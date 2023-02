Ernährungsplan für den Muskelaufbau JETZT REDUZIERT! Endlich mehr Muskeln mit diesem Ernährungsplan

Mit Pulver und Pillen zu mehr Power und einer muskulösen Optik? Schön wär’s! Klar, gibt’s auch die eine oder andere Nahrungsergänzung für den Muskelaufbau, die du gezielt einsetzen kannst – etwa Proteinshakes oder Kreatin. Doch der Effekt von Supplements macht lediglich einen sehr geringen Anteil einer starken Form aus. Fakt ist: Muskeln entstehen nur durch intensives Training in Kombination mit einer eiweißreichen und ausgewogenen Fitness-Ernährung. Die Ernährung ist sogar noch wichtiger als das Workout: Schließlich isst du mindestens dreimal pro Tag, trainierst aber höchstens einmal täglich.

Hier kann man also viel falsch machen. Daher ist es wichtig, dass du dich mit deiner Ernährung auseinandersetzt, bevor du mit deinem persönlichen "Projekt Muskelaufbau" startest. Das funktioniert für die meisten Männer am besten mit einem strukturierten Ernährungs- und Trainingsplan. Die gute Nachricht:

Genau zu diesem Zweck haben wir einen Muskelaufbau-Ernährungsplan entworfen – den es sowohl einzeln als auch in Kombination mit einem Trainingsplan zu kaufen gibt. Alles, was du dazu brauchst: 8 Wochen und ein wenig Disziplin. Vom 6. bis zum 12. Februar 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit der Muskelaufbau-Ernährung!

Hier kannst du den Ernährungsplan der Woche direkt herunterladen:

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Muskelaufbau-Ernährungsplan für 8 Wochen Ernährungsplan

ideal für den Muskelaufbau

Nährwertangaben und Bilder inklusive

38 Rezeptideen

Du willst ordentlich Muskeln aufbauen? Dann aufgepasst! Denn nur wenn du deinen Körper mit den notwendigen Baustoffen versorgst, legst du an fettfreier Masse zu. Die gute Nachricht: Unser erprobter Ernährungsplan zeigt dir, wie du dich in nur 8 Wochen quasi zur Traumfigur schlemmst. Und dafür musst du nicht einmal ein Sternekoch sein. Denn unsere Rezepte sind lecker, aber simpel. Also, lass es dir schmecken! Wenn du effektiv Muskeln aufbauen willst, musst du mehr Kalorien aufnehmen als du am Ende des Tages verbrauchst. Das ist natürlich kein Freifahrtsschein für endlose Futter-Feste. Denn nicht nur die tägliche Kalorienmenge ist entscheidend, sondern auch die Verteilung der Makronährstoffe (Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett) in deinem Speiseplan. Klingt kompliziert, doch keine Panik: Du hast ja unseren Ernährungsplan. Denn dir sagt dir ganz genau, was auf den Teller muss, damit du ordentliche Muskel-Zuwächse verzeichnen kannst. Worauf wartest du also noch? Ohne die richtige Ernährung ist Muskelaufbau kaum möglich.

auf Kalorien, Sport, Ernährungsweise, Allergien, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglichdank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten

Wie viel Eiweiß muss ich täglich essen?

Eiweißreiche Lebensmittel sind ein Muss für erfolgreichen Muskelaufbau – und das sind die 20 besten Proteinlieferanten. Die darin enthaltenen Aminosäuren bilden nämlich nicht nur die Bausubstanz für deine Muskulatur, sie helfen auch bei der Regeneration und bei zellulären Reparaturprozessen. Der Körper kann Proteine allerdings nicht speichern (im Gegensatz zu Fett und Kohlenhydraten). Folge: Isst du zu wenig Eiweiß oder verbrauchst du zu viel davon, wird deine Muskulatur sogar abgebaut. Daher enthält jede Mahlzeit unseres Plans reichlich tierisches und pflanzliches Protein.

Dein Cookbook Cookbook 30 Protein-Mahlzeiten für mehr Muskeln eCookbook im pdf-Format

eiweißreiche Rezepte für den Muskelzuwachs

inklusive Nährwertangaben

Tierisches Eiweiß aus Fisch, Fleisch, Eiern und Milchprodukte hat zwar eine höhere biologische Wertigkeit und kann dementsprechend vom Körper besser verwertet werden. Doch erst der Mix mit pflanzlichen Eiweißquellen, wie Nüssen oder Hülsenfrüchten, sorgt dafür, dass du täglich alle essenziellen Aminosäuren aufnimmst, die du für den Muskelaufbau dringend benötigst. Wenn du effektiv an Muskelmasse zulegen möchtest, solltest du pro Tag um die 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Tag essen.

Fazit: Mit einem Ernährungsplan erreichst du dein Ziel schneller

Ein strukturierter, zielgerichteter Muskelaufbau-Ernährungsplan erleichtert dir den Weg ans Zuwachs-Ziel. Unser Plan enthält insgesamt 38 leckere Muskelaufbau-Rezepte, sinnvoll strukturiert in 8 detaillierten Wochenplänen plus Ideen für proteinreiche Zwischenmahlzeiten. Zudem haben wir berücksichtigt, dass du natürlich nicht dauerhaft in der Küche stehen willst. Daher kochst du einen Großteil der Gerichte stets in doppelter Menge, so dass du dein Essen am nächsten Tag nur noch aufwärmen musst. Also, worauf wartest du noch?

Ernährungsplan oder Kombi-Plan hier herunterladen und los geht’s:

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Muskelaufbau für Einsteiger in 8 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

nur Kurzhanteln nötig

30 Übungen als Bild und Video

38 geniale Zuwachs-Rezepte

Speziell als Einsteiger hast du die Chance auf imposante muskuläre Zuwächse, jedoch gelingt das nur mit der richtigen Planung und der idealen Kombi aus Training und Ernährung.

auf Kalorien, Sport, Ernährungsweise, Allergien, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglichdank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten