Kopfschmerzen loszuwerden

8. Dem Kater clever vorbeugen

Lass es nicht drauf ankommen und beuge einem Hangover einfach vor.

Fettiges Abendessen: Hau vor der Party beim Essen richtig rein und schaff dir so eine gute Grundlage für den Abend. Eine fettige Mahlzeit vor dem Trinken verlangsamt die Aufnahme von Alkohol.

Hau vor der Party beim Essen richtig rein und schaff dir so eine gute Grundlage für den Abend. Eine fettige Mahlzeit vor dem Trinken verlangsamt die Aufnahme von Alkohol. Trinke Alkohol ohne viele Zusatzstoffe : Wähle Getränke, die leicht verträglich sind. Anstatt süßen Wein, Weizen, Whiskey oder Cognac, trink besser Pils, Wodka oder Gin. Die enthalten weniger Zusatzstoffe, die den Kater verschlimmern. Zudem bewirken Zucker und Kohlensäure in manchen alkoholischen Getränken, dass der Alkohol noch schneller ins Blut gelangt.

: Wähle Getränke, die leicht verträglich sind. Anstatt süßen Wein, Weizen, Whiskey oder Cognac, trink besser Pils, Wodka oder Gin. Die enthalten weniger Zusatzstoffe, die den Kater verschlimmern. Zudem bewirken Zucker und Kohlensäure in manchen alkoholischen Getränken, dass der Alkohol noch schneller ins Blut gelangt. Vergiss nicht, Wasser zu trinken: Im besten Fall tauschst du 2 Stunden vor Ende der Party den Alkohol gegen Wasser. So minimiert sich der Kater am nächsten Tag.

Im besten Fall tauschst du 2 Stunden vor Ende der Party den Alkohol gegen Wasser. So minimiert sich der Kater am nächsten Tag. Gönn dir salzige Snacks: Um den Mineralienhaushalt konstant zu halten, snacke schon während der Party Salzstangen oder Kartoffelchips.

Die beste Medizin gegen den Kater ist, ihm vorzubeugen. Je weniger Alkohol und mehr Wasser du trinkst, desto besser wird es dir am nächsten Tag ergehen. Sollte das einmal nicht geklappt haben, helfen dir unsere Tipps garantiert, um den Kater am nächsten Morgen in Schach zu halten.



