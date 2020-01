Besser aussehen 8 Styling-Tipps, mit denen du attraktiver wirkst

Oftmals sind es die kleinen Dinge im Leben, auf die es ankommt. Diese Weisheit lässt sich auch auf dein Auftreten übertragen. Wir stellen dir 8 Tipps vor, die mit kleinem Aufwand einen riesen Effekt erzielen.

1. Ton in Ton kleiden

Ab und zu ist weniger einfach besser. Vor allem wenn es um die Farbe deines Outfits geht. Monochrome Outfits komplett in schwarz wirken stilvoll und smart. Den gleichen Effekt kannst du auch mit einem Navy-Ton oder einem dunklen Grau erreichen. Damit du aber nicht wie eine Farbpalette wirkst, solltest du darauf achten, verschiedene Materialien zu mixen.

2. Putze deine Schuhe

Nimm dir die Zeit und halte deine Schuhe sauber. Gerade ein Lederschuh wirkt am besten, wenn er von Schmutz befreit ist und dezent glänzt. Dazu einfach mit einem Tuch den gröbsten Dreck entfernen und danach mit einem separaten Tuch und etwas Schuhcreme ein wenig nachpolieren – fertig!

3. Nutze das Bügeleisen

Klar, beim Bügeln hat wohl kaum einer Spaß, aber der Aufwand lohnt sich, versprochen! Durch das Bügeln können sich deine Klamotten besser an deine Körperform anpassen und du machst einen besseren Eindruck. Gerade bei Hemden und T-Shirts wirst du den Unterschied sofort bemerken.

4. Oberteile einstecken

Dein Shirt oder Hemd in die Hose zu stecken, ist einer der schnellsten Wege um sofort smarter zu wirken. Positiver Nebeneffekt: Du siehst größer aus, da deine Beine länger wirken. Ein Shirt mit horizontalen Streifen verstärkt den Stretching-Effekt zusätzlich.

5. Pflege für unterwegs

Verpennt und nicht viel Zeit für Hautpflege? Dann mach unterwegs auf dem Weg zur Arbeit oder in die Uni wenigstens diese zwei Schritte:

Ein Augen-Roll-On kühlt (auch unterwegs) sekundenschnell dicke Tränensäcke runter und hat dazu noch einen erfrischenden Wach-Mach-Effekt.

Eine Handcreme in der Tasche lässt deine Hände sofort gepflegter aussehen. Die Wirkung ist nicht zu unterschätzen.

6. Augenringe abdecken

Um die äußeren Zeichen von Müdigkeit zu bekämpfen, greifst du am besten zu einem Concealer. Der verspricht schnelle Abhilfe gegen dunkle Augenschatten. Wähle ein Produkt in deinem Hautton und tupfe den Concealer mit den Fingern vorsichtig auf die Haut unter deinen Augen. Schon wirkst du ausgeschlafen – und jünger.

7. Trinke Wasser!

Wasser zu trinken, ist der einfachste und beste Weg, um sofort frischer auszusehen. Wenn du Durst hast, sieht man das auch deiner Haut an. Eine Wasserflasche für unterwegs erinnert dich ans Trinken und kann dabei auch noch ziemlich stylisch aussehen. Übrigens: Wer viel Wasser trinkt, fühlt sich auch besser – gerade dann sieht man am besten aus!

8. Haltung bewahren

Du solltest die Wirkung, die eine gerade Körperhaltung mit sich bringt, wirklich nicht unterschätzen. Stehst du aufrecht, veränderst du in Sekunden dein komplettes Auftreten und wirkst dadurch auch attraktiver. Also: tief einatmen, Schultern zurück, Kinn nach oben und selbstbewusst durchs Leben gehen!

Wenn du dich an unsere Tipps hältst, kannst du mit nur wenig Aufwand viel bewirken. Die wenige Zeit, die du dafür aufwenden musst, lohnt sich allemal. Schon wenn du nur ein paar Minuten mehr am Tag in dein Aussehen investierst, siehst du garantiert jeden Tag besser aus.