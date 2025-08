Geschenkideen für Technik-Fans 2025

Ob Geburtstag, Jahrestag, Vatertag oder einfach nur so – du suchst nach einem Geschenk, das Technikherzen höherschlagen lässt? Dann bist du hier genau richtig. Wir verraten, über welche Gadgets, smarte Geräte und Hightech-Spielereien sich einfach jeder freut. Hauptsache der Tüftel- und Spieltrieb oder die Neugier werden getriggert.

Die Insta360 X5 hat uns in der Redaktion sofort begeistert – und das liegt nicht nur an der beeindruckenden Bildqualität. Die 360-Grad-Kamera eröffnet eine völlig neue Welt an kreativen Möglichkeiten: Ob dynamische POV-Videos beim Sport, Reisen, smarte Zeitlupen oder beeindruckende Tiny-Planet-Aufnahmen – hier wird aus jedem Moment eine ganz besondere Erinnerung.