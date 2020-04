Trainingsplan für 8 Wochen So wirst du mit Bodyweight-Training zu Hause rundum fit

Warum unser Trainingsplan Fit wie nie heißt? Weil wir dich damit in Bestform bringen, und zwar mit reinem Eigengewichts-Training. In 8 Wochen wirst du dabei nicht nur deinen eigenen Körper, sondern auch die Schwerkraft völlig neu kennen- oder besser gesagt: spüren lernen. Speziell beim Thema Bodyweight-Training ist es entscheidend, nicht planlos drauf los zu ackern, sondern mit einem strukturierten und durchdachten Trainingsplan zielgerichtet zu trainieren. Konkret kannst du nach 8 Wochen konsequentem Training mit einem Minus an Fett und einem Plus an Muskeln und Athletik rechnen.

Was sind die Vorteile des Eigengewichts-Trainings?

Nur einer von diversen Vorteilen des Eigengewichts-Trainings ist, dass du bei der Tool-freien Trainingsform wertvolle Zeit sparst. Schließlich entfällt die Hin- und Rückfahrt ins Gym. Das hilft übrigens auch gegen den inneren Schweinehund, den du daheim zudem mit deiner persönlichen Workout-Playlist bekämpfen kannst. Und nach dem Training kannst du es dir dann direkt auf deiner heimischen Couch gemütlich machen. Genial, oder?

Was sind die Vorteile eines Profi-Plans?

Um nichts an Effektivität einzubüßen, brauchst du einen durchdachten Plan, der dich trotz fehlender Maschinen zu einer werden lässt. Hier kommt unser Coach ins Spiel, nämlich Niklas Mattern. Der Bodyweight-Experte aus Lüneburg ist sogar Liegestütz-Weltrekordhalter. In nur 60 Sekunden schaffte er ganze 55 Archer-Push-ups (eine fortgeschrittene Variante). Aber keine Sorge! Die Einheiten in diesem Plan sind für jedes Fitness-Level geeignet und somit auch für Einsteiger definitiv machbar. Vor jeder Einheiten bereiten dich die Warm-ups optimal auf die Belastung vor. Zudem lernst du, wie du mit dem richtigen Bewegungs-Tempo die Intensität clever steuern kannst. Wo wir gerade vom Lernen sprechen: Die Workouts enthalten reihenweise kreative Übungen, die dein Bewegungs-Repertoire sinnvoll erweitern. So führt der Plan nicht nur Einsteiger, sondern auch Fortgeschrittene mit Vielfalt und kontinuierlich steigender Intensität ans Ziel.

Training ganz ohne Tools kann effektiv sein – wenn du den richtigen Plan dafür hast. Aufbau, Übungen und Belastung sollten mehr als durchdacht sein. Genau das ist bei unserem Bodyweight-Trainingsplan der Fall. Es winken: weniger Fett sowie mehr Muskeln und Dynamik. Worauf wartest du also noch? Schließlich heißt es "Bodyweight" und nicht "Body wait".

