Carb-Fehler im Gym: So kann Low-Carb dein Training sabotieren

Low‑Carb ist ein Dauertrend – vor allem, wenn es um Fettverlust geht. Viele Trainierende reduzieren Kohlenhydrate, weil sie glauben, dass weniger Carbs zu einem definierteren Körper führen. Im Gym zeigt sich jedoch schnell: Ohne Carbs fehlt dir oft genau die Energie, die du für harte Sätze brauchst.
Warum Krafttraining Kohlenhydrate braucht, statt Low-Carb
Intensive Muskelarbeit läuft nicht primär über Fettverbrennung, sondern über Muskelglykogen – die gespeicherte Form von Kohlenhydraten in der Muskulatur. Murach & Bagley (2016) zeigen in einer Studie: Je intensiver die Belastung, desto stärker ist der Körper auf verfügbare Glykogenspeicher angewiesen.
Das bedeutet, diese Einheiten ziehen ihre Energie fast komplett aus Glykogen:
- schwere Sätze
- explosive Wiederholungen
- metabolisch fordernde Trainingsblöcke
Weil Fett diese Art von Energie nicht schnell genug bereitstellen kann, bist du auf die Carbs angewiesen.
Was passiert, wenn Carbs fehlen?
Wenn du deine Kohlenhydratzufuhr stark reduzierst, sinken die Glykogenspeicher, und das hat direkte Auswirkungen auf dein Training:
1. Weniger Energie für intensive Sätze
Geringe Glykogenspeicher bedeuten, dass du weniger Wiederholungen schaffst, früher einbrichst und dich insgesamt "flacher" fühlst.
2. Schnellere Ermüdung
Low‑Carb‑Zustände reduzieren die Fähigkeit, hohe Trainingsintensitäten über mehrere Sätze hinweg aufrechtzuerhalten.
3. Schlechtere Trainingsqualität
Wenn die Energie fehlt, leidet ...
- deine Technik
- die Explosivität
- die Wiederholungszahl
- deine Gesamtleistung pro Einheit
Weniger Leistung im Training bedeutet auch weniger Anpassung und damit weniger Fortschritt.
Kohlenhydrate feiern ihr Comeback im Gym
Immer mehr Coaches rücken von extremen Low‑Carb‑Ansätzen ab – nicht, weil Kohlenhydratreduktion grundsätzlich schlecht wäre, sondern weil sie für intensives Krafttraining nicht optimal ist.
Kohlenhydrate unterstützen ...
- stabile Leistung über mehrere Sätze
- höhere Trainingsvolumina
- bessere Regeneration durch schnellere Glykogenauffüllung
- eine höhere Trainingsqualität – und damit bessere Fortschritte
Athleten, die hohe Intensitäten oder hohe Volumina trainieren, profitieren von einer ausreichenden Kohlenhydratzufuhr, weil sie die physiologischen Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit verbessern.
FAQ: Die häufigsten Fragen rund um Low-Carb und Trainingsleistung
Weil schwere Sätze fast ausschließlich über Muskelglykogen laufen. Dieses Glykogen stammt aus Kohlenhydraten. Wenn die Speicher leer sind, fehlt die Energie für explosive Wiederholungen, hohe Intensitäten und saubere Technik.
Kurzfristig ja, langfristig leidet die Trainingsqualität. Murach & Bagley (2016) zeigen, dass niedrige Glykogenspeicher die Fähigkeit reduzieren, hohe Intensitäten über mehrere Sätze hinweg aufrechtzuerhalten. Weniger Energie bedeutet weniger Leistung – und damit weniger Trainingsreiz.
Typische Anzeichen sind:
- frühzeitige Ermüdung
- sinkende Wiederholungszahlen
- "schwere" Muskeln
- nachlassende Konzentration
- fehlender Pump (das Training fühlt sich härter an, obwohl das Gewicht gleich bleibt)
Du brauchst nicht viele, aber genug. Eine moderate Kohlenhydratzufuhr ermöglicht weiterhin intensive Sätze, was wiederum den Kalorienverbrauch und die Trainingsqualität hoch hält. Zu wenig Carbs = schlechtere Leistung = schlechtere Ergebnisse.
Für die meisten Athleten reicht eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zwei bis drei Stunden vor dem Training. Bei langen oder sehr intensiven Einheiten können kleine Mengen während des Trainings helfen, die Leistung stabil zu halten.