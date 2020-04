Gesichtsmasken für Männer Getestet: Das sind die 4 besten Männermasken für jeden Hauttyp

Masken sind eine Intensivpflege gegen verschiedene Hautprobleme: Es gibt sie gegen Pickel und Mitesser, als klärende Detox-Masken, Anti-Falten-Kuren und Feuchtigkeitspackungen gegen trockene Haut. Allen gemeinsam ist, dass sie für optimale Ergebnisse in regelmäßigen Abständen verwendet werden sollten.

Gesichtspflege für Männer: die besten Tipps

Wie lange müssen Gesichtsmasken einwirken?

Das ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Manche ziehen auch komplett in die Haut ein. Bei denen, die wieder runter müssen, gilt aber: Auf keinen Fall die empfohlene Einwirkzeit vom Hersteller überziehen. Sonst riskierst du Hautirritationen.

Wie häufig sollte ich eine Gesichtsmaske verwenden?

Das lässt sich schwer pauschalisieren. Wie viele Gesichtsmasken in der Woche optimal sind, hängt nämlich zum einen von deinem Hautzustand ab und zum anderen von der Maske, die du verwenden willst. Halte dich deshalb unbedingt an die Herstellerangaben auf der Verpackung. Als Faustregel gilt aber: Feuchtigkeitsmasken kannst du so oft verwenden wie du willst – auch täglich. Säure- und Reinigungsmasken solltest du aber nicht häufiger als 2-3 Mal pro Woche verwenden, da sie die Haut bei zu häufiger Anwendung austrocknen können.

Welche Gesichtsmasken sind die besten?

Welche Gesichtsmaske zu dir passt, hängt natürlich von deinem Hauttyp und deinen individuellen Anforderungen an das Produkt ab. Wünscht du dir eine gründliche Reinigung oder mehr Feuchtigkeit? Ist deine Haut gereizt oder willst du Pickeln vorbeugen? Für alles gibt es die passende Maske.

Die besten Gesichtscremes für Männer

Vor allem in letzter Zeit boomt der Maskenmarkt. Die Beauty-Firmen lancieren immer wieder neue Produkte, die erstmal vielversprechend klingen. Wir haben uns einmal quer durchs Sortiment getestet. Die Masken, die uns überzeugt haben, stellen wir hier vor. Damit du ganz genau weißt, für welche Pflegepackung du dein Geld guten Gewissens ausgeben kannst. Von Drogerie, über Luxus bis hin zu Naturkosmetik ist für jeden Mann etwas dabei.

1. Feuchtigkeitsspendende Tuchmaske für müde Männerhaut

Müde und man sieht’s? Dann leg dir diese Tuchmaske auf: Die Formel mit Taurin (steckt sonst in Energy-Drinks) und Glycerin (spendet der Haut Feuchtigkeit) wirkt wie ein Weckruf für die Haut. Nach 10 Minuten einfach runternehmen und die Reste auf dem Gesicht einmassieren, nicht abwaschen, fertig! Jetzt siehst du frischer und wacher aus. Eine lange Nacht oder Stress im Job sieht dir keiner an.

L'Oréal Paris / PR Macht müde Haut munter: "Men Expert Hydra Energy regenerierende Tuchmaske" von L'Oréal Paris

Pflegeprodukte von L'Oréal Paris Menexpert gibt's hier

2. Säure-Maske für strahlend reine Haut

Diese Maske trägst du am besten 2-3 Mal pro Woche vor dem Schlafengehen auf. Und zwar nicht wie andere Masken als dicke Schicht, sondern eher wie ein Serum. 2 Pumpstöße reichen. Dann lässt du die Maske einfach über Nacht einwirken. Keine Sorge, weil sie sofort einzieht, landet auch nichts im Kissen. Während du schlummerst, löst ein potenter Cocktail aus reinen Citrus-Fruchtsäuren, Bioflavonoiden sowie alpha-Hydroxy- und Polyhydroxysäuren alte Hautschüppchen und Verunreinigungen aus den Poren. Morgens wachst du dann mit viel weicherer Haut auf. Bei regelmäßiger Anwendung beugst du Mitessern, Pickeln und eingewachsenen Barthaaren vor. Tipp: Wenn’s brennt, liegt das an der hohen Säure-Konzentration. Benutz ein bisschen weniger und seltener bis sich deine Haut dran gewöhnt. Auch noch wichtig: Wenn du Säure zur Hautpflege verwendest, solltest du jeden Tag Sonnencreme auftragen, denn so ein Peeling macht die Haut lichtempfindlicher.

Ten.Twelve Skincare / PR Regt die Hauterneuerung an: "Mask to Reveal" von Ten.Twelve Skincare

Jetzt hier bestellen

Pickel loswerden: Das hilft wirklich

3. Natürliche Pflege für sensible Haut

Deine Haut ist rot und trocken? Dann hast du bei der Pflege vielleicht übertrieben. Linderung verspricht diese Maske – auf rein natürlicher Basis. Drin stecken Kokosöl, Sheabutter und Zaubernusswasser. Die Maske fühlt sich sehr reichhaltig ein, wird von durstiger Haut aber fast komplett aufgesogen. Nach 20 Minuten kannst du den letzten Rest mit einem feuchten Waschlappen abnehmen oder einfach auf der Haut lassen. So profitiert deine Haut noch mehr. Spannungsgefühl und Rötungen sollten jetzt Geschichte sein.

Dr. Hauschka / PR Lindert Hautreizungen: "Beruhigende Maske" von Dr. Hauschka

Jetzt hier bestellen

4. Peel-off-Maske gegen Unreinheiten

Nicht erschrecken, nicht nur die Verpackung, auch was aus der Tube kommt ist tiefschwarz: Für die Farbe der Maske ist natürliche schwarze Bambus-Aktivkohle verantwortlich, die Unreinheiten sanft entfernt. Trage eine gleichmäßige Schicht auf die gereinigte, trockene Haut auf. Dann heißt es warten. Mindestens 15, noch besser 20 Minuten. Die Maske sollte komplett trocken sein. Denn sie wird abgezogen und nicht abgewaschen. Im Gegensatz zu vielen anderen Peeling-Masken lässt sich diese hier, wenn du sie dünn genug aufgetragen hast, super abziehen. Gut, in einem Stück klappt das auch hier nicht. Aber es ist deutlich weniger Gepule als bei anderen Peel-Off-Masken. Tipp: Augenbrauen und Barthaare aussparen – sonst ziept's beim Abziehen und im schlimmsten Fall zupfst du sogar ungewollt Haare. Muss ja nicht sein.

Ahava / PR Reinigt porentief: "Dunaliella Algae Refresh & Smooth Peel-Off Mask" von Ahava

Für jede Haut gibt es die passende Maske. Wenn du das Produkt aus unserer Auswahl verwendest, das am besten zu deinen Hautbedürfnissen passt, wirst du bei regelmäßiger Anwendung bald mit einem deutlich besseren Hautbild belohnt. Dran bleiben ist die Devise!