Carb-Fehler im Gym: So kann Low-Carb dein Training sabotieren

Low‑Carb ist ein Dauertrend – vor allem, wenn es um Fettverlust geht. Viele Trainierende reduzieren Kohlenhydrate, weil sie glauben, dass weniger Carbs zu einem definierteren Körper führen. Im Gym zeigt sich jedoch schnell: Ohne Carbs fehlt dir oft genau die Energie, die du für harte Sätze brauchst.

Warum Krafttraining Kohlenhydrate braucht, statt Low-Carb Intensive Muskelarbeit läuft nicht primär über Fettverbrennung, sondern über Muskelglykogen – die gespeicherte Form von Kohlenhydraten in der Muskulatur. Murach & Bagley (2016) zeigen in einer Studie: Je intensiver die Belastung, desto stärker ist der Körper auf verfügbare Glykogenspeicher angewiesen.

Das bedeutet, diese Einheiten ziehen ihre Energie fast komplett aus Glykogen:

schwere Sätze

explosive Wiederholungen

metabolisch fordernde Trainingsblöcke Weil Fett diese Art von Energie nicht schnell genug bereitstellen kann, bist du auf die Carbs angewiesen.

Was passiert, wenn Carbs fehlen? Wenn du deine Kohlenhydratzufuhr stark reduzierst, sinken die Glykogenspeicher, und das hat direkte Auswirkungen auf dein Training:

1. Weniger Energie für intensive Sätze

Geringe Glykogenspeicher bedeuten, dass du weniger Wiederholungen schaffst, früher einbrichst und dich insgesamt "flacher" fühlst.

2. Schnellere Ermüdung

Low‑Carb‑Zustände reduzieren die Fähigkeit, hohe Trainingsintensitäten über mehrere Sätze hinweg aufrechtzuerhalten.

3. Schlechtere Trainingsqualität

Wenn die Energie fehlt, leidet ...

deine Technik

die Explosivität

die Wiederholungszahl

deine Gesamtleistung pro Einheit Weniger Leistung im Training bedeutet auch weniger Anpassung und damit weniger Fortschritt.

Kohlenhydrate feiern ihr Comeback im Gym Immer mehr Coaches rücken von extremen Low‑Carb‑Ansätzen ab – nicht, weil Kohlenhydratreduktion grundsätzlich schlecht wäre, sondern weil sie für intensives Krafttraining nicht optimal ist.

Kohlenhydrate unterstützen ...

stabile Leistung über mehrere Sätze

höhere Trainingsvolumina

bessere Regeneration durch schnellere Glykogenauffüllung

eine höhere Trainingsqualität – und damit bessere Fortschritte Athleten, die hohe Intensitäten oder hohe Volumina trainieren, profitieren von einer ausreichenden Kohlenhydratzufuhr, weil sie die physiologischen Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit verbessern.

FAQ: Die häufigsten Fragen rund um Low-Carb und Trainingsleistung Warum sind Kohlenhydrate für intensives Krafttraining so wichtig? Weil schwere Sätze fast ausschließlich über Muskelglykogen laufen. Dieses Glykogen stammt aus Kohlenhydraten. Wenn die Speicher leer sind, fehlt die Energie für explosive Wiederholungen, hohe Intensitäten und saubere Technik. Kann ich auch mit Low Carb hart trainieren? Kurzfristig ja, langfristig leidet die Trainingsqualität. Murach & Bagley (2016) zeigen, dass niedrige Glykogenspeicher die Fähigkeit reduzieren, hohe Intensitäten über mehrere Sätze hinweg aufrechtzuerhalten. Weniger Energie bedeutet weniger Leistung – und damit weniger Trainingsreiz. Wie merke ich, dass mir im Training Kohlenhydrate fehlen? Typische Anzeichen sind: frühzeitige Ermüdung

sinkende Wiederholungszahlen

"schwere" Muskeln

nachlassende Konzentration

fehlender Pump (das Training fühlt sich härter an, obwohl das Gewicht gleich bleibt) Brauche ich viele Kohlenhydrate, wenn ich abnehmen möchte? Du brauchst nicht viele, aber genug. Eine moderate Kohlenhydratzufuhr ermöglicht weiterhin intensive Sätze, was wiederum den Kalorienverbrauch und die Trainingsqualität hoch hält. Zu wenig Carbs = schlechtere Leistung = schlechtere Ergebnisse. Wann sollte ich Kohlenhydrate essen, um im Training davon zu profitieren? Für die meisten Athleten reicht eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zwei bis drei Stunden vor dem Training. Bei langen oder sehr intensiven Einheiten können kleine Mengen während des Trainings helfen, die Leistung stabil zu halten.