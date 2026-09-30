Cosori Turbo Tower Pro Smart: Smarter Helfer für deine Küche

Du hast Feierabend, bist hungrig und hast Lust auf eine vollwertige Mahlzeit. Idealerweise kombinierst du Fleisch, Geflügel oder Fisch mit knackigem Gemüse und einer sättigenden Beilage. Nur wird ein solches Gericht meist zu einem kleinen Logistikprojekt: drei Pfannen, unterschiedliche Garzeiten und die entscheidende Frage, was wann auf den Herd muss, damit am Ende alles gleichzeitig fertig ist.

Platz sparen mit Dual-Stack Technologie Ein Air Fryer ist die elegante Lösung für solche kulinarischen Herausforderungen. Allerdings bieten die meisten kompakten Geräte nur eine Schublade, während Modelle mit zwei Garkörben ziemlich breit ausfallen. Der Cosori Turbo Tower Pro Smart geht das Problem buchstäblich eine Etage höher an. Statt zwei Körbe raumgreifend nebeneinander zu platzieren, stapelt Cosori sie übereinander. Beide Kochzonen lassen sich getrennt steuern, in der unteren Schublade schafft ein zusätzlicher Grillrost eine dritte physische Garebene. So kannst du beispielsweise Kartoffeln oben, Gemüse unten und Lachs oder Steak auf dem Rost gleichzeitig zubereiten.

Viel Kapazität auf wenig Arbeitsfläche Mit 10,8 Litern Gesamtvolumen bietet der Pro Smart reichlich Kapazität, benötigt aber 41 Prozent weniger Stellfläche als der breitere TwinFry. Das macht sich besonders in Küchen bemerkbar, in denen Kaffeemaschine, Toaster, Mixer und Co. um jeden freien Zentimeter konkurrieren. Statt einen großen Teil der Arbeitsplatte zu blockieren, nutzt der Turbo Tower die Höhe und hält sich mit seinen schlanken Abmessungen angenehm zurück.

Cosori Großes Menü, schlanke Silhouette: Die beiden Garkörbe sind übereinander angeordnet und sparen dadurch wertvolle Arbeitsfläche.



Drei Ebenen für ein komplettes Menü Der eigentliche Clou zeigt sich beim Kochen. Oben befindet sich der erste Garkorb. Im unteren Korb kannst du zusätzlich den erhöhten Grillrost einsetzen und dadurch Lebensmittel auf zwei Höhen verteilen. Zwei getrennt steuerbare Zonen werden so zu drei nutzbaren Garebenen.

Das eröffnet deutlich mehr Möglichkeiten als die klassische Air-Fryer-Runde mit Pommes oder Chicken Wings. Im oberen Korb garen zum Beispiel Kartoffel-Wedges, unten liegt Gemüse und auf dem Grillrost darüber Fisch oder Fleisch. So lassen sich ausgewogene Mahlzeiten aus Kohlenhydrat-, Vitamin- und Proteinquellen bequem gleichzeitig zubereiten. Der untere Korb und sein Grillrost teilen sich dabei dieselbe Einstellung. Die beiden eigentlichen Kochzonen – oben und unten – kannst du dagegen unabhängig voneinander regeln.

Cosori Zwei Körbe, drei Ebenen: Oben garen beispielsweise Kartoffeln, während sich unten Fisch und Gemüse den Platz clever teilen.



Schluss mit dem Timing-Puzzle Dass verschiedene Zutaten unterschiedlich lange brauchen, löst der Turbo Tower mit den Programmen SYNC und MATCH. Mit SYNC stellst du für beide Körbe unterschiedliche Garzeiten und Temperaturen ein. Der Air Fryer koordiniert anschließend den Ablauf so, dass beide Komponenten gleichzeitig fertig werden. MATCH übernimmt dagegen die Einstellungen des einen Korbs für den zweiten – praktisch, wenn du größere Mengen mit identischem Programm zubereiten möchtest.

So muss der Brokkoli nicht warmgehalten werden, während das Steak noch fünf Minuten braucht. Und du musst auch nicht permanent nachrechnen, wann der Garvorgang für welches Gericht gestartet werden sollte.

Knusprig, saftig und auf den Punkt gegart Für die nötige Hitze sorgt beim Pro Smart die DualBlaze-Heiztechnologie. In der unteren Zone arbeiten Heizelemente ober- und unterhalb der Lebensmittel zusammen. Unterstützt werden sie von Gleichstrom-Motoren, die für einen kräftigen und gleichmäßigen Luftstrom sorgen. Das kommt besonders bei Lebensmitteln zum Tragen, bei denen es auf gleichmäßige Bräunung und präzise Temperatur ankommt – etwa bei Steak, Geflügel oder Fisch.

Insgesamt stehen sieben Programme zur Verfügung: Heißluftfrittieren, Backen, Rösten, Grillen, Aufwärmen, Dörren und Teig gehen lassen. Damit kann der Tower weit mehr als Tiefkühlpommes: Gemüse rösten, Fleisch grillen, Essen aufwärmen, Früchte dörren und sogar Muffins oder kleine Kuchen backen gehören ebenfalls zum kulinarischen Programm.

Cosori Nicht nur herzhaft: Mit der Backfunktion gelingen im Turbo Tower auch Muffins, Kuchen und andere süße Leckereien.



Das Smartphone kocht mit Das Smart im Namen ist beim Pro Smart tatsächlich Programm. Über WLAN verbindet sich der Air Fryer mit der kostenlosen VeSync-App und bekommt damit eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionen. Du kannst den Garstatus beider Zonen verfolgen, Programme auswählen sowie Temperatur und Zeit direkt am Smartphone einstellen.

Praktisch ist auch das integrierte Kochdiagramm mit Empfehlungen für über 90 Lebensmittelarten. Ob Rindfleisch, Geflügel oder Gemüse: Die App schlägt passende Programme sowie typische Temperatur- und Zeiteinstellungen vor, die du anschließend individuell anpassen kannst. So musst du nicht bei jedem neuen Gericht erst nach Temperatur und Garzeit suchen.

Für zusätzliche Inspiration stehen mehr als 20 Rezepte mit Nährwertangaben bereit. Gerade wenn du Fleisch, Geflügel oder Fisch mit Gemüse und Beilage ausgewogen kombinieren möchtest, liefert die App damit passende Ideen für komplette Mahlzeiten.

Cosori Mehr als eine Fernbedienung: Die VeSync-App liefert Garzeit- und Temperaturempfehlungen, Rezepte samt Nährwertangaben und sogar einen wöchentlichen Kochbericht.



Weniger Fett, schnellerer Abwasch Air Fryer kommen beim Garen mit deutlich weniger zusätzlichem Öl aus als eine klassische Fritteuse – bei vielen Gerichten ist gar keines nötig. Damit passen sie gut zu einer Küche, in der Genuss und ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln zusammengehören.

Beim Turbo Tower Pro Smart sind zudem beide Garkörbe und die Crisper Plates vollständig keramisch beschichtet. Die PFAS-freie Antihaftoberfläche erleichtert nicht nur das Herausnehmen der Speisen, sondern nach dem Essen auch die Reinigung.

Gerade wenn der Air Fryer mehrmals pro Woche im Einsatz ist, ist das fast genauso wichtig wie zusätzliche Programme. Schließlich bringt die beste Zeitersparnis beim Kochen wenig, wenn sie anschließend beim Schrubben wieder verloren geht.

Cosori Pflegeleicht: Die Garkörbe und Crisper Plates besitzen eine PFAS-freie Keramikbeschichtung und lassen sich nach dem Essen unkompliziert reinigen.

